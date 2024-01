SuperLega, Sir Perugia-Lube Civitanova 3-0

I Block Devils superano 3-0 la Cucine Lube Civitanova nel big match della 14esima di Superlega di fronte a 4417 spettatori infuocati. Padroni di casa concentrati ed efficaci con servizio (9 ace) ed attacco (56%) a scavare il solco. Mvp un ispirato Simone Giannelli

Una super Sir Susa Vim Perugia fa la voce grossa nella 14esima di Superlega e supera in tre set nel big match di giornata la Cucine Lube Civitanova.

Entusiasmo straripante al PalaBarton con 4417 spettatori infuocati che hanno garantito il miglior teatro possibile alla sfida.

I ragazzi di Angelo Lorenzetti giocano una grande partita, concentrati, determinati ed eccellenti in tutti i fondamentali guidando la contesa dal primo all’ultimo pallone dei tre set giocati con la piccola eccezione delle primissime battute del terzo parziale.

I Block Devils, numeri alla mano, vincono la gara in tutti i fondamentali con servizio (9 ace contro i 2 di Civitanova) ed attacco (56% di squadra contro 45%) che fanno la differenza.

Mvp del match un ispirato Simone Giannelli che sfrutta al meglio le potenzialità dei suoi attaccanti ed esalta la platea con giocate da applausi (4 punti a referto per il palleggiatore azzurro). Nella metà campo bianconera i migliori realizzatori con 13 punti a testa sono Ben Tara, stasera lanciato da Lorenzetti dal fischio d’inizio, e Plotnytskyi (anche 3 ace per il mancino ucraino). Semeniuk è il solito metronomo (7 vincenti), la coppia centrale Flavio-Russo (pure quest’ultimo stasera in campo dall’inizio) ne mettono 17 in due, Colaci è la solita garanzia in seconda linea.

I tre punti conquistati tengono Perugia salda al secondo posto. Per i Block Devils un’altra settimana di lavoro pieno alle porte, sabato 20 anticipo della quarta di ritorno al PalaPanini di Modena.

IL MATCH

Ben Tara e Russo le novità di coach Lorenzetti nei sette di partenza. Subito due del centrale palermitano in avvio poi l’ace di Semeniuk (3-1). Fuori Nikolov (5-2). Zaytsev riporta a contatto la Lube (8-7). Due in fila per Plotnytskyi (13-10). Lungo scambio chiuso da Flavio poi ace di Plotnytskyi (15-11). Super muri di Giannelli ed a seguire di Russo poi ace di Ben Tara (20-13). Giannelli di seconda intenzione (21-13). Due errori Lube (23-13). Altro ace di Ben Tara, set point Perugia (24-13). Chiude ancora Giannelli (25-14).

L’ace di Russo spezza l’equilibrio iniziale (5-3). Lagumdzija pareggia subito (5-5). Ben tara si esalta a muro poi Flavio chiude il primo tempo (8-5). Muri vincente di Chinenyeze e poi di Zaytsev (9-8). Lagumdzija pesta la linea dei tre metri (11-8). Fuori Yant (14-10). Flavio mantiene le distanze (17-13). Ben Tara va a segno dalla seconda linea (21-17). Semeniuk con la pipe, bianconeri sempre a +4 (23-19). Delizioso pallonetto di Plotnytskyi, set point Perugia (24-19). Plotnytskyi raddoppia per i suoi (25-20).

Parte forte la Lube nel terzo set (1-5). Il turno di Russo al servizio e gli attacchi di Plotnytskyi pareggia (5-5). Doppio ace dell’ucraino, vantaggio Perugia (9-7). Fuori l’attacco di Yant (12-9). Giannelli chiude un lungo scambio con l’attacco del 13-9. I padroni di casa tengono il gap (16-12). Semeniuk in contrattacco (18-13). Russo chiude il primo tempo (21-15). Ace di Semeniuk (23-16). Ben Tara porta Perugia al match point (24-16). L’errore di Lagumdzija fa scorrere i titoli di coda (25-17).

I COMMENTI

Wassim Ben Tara (Sir Susa Vim Perugia): “Una bella vittoria per noi stasera. Portiamo a casa i tre punti davanti al nostro pubblico ed è un successo molto importante anche per il futuro. Specialmente nel primo e secondo set siamo partiti forte fin dal primo pallone in battuta, in difesa ed in generale un po’ in tutti i fondamentali. Ci eravamo allenati molto bene questa settimana e siamo contenti”.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0

Parziali: 25-14, 25-20, 25-17

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 4, Ben Tara 13, Flavio 8, Russo 9, Plotnytskyi 13, Semeniuk 7, Colaci (libero), Held. N.e.: Herrera, Solè, Ropret, Candellaro, Toscani (libero), Leon. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco, Lagumdzija 10, Anzani 3, Chinenyeze 10, Nikolov 5, Zaytsev 7, Bisotto (libero), Yant 5, Bottolo, Motzo. N.e.: Diamantini, Thelle, Larizza, Giani (libero). All. Blengini, vice all. Giannini.

Arbitri: Stefano Cesare – Alessandro Cerra

LE CIFRE – PERUGIA: 8 b.s., 9 ace, 54% ric. pos., 336% ric. prf., 56% att., 5 muri. CIVITANOVA: 13 b.s., 2 ace, 35% ric. pos., 17% ric. prf., 45% att., 4 muri.