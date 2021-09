Taglio del nastro per OperaBiblio

Il Teatro Lirico Sperimentale porta Madama Butterfly a Perugia

Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” ha inaugurato ieri, domenica 19 settembre alle ore 11.00 la biblioteca OperaBiblio, allestita presso la Sala Petrassi e la Palazzina Berio del COMPLESSO DELL’EX CASERMA MINERVIO (Spoleto, Piazza Garibaldi snc Ex Caserma Minervio). L’Istituzione è lieta di aver finalmente aperto al pubblico gli spazi appositamente rinnovati per accogliere il ricchissimo patrimonio composto dal materiale prodotto e acquisito durante i 75 anni di attività dell’Istituzione e in continuo incremento. Un patrimonio che comprende anche importanti donazioni private, materiali rari ed esemplari unici. A seguito del saluto del Direttore Generale, il Dott. Claudio Lepore e della Presidente f.f., Battistina Vargiu, le Dott.sse Veronica D’Archivio e Arianna Trabalza, che hanno svolto il lavoro di catalogazione coordinato dalla Dott.ssa Marta D’Arti, hanno avuto modo di illustrare ai graditi ospiti i nuovi fondi acquisiti e catalogati dalla Biblioteca, nonché le efficienti modalità adottate per la consultazione online del materiale documentario.

In questo ambito si è anche ipotizzata la realizzazione di un convegno annuale relativo alle metodiche di catalogazione, in particolare alla documentazione dello spettacolo dal vivo. Presente anche la Dott.ssa Olimpia Bartolucci, Responsabile Sezione Biblioteche e Archivi Storici della Regione Umbria, che si è complimentata per la meticolosità del lavoro svolto e per l’ottimo servizio che la nuova biblioteca offrirà al pubblico. A seguire, una visita guidata degli spazi allestiti e un brindisi di buon augurio.

Le attività della Biblioteca sono rese possibili grazie al Ministero della Cultura, la Regione Umbria e il Comune di Spoleto.

Nel frattempo, la Stagione Lirica Sperimentale conquista un altro grande successo al Teatro Nuovo di Spoleto, con la nuova produzione di MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini che ha debuttato venerdì 17 settembre 2021. Entusiasta il pubblico, che ha molto apprezzato allestimento, regia, direzione musicale, ed in particolare il talento delle nuove voci del Lirico Sperimentale. Lo spettacolo andrà in scena anche al Teatro Morlacchi di Perugia oggi, lunedì 20 settembre, e domani, martedì 21 settembre 2021, alle ore 20.30