Sviluppumbria apre uno sportello a Spoleto in collaborazione con il Comune

Tutti i lunedì dal 5 settembre

Lunedì 5 settembre 2022 verrà attivato lo sportello territoriale di consulenza sui bandi in uscita, per supportare le imprese e facilitare l’accesso alle risorse del fondo complementare al PNRR per le aree danneggiate dai terremoti del 2009 e del 2016 in Centro Italia.

Lo sportello, frutto di una collaborazione tra il Comune di Spoleto e Sviluppumbria è stato presentato da Giovanni Maria Angelini Paroli, Assessore al Marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale, Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria Spa, Luigi Rossetti, Direttore Direzione Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale Regione Umbria, Federico Sisti, Segretario Generale Camera di Commercio dell’Umbria e, in collegamento da remoto, il prof Romano Benini, Responsabile della struttura tecnica PNRR Aree Sisma, alle imprese e ai consulenti del lavoro convenuti, durante l’incontro di mercoledì 31 agosto.

L’incontro è stato l’occasione per sottolineare la straordinaria opportunità rappresentata dai bandi del Pnrr complementare per le aree del sisma che mettono a disposizione sostegni per tutte le tipologie d’impresa dalle micro alle grandi con il massimo regime d’aiuto possibile; possibilità che probabilmente non potrà essere prorogata per il futuro.

Il nuovo ufficio, che funzionerà previo appuntamento, sarà aperto tutti i lunedì a partire da lunedì 5 settembre in un arco di orario che va dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 e sarà ospitato allo Sportello del Cittadino in via dei Filosofi 89.

Verrà gestito da Sviluppumbria con personale dedicato e appositamente formato da Invitalia con l’obiettivo di promuovere e facilitare l’accesso alle risorse previste, in particolare, dalla Macromisura B del programma.

Per usufruire del servizio è necessario prenotare un appuntamento telefonando ai numeri 0744 80601 o 0742 32681.