Tante medaglie per i giovani della Fenice nella 1^ Prova del Campionato Regionale Silver

Accompagnati dai tecnici Lorenzo Broganelli e Francesca Orsolini, i giovani atleti spoletini hanno davvero impressionato per il continuo costante miglioramento tecnico

Continuano a mietere successi i giovani ragazzi spoletini della Fenice, che in occasione delle 1^ Prova del Campionato Regionale Silver, fanno incetta di medaglie.

Accompagnati dai tecnici Lorenzo Broganelli e Francesca Orsolini, i giovani atleti spoletini hanno davvero impressionato per il continuo costante miglioramento tecnico. Federico Sensidoni si è imposto nel Campionato Individuale LA fra gli allievi di 1^ fascia con il punteggio di 32,750, precedendo 12 ginnasti ed ottenendo il miglior punteggio al corpo libero e al minitrampolino. Negli allievi di 2^ fascia, ottimo argento per Leonardo Bompadre che ha ottenuto il punteggio finale di 32,150.

Nella gara LB allievi di 1^ fascia, tris per gli atleti spoletini, con vittoria di Riccardo D’Alesio visibilmente emozionato, con il punteggio di 46,000, davanti a Samuele Proia con punti 45,500 e sul terzo gradino del podio troviamo Ludovico Avanzi con 45,300. Nella 2^ fascia, si impone Alessandro Sotera con una gara regolare che lo fa chiudere con punti 45,200, al secondo posto si piazza Gianmarco Avanzi che totalizza 44,150 punti.

Questi risultati fanno ben sperare per il proseguo della stagione, ma anche per il futuro di questa disciplina a Spoleto che sta raccogliendo sempre più consensi fra i giovani.

Merito dei tecnici e della dirigenza che sta investendo molto su questa attività sportiva.