SuperLega, Sir-Piacenza decisa al tiebreak: due punti importanti per i Block Devils

Come era successo all’andata al PalaBanca Sport, anche il match di ritorno tra Perugia e Piacenza si decide al tiebreak. La squadra di coach Boninfante parte forte in avvio e si prende il primo parziale 21-25. I padroni di casa reagiscono e vincono il secondo e terzo set con margine piuttosto ampio (25-17, 25-18), ma nella quarta frazione la partita sale di intensità e regala al pubblico del PalaBarton Energy numerosi scambi lunghi, fiammate in attacco e dai nove metri e muri monster, si combatte punto a punto per larghi tratti ed è Piacenza a vincere con due punti di scarto.

Sono i padroni di casa a conquistare l’ultima, decisiva frazione e incassare due punti preziosissimi quando mancano ormai solo due gare al termine del girone di ritorno. Match estremamente equilibrato nel conteggio finale dei muri, 12 a testa, Piacenza fa meglio al servizio con 5 ace a fronte di due servizi vincenti del Block Devils. Perugia archivia il match con il 50% di efficacia offensiva e Massimo Colaci si prende l’Mvp con le due difese puntuali e costanti per tutto l’andamento della gara. Capitan Giannelli, che archivia la partita mettendo 5 punti personali a referto, manda in doppia cifra tutti i suoi terminali offensivi e il miglior realizzatore è Oleh Plotnytskyi con 19 punti, seguito da Ben Tara a quota 15 (di cui 4 muri), Semeniuk 13 e Russo 10. Ad affiancare il centrale palermitano, Federico Crosato ha chiuso il match con 8 punti di cui un muro vincente.

Il match

Simone Giannelli di prima intenzione sigla il vantaggio bianconero in avvio di match (2-1), Piacenza aggancia e con la diagonale di Mandiraci sorpassa, ma Crosato in primo tempo riporta i suoi a contatto. Plotnytskyi trova il maniout, Comparoni risponde dal centro e i ragazzi di Boninfante restano avanti, complice anche qualche attacco out di troppo nella metà campo bianconera. Mandiraci chiude lo scambio lungo del 10-15 e coach Lorenzetti chiama il time out. Al rientro in campo Ben Tara recupera due lunghezze, ma i veneti restano avanti.

Semeniuk gioca sulle mani del muro avversario e Plotnytskyi riporta i suoi a -2.

Paolo Porro piazza l’ace del 18-22, Perugia avanza di nuovo con Plotnytskyi, ma Piacenza arriva al set point. Ben Tara annulla il primo, ma il suo secondo attacco è out e il set si chiude 21-25.

I padroni di casa partono avanti nel secondo set con l’attacco di Semeniuk e amministrano il vantaggio con la pipe dello stesso schiacciatore polacco che vale il 7-4. Piacenza trova le contromisure e Mandiraci riporta i suoi a contatto. Bovolenta in diagonale stretta si tiene a un passo (9-8). Ancora un long rally chiuso da una nuova pipe di Semeniuk, che dai nove metri spreca. Dopo una grande difesa di Massimo Colaci, Plotntytskyi centra il maniout che vale il 15-11. Crosato in primo tempo consolida il vantaggio bianconero e Perugia scappa a +6 con il muro di Russo su Bovolenta (21-15). Crosato centra un nuovo primo tempo e Plotnytskyi trova il varco tra le mani del muro veneto e aggancia il set point. Chiude il muro di Crosato su Bovolenta (25-17).

In avvio della terza frazione, Piacenza prova a spingersi avanti, ma Perugia aggancia e si tiene in equilibrio con la pipe di Semeniuk. Plotnytskyi trova l’ace che vale il sorpasso. Ben Tara colpisce lungo la parallela e poi piazza un monter block su Gutierrez. Attacco lungolinea anche per Henri Leon, risponde Russo in primo tempo e Ben Tara consolida il vantaggio dopo una ricezione perfetta di Max Coalci. Capitan Giannelli sigilla dai nove metri e coach Boninfante chiama il time out (16-11). Piacenza recupera una lunghezza con l’attacco vincente di Leon, ma Russo mura Gutierrez e Perugia resta solidamente avanti (19-14). Mandiraci in diagonale cerca di ricucire lo strappo, ma i Block Devils arrivano al set point con il servizio out di Porro. Chiude Ben Tara 25-18.

La squadra veneta vuole allungare la contesa e parte a tutto gas nel quarto parziale, con il muro di Comparoni su Ben Tara che segna il 4-7. Mandiraci consolida e Gutierrez con un due ace consecutivi porta i suoi a +6 (4-10). I Block Devils iniziano a ricucire lo strappo, cominciando con Plotnytskyi che prima piazza il muro su Henri Leon, poi va a segno in diagonale. Il set si infiamma con scambi lunghi, i biancorossi sprecano al servizio, Colaci in difesa si conferma una certezza e lo schiacciatore ucraino chiude il rally del 12-14. È Semeniuk, con un attacco vincente lungo la parallela, a riportare i suoi a -1 (14-15). Monster Block di Ben Tara e attacco potentissimo di Plotnytskyi, che poi viene murato prima da Iyegebekedo, poi da Leon. Il martello di casa bianconera trova poi l’attacco vincente che vale il 20-21, ma Gutierrez riporta avanti i suoi a +2, Andriga spreca dai nove metri, e Crosato torna di nuovo a contatto (22-23). Piacenza arriva al set point con un maniout ai danni di Ben Tara, Plotnytskyi annulla, ma Gutierrez chiude e il match va al tiebreak.

L’ultima frazione si apre punto a punto, con un gioco che sale di intensità e velocità. Il muro di Ben Tara su Gutierrez fa esplodere i quattromila del palazzetto e segna il primo break bianconero (5-3). Applausi per lo scambio lunghissimo del 7-3 chiuso magistralmente da Kamil Semeniuk, Altro muro di Ben Tara su Gutierrez e si va al cambio campo con Perugia avanti 8-3.

Lo schiacciatore polacco guida l’allungo finale dei Block Devils. Russo porta i suoi a +4 e amministra il vantaggio attaccando dal centro, ma Piacenza ricostruisce e torna a contatto. Comparoni spreca dai nove metri, e la Sir arriva al match point con il muro di Giannelli su Mandiraci. Sul servizio di Porro lo stesso primo arbitro chiama il video ceck, ma il pallone è out.

IL TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-2

Parziali: 21-25, 25-17, 25-18, 23-25, 15-12.



ARBITRI

Massimiliano Giardini di Verona e Rossella Piana di Carpi.

LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 5, Ben Tara 15, Russo 10, Crosato 8, Semeniuk 13, Plotnytskyi 19, Colaci (libero), Cvanciger, Dzavoronok. N.E:, Argilagos, Solè, Gaggini, Ishikawa (libero).

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 1, Bovolenta 4, Iyegebekedo 9, Comparoni 11, Mandiraci 17, Gutierrez 18, Pace (L). Andringa, Travica, Leon 9, Bergmann 2. N.E: Loreti (L), Simon, Fraleone.

All. Dante Boninfante, vice Samuele Papi.

PERUGIA: b.s.16, ace 2, ric. pos. 55%, ric. prf. 28% att. 50%, 12 muri.

PIACENZA: b.s. 29, ace 5, ric. pos. 48%, ric. prf. 24%, att. 41%, 12 muri.