SuperLega, Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes PerkinElmer Modena 2-3

Ospiti avanti di due set e con l’inerzia del gioco in mano. I Block Devils reagiscono di squadra e rimettono tutto in gioco. Nel quinto emozioni a raffica, decide un attacco di Ngapeth. Nella metà campo bianconera 28 i punti di Leon, 15 a testa per Anderson e Rychlicki

Altalena di emozioni al PalaBarton dove Sir Safety Conad Perugia e Leo Shoes PerkinElmer Modena danno vita a due ore abbondanti di grande pallavolo e di spettacolo. Alla fine, dopo mille capovolgimenti di fronte, la spuntano gli uomini di Giani 15-17 al tie break con i bianconeri di Nikola Grbic che incassano la prima sconfitta stagionale in Superlega. Montagne russe tra le due formazione con i gialli che volano avanti di due set con Leal e Ngapeth imprendibili. Nel terzo parziale Giannelli e Leon ribaltano l’inerzia del match e guidano la rimonta degli uomini di casa sospinti dal calore del proprio pubblico. Nel quinto set Modena arriva 10-13. Un turno al servizio di Leon ribalta tutto (14-13). Perugia non capitalizza due match point, Ngapeth è invece decisivo e regala il successo ai suoi.

Numeri del match che evidenziano l’equilibrio visto stasera a Pian di Massiano:7 ace a 6 per Perugia, 15 muri a 14 per i bianconeri, 42% contro 39% in attacco per gli uomini di Grbic. Ma poi i numeri non dicono tutto e nei punti decisivi hanno saputo essere più incisivi i ragazzi di Giani.

Nelle file di Perugia 28 i punti di Leon (2 ace e 3 muri), doppia cifra, 15 a testa, per Anderson e Rychlicki (con 3 ace), 6 i colpi a segno di Giannelli praticamente quasi tutti nella fase del terzo set che ha propiziato la rimonta di Perugia.

Arriva dunque all’ottava di campionato la prima sconfitta in Superlega dei Block Devils che, con il punto conquistato stasera, salgono a quota 19 a sei lunghezze dalla capolista Civitanova con tre gare in meno.

Domenica trasferta molto insidiosa a Padova dove Perugia cercherà un pronto riscatto.

IL MATCH

Formazione tipo per Grbic. Primo break dell’incontro con il muro di Solè (3-2). Il contrattacco di Nimir capovolge (3-4). Muro di Ngapeth, +2 Modena (6-8). Leon chiude il contrattacco e pareggia (8-8). Ancora Leon e ancora in contrattacco (10-9). Si gioca punto a punto ad altissimi livelli. Anderson mette a terra il pallone del 14-13. Ngapeth gioca due grandi attacchi e manda avanti i suoi (15-16). Ace di Bruno (15-17). Invasione di Rychlicki (16-19). Punto di Anderson con la difesa (18-19). Grande scambio chiuso da Anderson per a parità (20-20). Incomprensione nella seconda linea di Perugia e Modena scappa (21-23). Super punto di Leal e set point Modena (22-24). Chiude subito il parziale il contrattacco di Ngapeth (22-25).

Alza il muro Modena in avvio di secondo set (2-6). Ace di Ngapeth, poi contrattacco di Leal (2-8). Dentro Plotnytskyi per Leon. Ace di Rychlicki (4-8). Smash di Ngapeth (6-12). Altri due per gli ospiti (6-14). Dentro Ter Horst per Rychlicki. In campo anche Travica per Giannelli. Muro su Ter Horst che poi attacco out (6-17). Murato Anderson, poi Stankovic (6-19). Muro di Bruno (7-21). Leal chiude un set a senso unico (12-25).

Leal manda avanti i suoi subito (2-4). “Single Wall” di Giannelli, si ripete Leon dalla parte opposta della rete, si ripete ancora Giannelli (9-7). Buca di Leon, colpo vincente di Giannelli (11-7). Esplode il PalaBarton dopo un’altra bomba di Leon (12-7). Ace di Rychlicki, poi altro muro di Giannelli (14-7). A terra il primo tempo di Solè (16-9). Entra Plotnytskyi e piazza l’ace (17-9). Ace anche di Giannelli, poi maniout di Anderson (20-10). A segno Ricci prima in attacco e poi a muro (22-11). La pipe di Anderson consente a Perugia di accorciare (25-15).

Parte a razzo Perugia nel quarto set. L’ace di Rychlicki vale il 4-0. Due di Nimir, muro di Stankovic e Modena è subito a contatto (4-3). Muro della coppia Anderson-Solè, poi ace di Leon, poi primo tempo di Solè (8-3). Invasione del muro bianconero (9-6). Attacco e poi muro di Anderson (11-6). A terra il contrattacco di Rychlicki (13-7). Maniout di Leon (15-8). A bersaglio da seconda linea Rychlicki (17-10). Out Solè, poi Stankovic, poi Ngapeth (17-14). Il muro di Solè consente a Perugia si spezzare la serie di Modena (18-14). Out Anderson, ospiti a -2 (18-16). Il muro di casa alza le barricate (22-17). Ace di Ngapeth e poi Nimir (22-20). Il finale è per cuori forti, Giannelli mette a terra il punto che vale il tie break (25-22).

3-2 Perugia in avvio. Leal pareggia (3-3). Out Anderson (3-4). Si riscatta l’americano con il contrattacco del 6-5. Muro di Mazzone (6-7). Out Leal (8-7). Out anche Rychlicki (8-9). Modena va a +2 con Ngapeth (8-10). Gli ospiti volano 10-13. Il turno al servizio di Leon capovolge tutto (14-13), ma Ngapeth è decisivo nel finale e Modena vince (15-17).

I COMMENTI

Simone Giannelli (Sir Safety Conad Perugia): “C’è amaro in bocca ovviamente, abbiamo tutti voglia di vincere e giochiamo per quello. Peccato perché abbiamo avuto due match point, però di là Modena ha giocato molto bene. In Supercoppa contro Trento non eravamo riusciti a reagire, stasera lo abbiamo fatto sotto di due set sapendo soffrire e siamo rientrati fino al tie break con l’unione di squadra facendo un passo in avanti. Torneremo in palestra per capire le cose che non sono andate e per lavorarci”.

IL TABELLINO

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – LEO SHOES PERKINELMER MODENA 2-3

Parziali: 22-25, 12-25, 25-15, 25-22, 15-17

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 6, Rychlicki 15, Ricci 3, Solè 8, Leon 28, Anderson 15, Colaci (libero), Travica, Plotnytskyi 2, Ter Horst, Mengozzi 1. N.e.: Russo, Piccinelli (libero), Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Bruno 3, Nimir 21, Stankovic 6, Mazzone 4, Ngapeth E. 22, Leal 13, Rossini (libero), Sala, Sanguinetti, Van Garderen, Gollini (libero). N.e.: Ngapeth S., Bellanova. All. Giani, vice all. Carotti.

Arbitri: Stefano Cesare – Gianluca Cappello

LE CIFRE – PERUGIA: 22 b.s., 7 ace, 38% ric. pos., 17% ric. prf., 42% att., 15 muri. MODENA: 16 b.s., 6 ace, 34% ric. pos., 9% ric. prf., 39% att., 14 muri.