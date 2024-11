SuperLega, Sir Perugia-Grottazzolina 3-0, testa-coda senza sorprese

Testa-Coda senza sorprese nell’anticipo dell’ottava giornata a Pian di Massiano: la Sir Susa Vim Perugia vince 3-0 con la Yuasa Battery Grottazzolina e, in attesa delle partite di domani, consolida il primato in classifica con 22 punti a +4 sulla seconda (Trento, con una gara in meno). Parziali dei set: 25-8, 25-17 e 25-17. MVP del match con 18 punti Yuki Ishikawa, che ha chiuso con il 71% in attacco.

Partita indirizzata subito nel binario giusto sin dai primi scambi: il servizio e il muro hanno inciso fortemente sul divario del punteggio nel primo set, mandando in difficoltà gli ospiti. Niente da fare nemmeno nel secondo set per l’ex Zhukouski e compagni, che hanno faticato a contenere i colpi degli attaccanti bianconeri orchestrati da un ispiratissimo Giannelli (7 punti a referto). Perugia continua a spingere con continuità anche nel terzo, amministrando il parziale fino al 25-17 finale.

Numeri importanti in tutti i fondamentali, su tutti gli 11 muri vincenti, il 63% in attacco e lo stesso valore in ricezione positiva.

Lunedì i BlockDevils voleranno in Francia per la gara di Champions con il Saint-Nazaire Atlantique prevista martedì 19 novembre alle 20:00.

Il Match

Lorenzetti schiera Solè dal primo minuto insieme a Russo, in banda Ishikawa e Semeniuk, diagonale con capitan Giannelli e Ben Tara, libero Colaci. Il muro di Russo e il contrattacco di Ben Tara spezzano il punto a punto iniziale (4-1). Perugia allunga con il doppio break di Ishikawa, che approfitta del buon lavoro dei suoi compagni a muro, e con Giannelli in seconda battuta (8-2). Triplo muro vincente di Solè che entra per la prima volta in stagione a tabellino (11-2). Semeniuk capitalizza due difese incrementa il vantaggio (17-5). Perugia accelera sul finale del set e chiude il parziale con Russo (25-8)

Secondo set che inizia con l’ace di Semeniuk e il doppio attacco vincente di Ishikawa (4-2). Ancora Perugia con il muro di Giannelli (5-2). Doppio Petkovic e Grottazzolina accorcia (6-5). Solè mette a segno l’8-5 con un primo tempo, Giannelli gli concede il bis pochi scambi dopo (10-7). Russo sigla il 12-8. Ben Tara prima fa ace e poi difende la palla messa a terra da Semeniuk (14-8). Grottazzolina prova a rientrare (15-10) ma Perugia non ci sta (20-12). Magia di Giannelli per Ben Tara (23-14). I BlockDevils centrano il set-point al secondo tentativo con Ishikawa (25-17).

Tris Perugia all’avvio del terzo atto (3-0). Muro Semeniuk (4-1). Gli ospiti riducono lo svantaggio di un break (5-3), ma i padroni di casa ristabiliscono le distanze (8-3). Mani-out di Ben Tara (10-5). L’ace di Comparoni fa rientrare i suoi (11-9). Contrattacco vincente di Ishikawa, seguito dall’ace di Russo (15-10). Fedrizzi a segno scuote i propri compagni (17-12). Ancora Ben Tara da posto 2 (19-13). Entra Candellaro e festeggia il primo punto stagionale (21-15). Giannelli manda Perugia al match point (24-16). L’MVP Yuki Ishikawa (18 punti) archivia la pratica al secondo tentativo (25-17).

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-0

Parziali: 25-8, 25-17, 25-17.



ARBITRI

Serena Salvati e Marco Zavater di Roma



LE CIFRE

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 7, Ben Tara 11, Russo 7, Solè 7, Semeniuk 12, Ishikawa 18, Colaci (L), Candellaro 1, Piccinelli (L), N.e. Cianciotta, Zoppellari, Loser, Plotnytskyi, Herrera.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski, Petkovic 10, Demyanenko 3, Comparoni 3, Tatarov 4, Antonov 4, Marchisio (L), Fedrizzi 1, Marchiani, Cubito 1, Vecchi, Mattei, N.E., Schalk, Cvanciger.

All.Ortenzi, vice Minnoni

PERUGIA: b.s.13, ace 4, ric. pos. 63%, ric. prf. 46%, att. 63%, 11 muri.

GROTTAZZOLINA: b.s. 9, ace 1, ric. pos. 48, ric. prf. 23%, att. 30%, 2 muri.

Spettatori 3458