SuperLega, la Sir vince anche a Monza a va 2-0 nella serie dei quarti

Che battaglia all’Opiquad Arena! Una maratona di oltre due ore di gioco ha infiammato Gara 2 della serie dei Quarti Play Off tra la Sir Susa Scai Perugia e la Vero Volley Monza. I padroni di casa partono a tutto gas spinti dal proprio pubblico e dai colpi a tutto braccio dei giovani Frascio e Velichkov. I Block Devils reagiscono e si portano a casa la seconda frazione combattuta per larghi tratti punto a punto. Nel terzo e quarto set la storia si ripete e la contesa si allunga al tie-break ed è lì che Perugia cresce in intensità e velocità di gioco e soprattutto nella sua capacità offensiva, trascinata da un Kamil Semeniuk letale, soprattutto in pipe, e da Roberto Russo, che con i suoi primi tempi ha impresso lo sprint finale al set. Lo schiacciatore polacco di casa bianconera si laurea mvp anche di questa partita con 22 punti, un muro e il 60% in attacco, mentre il centrale chiude, come in Gara 1, con una prestazione sontuosa: 16 punti, due muri e il 78% di efficacia offensiva.

Con questa vittoria i Block Devils si portano avanti 2-0 in questa serie, al meglio delle 5 partite, che vale un posto in Semifinale. E ora testa a gara 3: la sfida, che potrebbe chiudere la serie, si gioca a Perugia, mercoledì sera, 18 aprile, alle 20:30.

Il match

Perugia parte avanti con l’attacco di Plotnytskyi, ma i padroni di casa ribaltano e con l’attacco e il muro di Röhrs si portano sul 3-1. Semeniuk aggancia e il punto a punto infiamma i primi scambi. Giannelli di prima intenzione tiene i suoi a contatto e Russo colpendo le mani del muro brianzolo sorpassa (8-9). Monza centra il nuovo break con due pipe consecutive di Röhrs, ma due colpi da seconda linea anche di Semeniuk riportano il set in parità (12-12). Muro di Röhrs su Ben Tara, poi l’opposto tunisino di casa bianconera trova il maniout sullo stesso schiacciatore tedesco e si procede in equilibrio, con i padroni di casa che trovano il guizzo finale con gli attacchi del giovane Velichkov e di Diego Frascio. Perugia rientra in partita con il primo tempo di Russo e l’attacco di Ben Tara, ma la Vero Volley trova l’allungo decisivo e Thomas Beretta aggancia il set point. Chiude Röhrs direttamente dai nove metri 25-22.

Con l’attacco di Velichkov e il servizio vincente di Zimmermann Monza parte avanti 2-0, poi amministra il vantaggio con Röhrs che prima piazza il muro di su Ben Tara, poi trova gli attacchi vincenti che scavano il primo solco del match (9-4). Russo colpisce dal centro, Semeniuk spreca al servizio e Beretta piazza il muro su Plotnytskyi (11-6). Solè va a segno in primo tempo, ma i padroni di casa restano avanti con gli attacchi in scioltezza di Velichkov. Arriva l’ace di Ben Tara e l’attacco di Russo che chiude lo scambio che vale la parità. Capitan Giannelli a tutto braccio sorpassa 15-16. Finale on fire anche per questo set. Frascio trova il varco tra le mani del muro bianconero, Jacopo Larizza entra in battuta e fa ace, Dzavoronok torna a contatto in maniout, Frascio prima spreca in attacco, poi va a segno (22-21), Solè pareggia in primo tempo e la Sir torna avanti nel momento clou con l’attacco dello stesso centrale argentino che vale il set point (22-24). L’attacco out di Röhrs chiude 22-25.

Block Devils a tutto gas in avvio della terza frazione, con la pipe di Semeniuk che vale il 5-3. Ben Tara in diagonale tiene avanti i suoi. Frascio pareggia e si va sul punto a punto con l’ace di Velichkov e la diagonale di Semeniuk. Monza trova il break, Perugia risponde con il primo tempo di Russo, ma Röhrs tiene avanti i suoi e Zimmermann di prima intenzione raddoppia il vantaggio (14-12). Dzavoronok riporta i suoi a contatto, ma i padroni di casa centrano un nuovo allungo e si tengono a +3 con l’attacco di Leandro Mosca. L’ace di Velichkov consolida e dà il via alla volata finale dei brianzoli. La Sir accorcia le distanze con le diagonali di Dzavoronok e il primo tempo di Solè (23-20), ma Frascio aggancia il set point con un maniout e chiude con un muro 24-21.

Il quarto parziale si apre subito ad alta intensità. Block Devils avanti con Semeniuk, che va a segno in pipe, in diagonale e lungo la parallela (3-7). Russo velocizza il gioco e tiene le distanze, poi blocca a muro l’attacco di Beretta. Giannelli arma Ben Tara che consolida, Mosca accorcia dal centro, ma l’opposto tunisino di casa bianconera ribadisce il vantaggio (8-14). I padroni di casa provano a ricucire lo strappo con l’ace di Frascio, ma la Sir Susa Scai Perugia resta in scia, macinando punti con autorità e arrivando al set ball avanti di sei lunghezze 18-24. Beretta annulla il primo, ma il set si chiude con l’errore al servizio di Frascio. Si va al tiebreak.

Il muro di Russo e la diagonale di Semeniuk aprono l’ultimo atto della contesa. Perugia amministra il vantaggio, ma i padroni di casa tornano a contatto con l’ace di Mosca. Il punto a punto infiamma anche il tiebreak E sono i Block Devils a trovare il breakpoint con due diagonali di Dzavoronok. Muro di Beretta su Ben Tara e servizio vincente di Röhrs, ma la Sir resta avanti e con la pipe di Semeniuk si porta a quota 10. Continua il momento magico di Roberto Russo che trascina i suoi verso il finale del match. Zimmermann spara il servizio out e Perugia è a due passi dal match point, la partita sembrerebbe ancora aperta perché Velichkov trova il servizio vincente, poi spreca. Chiude Dzavoronok con uno slash 11-15.

IL TABELLINO

VERO VOLLEY MONZA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 2 – 3

Parziali: 25-22, 23-25, 25-21, 19-25, 11-15.





ARBITRI

Maurizio Canessa di Bari e Umberto Zanussi di Treviso





LE CIFRE

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 3, Frascio 27, Beretta 10, Mosca 5, Velichkov 17, Röhrs 14, Scanferla (L). Larizza 1, Mapelli 1, Alimenti 1. N.E. Atanasov, Pisoni (L), Ciampi, Knipe.

All.Eccheli, vice Andriani

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 3, Ben Tara 15, Solè 8, Russo 16, Plotnytskyi 3, Semeniuk 22, Colaci (libero), Dzavoronok 9. N.E Gaggini (libero), Ishikawa, Argilagos, Crosato, Cvanciger.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.





MONZA: 10 b.s., 22 ace 10, ric. pos 46.%, ric. prf. 17%, att. 46%, 11 muri.

PERUGIA: 19 b.s., 2 ace, ric. pos. 53%, ric. prf. 21%, att. 57%. 7 muri.