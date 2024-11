Supporto alle persone anziane non autosufficienti. Online l’avviso. Le domande entro il 29.11

Online l’avviso pubblico di selezione per la realizzazione di “Progetti di supporto alla permanenza nel proprio domicilio delle persone anziane non autosufficienti”.

L’avviso finanzia le misure per il rafforzamento del diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa, in una prospettiva di invecchiamento “dinamico” e promuove l’incontro tra le diverse responsabilità (familiari, professionali, comunità territoriale, ecc.) e tra le diverse generazioni.

La Zona Sociale n. 9, di cui fanno parte i comuni di Spoleto (capofila), Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria, destina una dotazione finanziaria complessiva di € 27.000,00 per le finalità di cui al presente avviso.

Il contributo per l’assunzione di un assistente familiare, con regolare contratto di lavoro, è concesso per un importo massimo di € 3.000,00 (il contratto deve prevedere minimo 24 ore settimanali e una durata di almeno 6 mesi).

Tra i requisiti previsti, i destinatari dell’intervento devono avere compiuto i 65 anni di età, essere cittadini italiani o comunitari, familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente, cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (compresi i titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), avere un ISEE d’importo pari o inferiore ad euro 20.000,00, avere un’invalidità civile almeno pari al 75% o un’accertata condizione di disabilità ed essere residente in uno dei comuni che afferiscono alla zona sociale n. 9.

Non possono presentare domanda coloro che fruiscono di altri contributi concessi per la stessa finalità (ad esempio contributi Home Care Premium e/o supporto alla domiciliarità degli anziani non autosufficienti PR Umbria FSE+ 2021-2027).

Le domande dovranno essere presentate entro la mezzanotte di venerdì 29 novembre 2024.