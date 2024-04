Tanti i ragazzi della Ducato Futsal che difenderanno i colori dell’Umbria

Si conferma punto di riferimento importante la Spoleto del Futsal per le varie formazioni che rappresenteranno l’Umbria al Torneo delle Regioni. C’è da dire, innanzitutto, che grazie alla fattiva collaborazione con la Ducato, molti degli stage si sono tenuti in questi mesi al PalaTenda di via Laureti, una struttura che ha ripreso vita anche grazie all’impegno della società del presidente Zicavo. E poi, nei prossimi giorni, sarà ancora più alto il tifo che verrà dalla città del Festival per le compagini umbre, visto che saranno ben otto i ragazzi che raggiungeranno la Calabria, agli ordini dei vari selezionatori. La parte del leone la faranno ovviamente gli under 15, campioni regionali: mister Valeri porterà con sé Marco Paolino, Lorenzo Castellani, Gabriele Tiburzi, Federico Tizi, Diego Proietti e Hamza Eddhari. Per quello che concerne l’under 17 ci sarà il portiere nursino Simone Maurelli, arrivato a Spoleto lo scorso dicembre. Avrà un rappresentante anche la under 19: al primo anno di futsal, il classe 2006 Matteo Baratta ha convinto mister Federico Mariotti e farà parte della spedizione.