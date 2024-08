Tamponamento sulla Flaminia, cinque feriti

Questa mattina, si è verificato un incidente stradale, sulla Statale Flaminia, all’altezza del Km 133, in direzione Campello sul Clitunno, nel territorio comunale di Spoleto . Due le vetture coinvolte a seguito di un tamponamento, cinque i feriti uno dei quali estricato dai dei vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto e successivamente elitrasportato in ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco, l’ elicottero nibbio il personale sanitario del 118 , Carabinieri, Polizia Stradale e Anas per il ripristino della circolazione.