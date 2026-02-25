SuperLega, Sir dominante al PalaBarton: 3-0 netto nell’ultima di regular season in casa

Con la vittoria della regular season già conquistata sabato sera in trasferta a Verona, i Block Devils confermano la continuità di risultati battendo in scioltezza Grottazzolina con un netto 3-0 in poco più di un’ora di gioco. Coach Lorenzetti schiera in avvio il sestetto sceso in campo nelle ultime uscite, con Gaggini in seconda linea al posto di Colaci. Dal secondo set spazio anche ad Argilagos, Cvanciger e Solè. la squadra marchigiana, che questa sera giocava a Perugia l’ultima partita nella Massima Serie, ha voluto onorare il suo percorso in Superlega dando il massimo, al cospetto dei Campioni del mondo per Club in carica, ma le assenze importanti nel roster, privo di entrambi gli opposti e dello schiacciatore Tatarov, si sono fatte sentire in campo.

Per i Block Devils era un match importante per mantenere il ritmo partita, in vista della partenza, prevista per domani mattina, alla volta di Trieste, che in questo weekend accenderà i riflettori sulla Final Four di Supercoppa. La partita di questa sera va in archivio con un 58% in attacco di squadra per il gruppo bianconero che mette a referto anche 5 ace e 9 muri. Mvp Kamil Semeniuk, con 11 punti, un ace e il 62% in attacco.

Il match

Perugia parte avanti e Federico Crosato sigilla il vantaggio con l’ace del 5-2. I Block Devils amministrano in scioltezza, il maniout in diagonale di Plotnytskyi vale il +5 (11-6), Russo in primo tempo consolida, la Yuasa recupera due lunghezze con il primo tempo vincente di Petkov e il muro di Magalini su Ben Tara. Il centrale bulgaro spreca al servizio, Semeniuk porta i suoi a quota 20 e Plotnytskyi con una pipe potente consolida (21-18). Il servizio in rete di Magalini porta Perugia al set point, in rete anche la battuta di capitan Giannelli (24-22). Chiude Crosato in primo tempo 25-22.

I marchigiani partono sprint nel secondo set spinti dagli attacchi di Koprivica, i padroni di casa rispondono colpo su colpo, coach Lorenzetti fa ruotare la squadra con gli ingressi di Argilagos e Solè, che va a segno in primo tempo, poi Plotnytskyi trova il servizio vincente che riporta i Block Devils a contatto (10-11). Arriva un doppio muro di Russo prima su Petkov, poi su Fedrizzi, e l’ace di Kamil Semeniuk che vale il +2 (16-14). Ancora un muro, di Plotnytskyi su Magalini. Grottazzolina recupera un break con due attacchi di Fedrizzi, ma dalla seconda linea sbuca Semeniuk che centra la pipe vincente; Koprivica gioca sulle mani del muro bianconero, ma i Block Devils arrivano al set point e chiudono con un errore in attacco degli avversari (25-20).

I padroni di casa vogliono chiudere la pratica e con i colpi di Plotnytskyi scavano il solco già in avvio. Lo schiacciatore ucraino difende un pallone che Cvanciger finalizza per il 5-1. L’opposto croato va a segno anche in diagonale e consolida il vantaggio bianconero. I marchigiani sprecano in attacco, Argilagos innesca Plotnytskyi che centra la diagonale vincente, Fedrizzi trova il maniout ai danni di Semeniuk, ma Perugia resta saldamente avanti con l’ace di Cvanciger che vale il 16-10. Gli ospiti sprecano al servizio e la Sir vola a +8 con il maniout di Plotnytskyi (19-11). Perugia amministra il vantaggio conducendo con ampio margine e lo schiacciatore ucraino con un altro maniout aggancia il match point. Chiude Solè. 25-14

L TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3 – 0

Parziali: 25-22, 25-20, 25-14

ARBITRI

Anthony Giglio di Trento e Alessandro Cerra di Bologna.

LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli, Ben Tara 2, Russo 8, Crosato 4, Plotnytskyi 18, Semeniuk 11, Gaggini (libero), Solè 5, Argilagos 1, Cvanciger. 4. N.e: Dzavoronok, Colaci, Ishikawa (lib).

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi, Petkov 4, Pellacani 4, Fedrizzi 7, Koprivica 7 Magalini 11, Marchisio (L), Vecchi, Marchiani, Cubito 1. N.E., Stankovic.

All. Massimiliano Ortenzi, vice Mattia Minnoni

PERUGIA: b.s.15, ace 5, ric. pos. 48%, ric. prf. 30% att. 58%, 9 muri.

GROTTAZZOLINA: b.s. 12, ace 2, ric. pos. 50%, ric. prf. 22%, att. 42%, 1 muri.