SuperLega, Monza ancora battuto, Sir in semifinale scudetto

La Sir Susa Scai Perugia chiude la serie dei Quarti Play Off con Monza in 3 gare, confermando la continuità di risultati positivi anche in casa, con il 3-0 di questa sera. I Brianzoli partono sprint in tutti i parziali, costringendo i Block Devils a inseguire e trovare in corsa le giuste contromisure. Anche in questa gara 3 Perugia la vince con una distribuzione equilibrata del gioco da parte di capitan Giannelli che manda in doppia cifra ben quattro attaccanti; tra tutti, Roberto Russo ripete anche nel match di oggi una prestazione solida, chiudendo a 12 punti, un ace, due muri e un sontuoso 82% in attacco, laureandosi mvp. Monza fa meglio a muro, con 9 block vincenti a fronte dei 7 dei padroni di casa, che vincono la sfida in battuta, con 4 ace a fronte dei tre avversari e in attacco, con il 49 % di efficacia offensiva contro il 40 dei ragazzi di Eccheli.

La vittoria di questa sera chiude in tre gare la sfida con Monza e Perugia approda in Semifinale scudetto, guadagnandosi la possibilità di concentrare ora tutta la settimana sul prossimo obiettivo: il Quarto di andata con Las Palmas, che si giocherà nella città Canaria martedì prossimo, 24 marzo.

Il match

Il match si apre con l’attacco di Röhrs e Monza avanza 3-0 con il maniout di Frascio. Solè piazza la pipe e Plotnytskyi firma l’ace che riporta subito i Block Devils a contatto. Gli ospiti restano avanti, Beretta piazza il muro su Russo, block vincente anche per Velichkov, ma Perugia rimonta e aggancia con l’ace di Russo (10-10), poi centra il break con l’attacco out di Röhrs. Solè in primo tempo e a muro consolida il vantaggio bianconero che schizza a +4 con l’ace di Semeniuk (20-16). Intesa perfetta Giannelli-Russo e il set diventa spettacolare con alcuni scambi sapientemente orchestrati che traghettano i padroni di casa avanti 22-18. L’errore al servizio di Nicolò Mapelli vale il set point per Perugia: la chiude Plotnytskyi direttamente dai nove metri. 25-19

I brianzoli partono avanti anche nel secondo set, spingendo al servizio, ma i padroni di casa pareggiano subito i conti con il primo tempo di Russo e la pipe di Plotnytskyi. Muro del centrale bianconero sull’attacco di Beretta e Perugia avanza con altri due attacchi dello stesso Russo (9-6). Röhrs accorcia con un attacco e un maniout, Plotnytskyi in diagonale va a segno, l’ex Beretta trova l’ace e Frascio riporta i suoi a contatto in maniout. Mosca piazza il muro su Ben Tara e completa la rimonta (12-12). Semeniuk maestoso dalla seconda linea riporta avanti i suoi e si innesca un’avvincente fase punto a punto che si trascina fino a quota 20 con il maniout di Plotnytskyi ed è Perugia a trovare l’allungo (22-19). Altro maniout dello schiacciatore ucraino. Velichkov spara il servizio out ed è set point Sir. Röhrs annulla il primo, ma Russo chiude 25-23.

Equilibrio in avvio della terza frazione; i brianzoli trovano il break giocando sulle mani del muro bianconero e Röhrs in diagonale firma il triplice vantaggio. Plotnytskyi, di potenza, riporta i suoi a contatto e Semeniuk chiude lo scambio del pari (6-6). Altro break Monza, con Crosato la Sir è di nuovo a -1 ed è lo schiacciatore polacco, da seconda linea, a completare l’aggancio (13-13). Il monster Block di Ben Tara su Frascio vale il sorpasso dei padroni di casa, che restano avanti con le pipe prima di Semeniuk, poi di Plotnytskyi. Lo schiacciatore polacco grande trascinatore in questo finale. Ben Tara in maniout aggancia il match point. Il servizio out di Velichkov chiude il match.

IL TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA 3-0

Parziali: 25-19, 25-23, 25-20.

ARBITRI

Rossella Piana di Carpi e Andrea Puecher di Padova.

LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli, Ben Tara 13, Solè 3, Russo 12, Plotnytskyi 13, Semeniuk 10, (libero), Colaci. Crosato 2 Dzavoronok, Argilagos. N.e: Ishikawa, Cvanciger, Gaggini (libero)

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmerman 1, Beretta 8, Mosca 2, Röhrs 15, Velichkov 8, Frascio 11, Scanferla (L). Mapelli. N.E. Atanasov, Larizza, Pisoni (L), Alimenti, Ciampi, Knipe.

All.Eccheli, vice Andriani

PERUGIA: b.s. 14, ace 4, ric. Pos 45%, ric. prf. 24% att. 49%, 7 muri.

MONZA: b.s. 14, ace 3, ric. pos.40 %, ric. prf. 13%, att. 40%, 9 muri.