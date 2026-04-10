Taglio del nastro a Scheggino per la XIX Edizione di Diamante Nero

  • Redazione
  • Aprile 10, 2026
  • FUORI DAL COMUNE
  • Letto 26

    • C’è un profumo che non si può confondere, un aroma che racconta di boschi umidi e di radici antiche che sfida il tempo. Oggi ha aperto i battenti la “XIX Edizione di Diamante Nero” in Piazza Carlo Urbani con il taglio del nastro e la Banda Musicale Città di Spoleto che ha accompagnato i presenti all’apertura degli stand enogastronomici.

    Erano presenti per l’occasione Peppone Calabrese  Direttore artistico della manifestazione  e conduttore televisivo di Linea Verde  insieme alle madrine, Bianca Luna Santoro, giornalista, reporter e conduttrice televisiva RAI e Eleonora Pieroni attrice e modella.

     

    “Sarà una tre giorni piena di iniziative legate al territorio – ha dichiarato il sindaco di Scheggino Fabio Dottori-. Sono i borghi come questi che rendono speciale la nostra bella Italia, con i prodotti tipici della terra insieme alla cultura e alla tradizioni locali. Grazie a tutte le aziende che hanno reso possibile questa manifestazione e al Gal Valle Umbra e Sibillini per aver sostenuto questa iniziativa. Celebrare “Il Diamante Nero” significa onorare l’identità profonda di un territorio che non ha mai smesso di puntare sulla qualità del prodotto tipico”.

     

    Per le istituzioni erano presenti Paola Agabiti vicepresidente dell’Assemblea legislativa della regione Umbria che ha ricordato come sia necessario ripartire dai piccoli territori e da manifestazioni come queste per ritrovare un’identità forte per l’Umbria, caratterizzata da sempre dai piccoli borghi.

     

    “Il binomio turismo agricoltura è vincente per la nostra regione- ha sottolineato Simona Meloni assessore al turismo della regione Umbria- per permettere  ai viaggiatori di godere appieno delle esperienze enogastronomie che offre questa regione in particolare la Valnerina e il territorio di Scheggino dove il  tartufo ne è il principe indiscusso”.

     

    Il prefetto di Perugia Francesco Zito ha voluto ribadire l’importanza delle aree interne dell’Umbria che sono una risorsa necessaria per la vitalità dei territori e la qualità della vita.


    Il programma è proseguito con l’inaugurazione del Centro Protezione Civile, nel Parco Valcasana, che oggi rappresenta il simbolo della ricostruzione  dopo il terremoto del 2016 e intervento concreto per l’emergenza a tutela della vita dei cittadini.

    “Questo luogo è il simbolo della resilienza della comunità di Scheggino, punto di riferimento e presidio di sicurezza – ha dichiarato Sandro Costantini Dirigente della Protezione Civile dell’Umbria-. Una struttura sicura che potrà essere utilizzata dalla cittadinanza anche come luogo di aggregazione”.

     

    E’ stata inaugurato poi lo Spazio Arte Valcasana, all’interno della rocca di Scheggino, con la mostra pittorica dal titolo “Montagne e fiume Nera” dedicata all’incontaminato paesaggio  che circonda il borgo, a cura della vicepresidente FIDAPA Linda Lucidi. A seguire nel teatro comunale il Reading musicale con la straordinaria partecipazione di Angelo Mellone, giornalista, scrittore e Direttore Intrattenimento Day Time di RAI.

    L’amministrazione comunale di Scheggino ringrazia tutte le aziende che hanno partecipato alla manifestazione come: Urbani Tartufo e Antico Casale Urbani, Pietro Coricelli 1939, Cesarini Sartori Bastardo Italia, IPSEOASC Alberghiero“Giancarlo De Carolis” Spoleto, Erede Rossi Silvio azienda agricola troticultura, Pangea Centro outdoor, Gelateria Girotti, Cioccolateria Vetusta Nursina, Torre del Nera Albergo Diffuso e SPA, Vino cotto Cantina Caonà.
    L’Evento è Finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06



    Share

    Articolo precedente

    Parte la ‘Settimana verde’ di Ami, Scheggino porta la bandiera dell’Umbria con “Diamante Nero”

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Nuvoloni 2026-03-28 16:59:20
    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!