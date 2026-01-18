SuperLega, la Sir Susa Scai Perugia si impone nella tana della Lube

Nel terzo incrocio di questa stagione la Sir Susa Scai Perugia si impone nella tana della Lube 3-1 e riporta a casa dalla trasferta marchigiana, big match della 17° giornata di Superlega, tre punti pieni, con i quali resta in vetta alla classifica a 44 punti, a due lunghezze da Verona, che nell’anticipo di ieri si era imposta in tre set su Cuneo.

Due set condotti con carattere e vinti con ampio margine dai Block Devils che si portano sul 2-0 con parziali perentori (17-25, 19-25). Nella terza frazione i padroni di casa reagiscono e il match regala ampi scambi punto a punto; Civitanova lo vince 25-22, ma nell’ultimo set Perugia torna ad arginare gli attacchi marchigiani e a sfruttare al massimo tutti i contrattacchi, chiudendo i conti 14-25 e portandosi a casa l’intera posta in palio. In una serata in cui la squadra di coach Medei non ha trovato la sua solita continuità dai nove metri (25 errori in battuta), la Sir ha fatto meglio in attacco (con il 64% di efficacia a fronte del 46 dei cucinieri) 8 muri e 7 ace. Una prestazione corale che sigilla il buon momento di Perugia quando siamo ormai nella fase clou del campionato. Quello di questa sera era il terzo incontro stagionale tra i Block Devils e la squadra marchigiana, dopo il match di andata vinto al tiebreak e la gara secca del Quarto di Coppa Italia, conquistato 3-1. Mvp di questa sera Kamil Semeniuk, che chiude il match con 16 punti, un ace, un muro e il 64% in attacco.

Il match

L’attacco di Nikolov apre il match, ma Bottolo spara il servizio out, va a segno Gargiulo dal centro, risponde Semeniuk e Ben Tara consolida (2-4). I padroni di casa si rimettono in pari con il block vincente di Mattia Bottolo, Giannelli sorpassa di prima intenzione e la Sir riallunga a +2 con l’ace di Seba Solè. Eric Loeppky in diagonale tiene i suoi a contatto, ma arriva l’ace di Oleh Plotnytskyi e i Block Devils scappano con lo stesso schiacciatore ucraino, che attacca anche in pipe. Il muro di Semeniuk incrementa il vantaggio bianconero, ulteriormente consolidato dall’ace di capitan Giannelli che vale il 16-21. Loser prima piazza il muro di su Bottolo, poi trova il maniout (16-23). Altro ace di Simone Giannelli e Perugia è al set point. Il primo è annullato dall’attacco di Loeppky. Chiude Semeniuk in pipe 17-25.

La Sir Susa Scai Perugia resta in scia in avvio del secondo set con il maniout di Semeniuk che segna il primo strappo (1-4). Con la complicità del nastro Bxen Tara trova l’ace. Nikolov recupera una lunghezza, Tenorio spreca dai nove metri, ma Bottolo in diagonale e Gargiulo dal centro riavvicinano i padroni di casa, che sprecano l’occasione dell’aggancio con il servizio out di Loeppky. La Sir allunga di nuovo con il muro di Ben Tara su Nikolov e incrementa con l’attacco di Semeniuk che si infila perfettamente tra le mani del muro marchigiano. I Block Devils arrivano a +6; coach Medei prova a interrompere l’inerzia con gli ingressi di Kukartsev e Duflos Rossi, ma Semeniuk scava il solco (16-23). Il maniout di Ben Tara vale il set point e il servizio out di Nikolov chiude il set 19-25.

Mattia Bottolo apre il terzo parziale con un maniout, i Block Devils allungano, i padroni di casa tornano a contatto con il muro di Gargiulio su Semeniuk, Solè va a segno dal centro, Nikolov colpisce in diagonale le mani del muro di bianconero e poi firma l’ace del 9-7. Ben Tara accorcia, ma l’opposto bulgaro di casa biancorossa centra l’attacco vincente e la Lube resta avanti.

Colaci difende un pallone che permette a Semeniuk di trovare il punto vincente.

Arriva il muro di Gargiulio su attacco di Ben Tara, ma la Sir ritrova il vantaggio con un super Solè. il maniout di Nikolov, che poi va a segno dai nove metri, vale l’aggancio dei padroni di casa, che non capitalizzano nel lungo scambio successivo, chiuso dall’attacco out di Bottolo (16-17). Dopo un avvincente punto a punto, la parallela out di Semeniuk regala alla Lube il break, ma lo stesso schiacciatore polacco recupera subito. Plotnystskyi trova l’appoggio che tiene a contatto i suoi, Dzavoronok manda il servizio out (23-21), Giannelli innesca Semeniuk che centra il maniout vincente, ma Mattia Boninfante porta i suoi al set point. Chiude Nikolov con un ace 25-22.

In apertura della quarta frazione lo scambio lunghissimo chiuso dall’attacco di Loeppky regala il primo brivido del set. Muro di Solè su Loeppky, maniout di Nikolov, e ancora Solè, a segno in primo tempo (5-5). Plotntytskyi avanza in diagonale Loser in primo tempo firma il sorpasso (6-7) e lo schiacciatore ucraino suona la carica allungando a +5 con due attacchi consecutivi (7-12). Con il muro perentorio di Loser su Nikolov e l’ace del capitano la Sir arriva al massimo vantaggio (7-14), ma Ben Tara incrementa con l’attacco che vale il +9 (9-18) e i Block Devils marciano inarrestabili verso il finale di match con Semeniuk a segno dai nove metri e scava il solco definitivo.

Nikolov prima firma l’ace poi spreca e la Sir ha 11 match point. Chiude Giannelli di prima intenzione 14-25.

IL TABELLINO

CUCINE LUBE CIVITANOVA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 1-3

Parziali: 17-25, 19-25, 25-22, 14-25.

ARBITRI

Dominga Lot di Santa Lucia di Piave (Tv) e Antonella Verrascina di Roma.



LE CIFRE

CUCINE LUBE CIVITANOVA : Boninfante 1, Nikolov 19, Bottolo 8, Loeppky 9, D’Heer 1, Gargiulo 7, Balaso (L). Orduna, Tenorio 3, Duflos Rossi, Kukartsev 1, Bisotto (lib). N.E., Podrascanin.

All.Medei, vice Oleni

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 7, Ben Tara 15, Solè 8, Loser 8, Semeniuk 16, Plotnytskyi 11, Colaci (libero), Argilagos, Dzavoronok, Russo, Crosato. N.e: Gaggini (libero), Ishikawa, Cvanciger.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

CIVITANOVA: b.s. 25, ace 5, ric. pos. 53%, ric. prf. 27%, att. 46%, 5 muri.

PERUGIA: b.s. 19, ace 7, ric. pos. 51%, ric. prf. 24% att. 64%, 8 muri.