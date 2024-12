SuperLega, Monza-Sir Perugia 1-3, espugnata ancora l’Opiquad Arena

Obiettivo “continuità” raggiunto per la Sir Susa Vim Perugia che, sotto di un set, vince in rimonta il match in trasferta a Monza, espugnando l’Opiquad Arena che fu la cornice della finale scudetto del 28 aprile.

La squadra di coach Eccheli parte a tutto braccio in avvio, costringendo i Block Devils ad inseguire e a giocare le ultime battute punto a punto, fino a chiudere ai vantaggi 27-25. Dal secondo set in poi i ragazzi di coach Lorenzetti alzano i giri e le percentuali in attacco. Una differenza sostanziale in battuta con la Sir Susa Vim Perugia che chiude con ben 12 ace contro un solo servizio vincente dei padroni di casa. Differenza netta anche a muro, con 13 block vincenti dei Block Devils a fronte dei 7 di Monza. Simone Giannelli orchestra magistralmente il gioco, condizionato anche dall’uscita, nel corso del secondo set, di Ruberto Russo che ha dovuto lasciare anzitempo il campo dopo una caduta da muro.

Il capitano si laurea Mvp del match con 12 punti, 4 muri, 2 ace e un 67% in attacco.

Il Match

I padroni di casa partono avanti con l’attacco di Ivan Zaytsev, la Sir Susa Vim Perugia va a segno con il primo tempo di Russo, ma l’attacco di Ben Tara è frenato dal muro di Röhrs; Szwarc gioca lungo la parallela. L’ace di Oleh Plotnytskyi riporta in equilibrio il set (6-6). Punto a punto in questa fase centrale, con la Sir a segno con Ben Tara, che prima trova il varco, poi scavalca con potenza il muro brianzolo. L’opposto tunisino di casa bianconera mantiene ancora in equilibrio il set, poi firma l’ace del sorpasso (16-17) e coach Eccheli chiama il time out. Al rientro in campo qualche imprecisione al servizio da entrambe le parti lascia invariato l’equilibrio, poi ci pensa l’ex Oleh Plotnytskyi a firmare il nuovo sorpasso di Perugia con un block vincente. Röhrs centra il controsorpasso e l’allungo dei padroni di casa, ma i Block Devils non ci stanno e murano l’attacco lungo la parallela di Zaytsev. Monza raggiunge il set point, ma Plotnytskyi in pipe porta il set ai vantaggi. Perugia a segno con il tocco di capitan Giannelli, ma Monza chiude 27-25.

I Block Devils alzano i giri in avvio del secondo set e il doppio muro consecutivo di Simone Giannelli vale il +5 (1-6). E’ ancora il capitano ad allungare, chiudendo lo scambio del 7-3 per Perugia, che trova il piglio giusto per avanzare in scioltezza. La diagonale di Plotnytskyi segna 12-3. Zaytsev sfodera un’attacco imprendibile, ma il gap ormai è incolmabile; Semeniuk lungo la parallela porta i suoi a +10 (6-16). Marttila accorcia, ma Russo mura l’attacco brianzolo e mantiene inalterate le dieci lunghezze di vantaggio. Ace di Simone Giannelli, Monza risponde con il tocco di Lawani e tre attacchi di Zaytsev che però dai nove metri spreca, portando la Sir Susa Vim Perugia al set point. Il parziale si chiude con l’errore al servizio di Monza.

I padroni di casa partono avanti all’inizio della terza frazione, con Perugia costretta a rincorrere con gli attacchi di Plotnytskyi e Semeniuk. L’attacco di Giannelli ristabilisce la parità sull’11-11. Semeniuk consolida con un block vincente e i ragazzi di coach Lorenzetti allungano, ma Gabriele di Martino frena la ricorsa bianconera murando l’attacco di Loser. I Block Devils ritrovano l’allungo con la pipe di Plotnytskyi e il maniuot di Ben tara che vale il 17-23. Loser porta i suoi al set point e chiude direttamente dai nove metri.

Plotnytskyi show in avvio del quarto set, con una diagonale e un muro tiene avanti i suoi, Ben Tara consolida, Monza risponde con il maniout di Averill e approfitta per centrare il sorpasso, con la diagonale out dello stesso Ben Tara. Il muro di Ishikawa su Zaytsev fa scaldare il pubblico bianconero ed è proprio lo schiacciatore giapponese di casa Sir Susa Vim Perugia a tenere i suoi a contatto con un attacco dalla seconda linea. Plotnytskyi sfonda il muro brianzolo e firma il sorpasso (14-13). Nella fase centrale Monza cerca la rimonta con l’attacco di Arthur Szwark, ma Ishikawa va a segno con due delle sue diagonali fulminee e la Sir resta avanti di due lunghezze (17-19). Dai nove metri Herrera centra con un ace l’allungo finale. Nuova diagonale di Ishikawa e di Plotnytsky: la Sir è al match point. Chiude Ishikawa con un ace.

IL TABELLINO

MINT VERO VOLLEY MONZA- SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3

Parziali: 27-25, 15-25, 17-25, 20-25.



ARBITRI

Rossella Piana, Massimo Gardini



LE CIFRE

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 1, Szwarc 13, Beretta, Averill 5, Röhrs 8, Zaytsev 12, Gaggini (lib.), Marttila 8, Lawani, Mancini, Di Martino 5, Lee. N.E. Picchio (Lib).

All.Eccheli, vice Andriani.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 12, Ben Tara 15, Russo 5, Loser 8, Semeniuk 9, Plotnytskyi 15, Colaci (libero), Ishikawa 7, Solè 2, Herrera1, N.e: Piccinelli (libero), Candellaro, Zoppellari Cianciotta.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

MONZA: b.s.21, ace 1, 38% ric. pos., 22% ric. prf., 44% att., 7 muri.

PERUGIA: b.s.22, ace 12, 56% ric. pos., 42% ric. prf., 52% att., 13 muri.