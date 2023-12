SuperLega, Sir Perugia-Milano 2-3

Vittoria in rimonta degli uomini di coach Piazza dopo il doppio vantaggio iniziale dei Block Devils. Decisivo l’Mvp della sfida Kaziyski. Nelle file dei Block Devils 20 punti per Herrera, 15 per Plotnytskyi. Perugia chiude il girone d’andata al secondo posto, nei quarti di finale di Coppa Italia, in programma al PalaBarton giovedì 4 gennaio, l’avversario sarà Modena

L’Allianz Milano espugna al tie break in rimonta il PalaBarton nell’ultima di andata di Superlega. Gli uomini di coach Piazza vanno prima sotto di due set contro i padroni di casa della Sir Susa Vim Perugia di Angelo Lorenzetti, poi, trascinati dall’eterno Kaziyski, ribaltano tutto esultando al quinto con il punto finale proprio dell’asso bulgaro.

Partita a due facce quella andata in scena stasera nell’impianto di Pian di Massiano. Nei primi due parziali Perugia gioca a mille con Giannelli a distribuire con efficacia per i suoi attaccanti (sugli scudi Herrera e Plotnytskyi) e con il muro bianconero a fare la voce grossa (9 punti nelle prime due frazioni). Poi sull’1-2 del terzo set un turno al servizio mortifero di Kaziyski (6 ace diretti) segna la svolta del match. Milano riprende vigore, il bulgaro spalleggiato da Ishikawa, diventa un rompicapo per muro e difesa bianconere con i Block Devils che non capitalizzano nel quarto parziale un vantaggio di cinque lunghezze (18-13). Nel tie break, sul filo fino al 12-12, sono proprio Ishikawa e Kaziyski e far scorrere i titoli di coda.

I numeri parlano di una gara equilibrata con percentuali tutte piuttosto vicine. Spiccano i 15 muri vincenti di Perugia, da sottolineare la crescita in attacco di Milano che negli ultimi tre set si consolida intorno al 60%.

Nella metà campo bianconera Herrera è il miglior realizzatore con 20 punti, 15 sono i palloni vincenti di Plontytskyi, 10 a testa per Semeniuk e Flavio.

In virtù dei risultati dell’ultima giornata la Sir Susa Vim pesca Modena nei quarti di finale di Coppa Italia. Il match, in gara secca, si giocherà a Pian di Massiano giovedì 4 gennaio alle ore 20:30

IL MATCH

Herrera in diagonale con Giannelli per l’ultima casalinga del 2023 dei Block Devils. Plotnytskyi in avvio per la parità con l’attacco e per il sorpasso con il muro (3-2). Altro muro, stavolta di Giannelli (4-2). Flavio in contrattacco poi ace di Solè e contrattacco di Herrera (8-3). Mette anche il muro il centrale brasiliano (11-5). Semeniuk in parallela poi super scambio chiuso da Herrera (15-9). Ace del martello polacco (16-9). Perugia continua a mietere punti con Semeniuk al servizio (20-9). Giannelli granitico a muro (22-11). Il muro di Herrera chiude il set e manda avanti Perugia (25-14).

Avvio equilibrato nel secondo poi break di Perugia con Giannelli al servizio (7-4). Milano accorcia con il muro di Loser (10-9). I bianconeri ripartono con il muro di Solè (12-9). Ace di Loser con l’ausilio del nastro (12-11). Fuori Flavio e parità (13-13). Ace di Giannelli (15-13). Ace anche per Plotnytskyi (17-14). Il mancino ucraino in pipe mantiene le distanze (19-16). I bianconeri alzano le marce e con Herrera arrivano al set point (24-19). Il mancino cubano certifica il raddoppio dei Block Devils (25-20).

Sull’1-2 del terzo set va in battuta Kaziyski che indovina una serie mortifera (6 ace diretti) e Milano piazza un parziale di 0-11 (1-13). Gli ospiti dilagano con Loser e Ishikawa (3-18). Perugia ritrova il sideout, ma ormai il parziale è segnato. Lo chiude l’errore di Plotnytskyi al servizio (12-25).

L’ace di Semeniuk ed il contrattacco di Herrera danno slancio ai padroni di casa in avvio di quarto (5-2). Muro di Ishikawa (6-5). Ace del giapponese e parità (8-8). Servizio vincente anche per Flavio dall’altra parte della rete poi doppio “single wall” di Herrera (12-8). Il muro di Solè toglie subito dal servizio Kaziyski (15-11). Milano però non molla di un centimetro e torna sotto con Ishikawa (15-13). Altro muro di Herrera seguito da quello di Plotnytskyi (18-13). Gli ospiti torna a contatto con il solito Kaziyski (19-18). L’asso bulgaro firma il sorpasso (20-21). Muro di Vitelli (20-22). Ace di Herrera che pareggia (22-22). Invasione di Perugia, set point Milano (22-24). Muro Allianz, si va al tie break (22-25).

Avanti gli ospiti nel quinto set (3-5). Fuori Ishikawa (6-6). Si cambia campo 7-8. Fuori la pipe di Semeniuk e l’attacco di Plotnytskyi (9-12). Muro di Giannelli e contrattacco di Herrera (12-12). Reggers (12-13). Ishikawa in contrattacco, match point Milano (12-14). Kaziyski firma la vittoria dell’Allianz (12-15).

I COMMENTI

Simone Giannelli (Sir Susa Vim Perugia): “Nel terzo set Matey (Kaziyski, ndr) ha avuto quel turno al servizio su cui c’era poco da fare. Il quarto set invece, come il quarto set di Trento, dovevamo chiuderlo, lo abbiamo comandato e poi all’ultimo siamo mancati. Questo aspetto bisogna migliorarlo tutti insieme perché a questo livello nessuno ti regala niente. Dobbiamo fare esperienza di queste partite ed analizzarle insieme”.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – ALLIANZ MILANO 2-3

Parziali: 25-14, 25-20, 12-25, 22-25, 12-15

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 5, Herrera 20, Flavio 10, Solè 7, Plotnytskyi 15, Semeniuk 10, Colaci (libero), Held, Russo, Ben Tara 5, Ropret. N.e.: Candellaro, Toscani (libero), Leon. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

ALLIANZ MILANO: Porro 5, Reggers 8, Piano, Loser 13, Kaziyski 26, Mergarejo 2, Catania (libero), Dirlic, Ishikawa 14, Vitelli 2, Zonta. N.e.: Innocenzi, Colombo. All. Piazza, vice all. Daldello.

Arbitri: Massimiliano Giardini – Stefano Cesare

LE CIFRE – PERUGIA: 20 b.s., 10 ace, 46% ric. pos., 21% ric. prf., 44% att., 15 muri. MILANO: 17 b.s., 9 ace, 36% ric. pos., 16% ric. prf., 47% att., 12 muri.