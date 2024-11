SuperLega, Sir Perugia-Lube Civitanova 3-2, rimonta e spettacolo

Tra le mura amiche del PalaEvangelisti la Sir Susa Vim Perugia vince in rimonta al tie-break il match con la Lube, che chiude la sesta giornata del girone di andata di regular season. Due ore e ventisei minuti di gioco tra le due compagini che si sono affrontate con grande intensità. I Block Devils partono ancora con Francesco Zoppellari nel sestetto titolare, ma ritrovano Giannelli, al suo rientro dopo due giornate ai box. Avvio in salita con numerosi errori al servizio del primo set, vinto dalla Lube 21-25, un secondo set perso ai vantaggi con qualche distrazione di troppo da parte dei Block Devils, a fronte di una crescita a muro dei marchigiani (ben 11 block vincenti nelle prime due frazioni). Poi Perugia inverte la rotta e vince due set con ampio margine (25-18). Il quinto set, combattuto a tratti punto a punto, si chiude con due punti di scarto per i padroni di casa, spinti dagli attacchi di Ben Tara e Ishikawa, che sarà mvp del match con 21 punti, un 57% di efficacia in attacco e un muro vincente.

Il Match

Un punto a testa in avvio del match, Civitanova centra il break e Perugia recupera con il maniout di Semeniuk (2-4). Bottolo e Loeppky spingono avanti i marchigiani e Zoppellari si affida di nuovo a Semeniuk che accorcia, ma la Lube mura gli attacchi dei padroni di casa e si spinge avanti di sei lunghezze (6-11). La pipe di Plotnytskyi scalda il PalaEvangelisti, va a segno anche Ishikawa e rientra tra gli applausi, il capitano, Simone Giannelli. Il numero 6 bianconero con un block vincente prova a far rientrare in partita i suoi, ma Loeppky va di nuovo a segno lungo la parallela (10-16). Diagonale di Plotnytskyi., la Lube risponde con il primo tempo di Chinenyeze. Giannelli arma Russo che al centro trova il varco tra le mani del muro marchigiano. Marko Podrascanin va a segno per due volte consecutive e traghetta i suoi verso il finale (15-21). Entra Herrera e accorcia con un’autentica sassata. Loser mura l’attacco del Potke e Plotnytskyi prova a tenere vivo il set (20-23), ma Cianciotta spreca al servizio e la Lube è al set point. I marchigiani chiudono con l’attacco di Mattia Bottolo. (21-25)

Con il suo “tocco magico” Simone Giannelli spinge avanti i suoi in avvio della seconda frazione (3-2), la pipe di Ishikawa consolida il vantaggio. Ace del capitano e colpo dal centro di Loser (7-3), Ben Tara colpisce con diagonale potente e il muro di Roberto Russo allunga il divario (13-8). Il centrale bianconero centra anche un maniout e costringe coach Medei a chiamare il time out sul 14-8. La Lube ricostruisce ma al centro di scatena Russo e i Block Devils restano avanti, incrementando il vantaggio con il maniout di Ben Tara lungo la parallela. I ragazzi di Medei si riportano a -2, ma Ishikawa spara una diagonale imprendibile e Russo piazza il block vincente del 22-18. Bottolo al servizio trova la rete, ma Lagumdzjia prima con un maniout poi con un attacco dalla seconda linea riporta i suoi a contatto. Lorenzetti chiama il timeout e al rientro in campo Plotnytskyi aggancia il set point. Chiude Ishikawa 25-23, ma il videoceck chiesto da coach Medei rileva un’infrazione sulla linea d’attacco e si va ai vantaggi (24-24). Plotnytskyi spara il servizio out e si va avanti punto a punto. L’ace di Loeppky chiude 25-27.

Equilibrio anche in avvio della terza frazione (5-5). Tra le file dei padroni di casa uno Yuki Ishikawa particolarmente ispirato va a segno in pipe, poi con un tocco di prima intenzione e con un maniout centra il break (7-5). La Lube accorcia con Lagumdzija e con il tocco del giovane Mattia Boninfante. Con la complicità del nastro Giannelli trova l’ace (14-11). Errori al servizio da entrambe le parti, ma Perugia trova l’allungo con il block vincente di Ishikawa e l’ace di Ben Tara (20-14). Attacco out di Poriya, e nuovo maniout di Ishikawa che scava il solco (22-14). Perugia arriva al set point con un errore al servizio dei marchigiani e Roberto Russo chiude direttamente dai nove metri (25-18).

I padroni di casa vogliono prendersi la vittoria e spingono sull’acceleratore dalle prime battute. Oleh Plotnytskyi con due ace consecutivi traghetta i suoi (6-2) e Ishikawa in diagonale consolida il vantaggio. Nuovo servizio vincente anche per Wassim Ben Tara (11-4). Lo schiacciatore giapponese suona la carica, i marchigiani commettono qualche imprecisione di troppo mentre Perugia trova continuità al servizio e in attacco. E’ ancora Ishikawa ad andare a segno, chiudendo in diagonale lo scambio del 19-13. Diagonale out invece per La Lube, ne approfitta ancora il numero 14 bianconero che spinge i suoi avanti a +7 (21-14). Russo prima e Plotnytskyi poi giovano bene sulle mani del muro marchigiano (23-16). Nikolov manda il servizio in rete e regala il set point ai padroni di casa: chiude Russo con un ace: si va al tiebreak.

La quinta frazione si apre con un punto a testa. Ben Tara e Plotnytskyi suonano la carica, la Lube risponde con il primo tempo di Podrascanin, ma Lagumdzjia spreca al servizio. Di nuovo Ben Tara che lungo la parallela trova il varco tra le mani del muro, a segno Loser dal centro, Loeppky pareggia con una diagonale fulminea e Boninfante conquista il sorpasso con un ace (6-7). A pareggiare i conti ci pensa Ishikawa e si va al cambio-campo con il servizio vincente di Herrera che fa letteralmente esplodere il PalaEvangelisti (8-7).

Wassim Ben Tara firma l’ace del 10-8 e Perugia trova l’allungo decisivo con la diagonale di Plotnytskyi che vale il 13-11. La Lube si riporta a contatto, ma Ishikawa conquista il match point. Chiude Ben Tara 15-12.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2

Parziali: 21-25, 25-27, 25-18, 25-18, 15-12

ARBITRI Alessandro Cerra, Rossella Piana

SIR SUSA VIM PERUGIA: Zoppellari, Ben Tara 11, Russo 10, Loser 9, Semeniuk 3, Plotnytskyi 13, Colaci (libero), Ishikawa 21, Giannelli 4, Herrera 3, Cianciotta, 15, N.e: Piccinelli (libero), Candellaro, Solè.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 5, Lagumdzzija 26,Podrascanin 6, Chinenyeze 8, Loeppky 9, Bottolo 8, Balaso (L). Nikolov 2, Hossein 1, Gargiulo 1, Orduna, Dirlic 1, Bisotto, N.E. Tenorio

All. Medei, vice Giannini

LE CIFRE

PERUGIA: b.s.25, ace 10, 45% ric. pos., 26% ric. prf., 51% att., 8 muri.

CIVITANOVA: b.s.26, ace 5, 32% ric. pos., 18% ric. prf., 48% att., 14 muri.