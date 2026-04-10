Taglio del nastro a Scheggino per la XIX Edizione di Diamante Nero

C’è un profumo che non si può confondere, un aroma che racconta di boschi umidi e di radici antiche che sfida il tempo. Oggi ha aperto i battenti la “XIX Edizione di Diamante Nero” in Piazza Carlo Urbani con il taglio del nastro e la Banda Musicale Città di Spoleto che ha accompagnato i presenti all’apertura degli stand enogastronomici.

Erano presenti per l’occasione Peppone Calabrese Direttore artistico della manifestazione e conduttore televisivo di Linea Verde insieme alle madrine, Bianca Luna Santoro, giornalista, reporter e conduttrice televisiva RAI e Eleonora Pieroni attrice e modella.

“Sarà una tre giorni piena di iniziative legate al territorio – ha dichiarato il sindaco di Scheggino Fabio Dottori-. Sono i borghi come questi che rendono speciale la nostra bella Italia, con i prodotti tipici della terra insieme alla cultura e alla tradizioni locali. Grazie a tutte le aziende che hanno reso possibile questa manifestazione e al Gal Valle Umbra e Sibillini per aver sostenuto questa iniziativa. Celebrare “Il Diamante Nero” significa onorare l’identità profonda di un territorio che non ha mai smesso di puntare sulla qualità del prodotto tipico”.

Per le istituzioni erano presenti Paola Agabiti vicepresidente dell’Assemblea legislativa della regione Umbria che ha ricordato come sia necessario ripartire dai piccoli territori e da manifestazioni come queste per ritrovare un’identità forte per l’Umbria, caratterizzata da sempre dai piccoli borghi.

“Il binomio turismo agricoltura è vincente per la nostra regione- ha sottolineato Simona Meloni assessore al turismo della regione Umbria- per permettere ai viaggiatori di godere appieno delle esperienze enogastronomie che offre questa regione in particolare la Valnerina e il territorio di Scheggino dove il tartufo ne è il principe indiscusso”.

Il prefetto di Perugia Francesco Zito ha voluto ribadire l’importanza delle aree interne dell’Umbria che sono una risorsa necessaria per la vitalità dei territori e la qualità della vita.



Il programma è proseguito con l’inaugurazione del Centro Protezione Civile, nel Parco Valcasana, che oggi rappresenta il simbolo della ricostruzione dopo il terremoto del 2016 e intervento concreto per l’emergenza a tutela della vita dei cittadini.

“Questo luogo è il simbolo della resilienza della comunità di Scheggino, punto di riferimento e presidio di sicurezza – ha dichiarato Sandro Costantini Dirigente della Protezione Civile dell’Umbria-. Una struttura sicura che potrà essere utilizzata dalla cittadinanza anche come luogo di aggregazione”.

E’ stata inaugurato poi lo Spazio Arte Valcasana, all’interno della rocca di Scheggino, con la mostra pittorica dal titolo “Montagne e fiume Nera” dedicata all’incontaminato paesaggio che circonda il borgo, a cura della vicepresidente FIDAPA Linda Lucidi. A seguire nel teatro comunale il Reading musicale con la straordinaria partecipazione di Angelo Mellone, giornalista, scrittore e Direttore Intrattenimento Day Time di RAI.

L’amministrazione comunale di Scheggino ringrazia tutte le aziende che hanno partecipato alla manifestazione come: Urbani Tartufo e Antico Casale Urbani, Pietro Coricelli 1939, Cesarini Sartori Bastardo Italia, IPSEOASC Alberghiero“Giancarlo De Carolis” Spoleto, Erede Rossi Silvio azienda agricola troticultura, Pangea Centro outdoor, Gelateria Girotti, Cioccolateria Vetusta Nursina, Torre del Nera Albergo Diffuso e SPA, Vino cotto Cantina Caonà.

L’Evento è Finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06





