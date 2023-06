Taccuini di viaggio, favole, filastrocche e giochi a Vallo di Nera domenica 25 giugno

Iniziativa in Valnerina del Laboratorio delle arti del Comune di Ferrara

Appuntamento domenica 25 giugno tra i vicoli e le strade del paese-castello della Valnerina per una serie di laboratori gratuiti e giochi per bambini. Nell’intero arco della giornata, Isabella Guidi e Sandra Tieghi istruttrici culturali del Laboratorio delle arti del Comune di Ferrara, insegneranno tecniche e trucchi, accompagnando gli abitanti e i visitatori a realizzare appunti di viaggio, disegnando dal vero scorci dei luoghi su un taccuino, proprio come i viaggiatori di un tempo. Un invito a non fotografare ma a disegnare il ricordo di un panorama, di un raggio di luce, di un passaggio tra le case. I libretti rimarranno ai partecipanti ai quali verrà fornito anche l’occorrente per disegnare. I laboratori sono gratuiti, dureranno un’ora e mezzo ciascuno e saranno svolti in tre fasce orarie:

dalle 10,00 alle 11,30 – dalle 16,00 alle 17,30 – dalle 21,00 alle 22,30

Per i bambini è previsto un divertente gioco con schede sugli affreschi di Vallo di Nera e una raccolta di divertenti filastrocche e storie sugli animali della pianura Padana, che al termine verranno depositate presso la Casa dei Racconti. Così giocando, per imparare la storia e la geografia.

“Una preziosa collaborazione con il Comune di Ferrara– afferma il sindaco di Vallo di Nera, Agnese Benedetti- nata da un’esperienza di viaggio. Le due istruttrici avevano visitato Vallo di Nera e ne erano rimaste colpite. Da lì l’idea di portare e organizzare il work shop nel nostro paese”.

Il Laboratorio delle arti di Ferrara opera da circa quaranta anni al servizio della scuola. Punto di riferimento per scuole e insegnanti, continua la sua opera di sensibilizzazione al linguaggio artistico come mezzo di comunicazione per aumentare le capacità di traduzione della realtà. È l’unica realtà in Italia all’interno di una Pubblica Amministrazione.