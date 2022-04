Taglio del nastro per le due nuove aree camper di Spoleto

Il sindaco Andrea Sisti: ”Abbiamo necessità di far sapere che Spoleto può accogliere i turisti che viaggiano in camper. È un servizio che la città non ha mai avuto e i tempi di apertura si sono allungati fin troppo”



Apertura sperimentale prima del weekend di Pasqua. Entro la metà di giugno l’installazione delle colonnine per la ricarica dell’energia elettrica

Terminati i lavori delle due nuove aree camper, l’inaugurazione, che si terrà in via del Tiro a Segno, è in programma per domani, giovedì 14 aprile alle ore 12.00.

Sia in via Fratelli Cervi che nell’area di parcheggio della Ponzianina (via del Tiro a Segno), sono state realizzate 30 piazzole dove sarà da subito possibile usufruire lo scarico e carico dell’acqua ed effettuare, tramite i parcometri presenti, il pagamento della sosta.

Servirà ancora qualche settimana per l’installazione delle colonnine per la ricarica dell’energia elettrica e di un sistema automatizzato di accesso all’area similare a quelli già in uso nei parcheggi di struttura della Posterna e di Spoletosfera.

“Abbiamo voluto garantire un’apertura sperimentale prima di Pasqua per consentire ai turisti che arrivano a Spoleto in camper di avere due aree dove poter sostare – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Abbiamo chiesto a Bus Italia e a Umbria Tpl di accelerare per quanto riguarda la sistemazione delle colonnine di ricarica e la sbarra di ingresso per l’accesso automatizzato che permetterà di non utilizzare più il parcometro per il pagamento. In questi giorni perfezioneremo l’impegno di spesa per coprire i costi relativi all’allaccio dell’energia elettrica. Abbiamo necessità di far sapere che Spoleto può accogliere i turisti che viaggiano in camper: è un servizio che la città non ha mai avuto e rispetto al quale i tempi di apertura si sono allungati fin troppo”.

L’installazione delle colonnine di ricarica e la sistemazione degli ingressi automatizzati saranno ultimate entro la metà del mese di giugno 2022.

L’area di via del Tiro a segno ha una estensione di circa mq. 2.200, nella sono state realizzate 10 piazzole di sosta (m. 8x 4), di cui una leggermente più grande (m 8×5) da riservare ai disabili. L’ingresso e l’uscita dei mezzi avverranno dal passo carrabile di via del Tiro a Segno, dal quale sarà possibile raggiungere l’ingresso all’area attrezzata riservata ai camper.

L’area in via F.lli Cervi, dove sono state realizzate 20 piazzole di sosta di cui 2 da riservare ai disabili, ha invece un’estensione di circa mq. 2.800. L’accesso e l’uscita dei mezzi sarà possibile da via San Tommaso.