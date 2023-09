Taglio del nastro per il campo sportivo di Monteluco

L’appuntamento si terrà domenica 17 settembre alle ore 9.30. Realizzata un’area polivalente per basket, volley, calcio A5 e tennis. In programma la prima edizione del torneo di basket PICK’ N ROLL – DAJE BI’

Sono terminati i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Monteluco, che hanno interessato anche lo stabile adiacente che si affaccia sempre sul prato grande. Finanziati attraverso il Fondo Complementare al PNRR – “Rigenerazione urbana e territoriale” (dei 607.000 euro complessivi, € 85.000 sono stati utilizzati per il campo) e il PSR per l’Umbria 2014-Misura 7.5.1 (€ 100.000,00 per lo stabile), verranno inaugurati a Monteluco domenica 17 settembre, alle ore 9.30.

I lavori hanno consentito non solo la ristrutturazione dell’edificio e il rifacimento degli impianti, dotandolo di un impianto fotovoltaico, ma anche di realizzare un’area sportiva polivalente per il basket, il volley, il calcio A5 e il tennis.

Gli interventi previsti nell’area di Monteluco riguardano anche la creazione di un teatro all’aperto di circa 100 posti nell’area dell’ex tiro a volo, la riqualificazione dei bagni e la messa in sicurezza della parete della ex cava, l’installazione di una ecoisola e di colonnine per la ricarica elettrica, la sistemazione dei parcheggi all’ingresso di Monteluco, nell’area adiacente il ristorante Ferretti e davanti all’ex Colonia del Popolo.

In occasione dell’inaugurazione, a cui parteciperanno il vicesindaco Stefano Lisci e l’assessore Agnese Protasi, è in programma dalle ore 10.00 la prima edizione del torneo di basket PICK’ N ROLL – DAJE BI’, patrocinata dal Comune di Spoleto. Quattro le squadre partecipanti della categoria Under 15 (l’Asd Giromondo Basket di Spoleto, UBS Foligno Basket, Interamna Basket Terni e il Bosico Basket Terni) e quattro le partite del Torneo che si terranno nell’arco della giornata.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, gli amici di Gabriele Donati (Bibo), giocheranno una partita simbolica, in ricordo della sua grande passione per la pallacanestro e per lo streetball. Tutti i partecipati indosseranno la maglia ufficiale del torneo PICK’N ROLL – DAJE BI’. Ai vincitori e alle squadre partecipanti sarà consegnata uno scatto di Bibo come ricordo della partecipazione a questa prima edizione.

I proventi dell’iniziativa saranno donati all’associazione umanitaria Emergency (i volontari del gruppo di Spoleto saranno presenti con un banchetto informativo).

Al termine della giornata è previsto un Dj set con degustazioni di cibo, vino e birra. ​