Tamponi Covid, a Spoleto cambia la viabilità

Le modifiche per evitare la congestione del traffico su viale Guglielmo Marconi. La nota di Alleanza Civica

Definita la nuova disciplina per la circolazione in via Aldo Manna e in via Pasquale Laureti. La nuova collocazione della struttura per l’esecuzione di tamponi diagnostici per COVID-19 in modalità drive through in via Aldo Manna, nei pressi della palazzina sede dei servizi territoriali Usl Umbria 2, ha reso necessarie alcune variazioni della disciplina della circolazione per evitare le lunghe file di auto che, soprattutto la mattina, si sono verificate negli ultimi giorni in viale Guglielmo Marconi.

A riguardo, nell’ordinanza dirigenziale n. 351 pubblicata questa mattina all’albo pretorio, sono state disposte le variazioni al traffico che saranno valide dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

è stato disposto il divieto di accesso in via Aldo Manna per i veicoli provenienti da viale Guglielmo Marconi, ad eccezione per i residenti di via Manna, dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale e di soccorso e pronto intervento in servizio d’emergenza.

Pertanto coloro che dovranno effettuare il tampone o il vaccino covid 19, potranno raggiungere via Manna esclusivamente percorrendo via Visso e via Pasquale Laureti.

In viale Guglielmo Marconi, viale della Repubblica, via Caduti di Nassiriya e rotatoria di via Visso, è stata installata la segnaletica verticale necessaria ad indicare il percorso per raggiungere via Aldo Manna.

Nel tratto finale di via Pasquale Laureti è stata predisposta una corsia dedicata all’attesa della auto in sosta per l’effettuazione dei tamponi, mentre l’utenza che deve sottoporsi al vaccino potrà raggiungere le aree di sosta presenti in via Manna.

Si raccomanda di rispettare gli orari indicati nelle prenotazioni, al fine di evitare inutili attese ed agevolare il lavoro del personale sanitario.

Proprio questa mattina, Alleanza Civica aveva affrontato il problema viabilità tramite un comunicato stampa che pubblichiamo integralmente: