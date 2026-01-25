SuperLega, la Sir Susa Scai Perugia batte Trento in rimonta nel sold out del PalaBarton

Era una delle sfide più attese quella con Trento, di quelle con il pubblico delle grandi occasioni: sold out nell’impianto di Pian di Massiano per una domenica stellare che ha regalato grande spettacolo!! La Sir Susa Scai Perugia vince in rimonta 3-1 la sfida di ritorno con l’Itas Trentino, big match della 18° giornata, dopo un avvio in salita: la squadra dolomitica si compatta intorno all’assenza di Michieletto, out per un risentimento lombare, e parte a tutto fuoco, bloccando gli attacchi dei padroni di casa con 8 muri nel solo primo set, spingendo al servizio e in attacco.

Ma i Block Devils invertono la rotta e si prendono il secondo parziale combattendo punto a punto, poi impongono il proprio gioco, alzano il muro e chiudono gli ultimi due set con ampio margine, spinti dalle bordate di Plotnytskyi, Semeniuk e Ben Tara, miglior realizzatore del match con 24 punti, un ace e il 64% in attacco. Solidità al centro ogni volta che capitan Giannelli ha chiamato in causa i suoi attaccanti: la coppia argentina Loser-Solè ha chiuso con 10 e 7 punti, Max Colaci in difesa ha garantito al gruppo una grande quantità di palloni rigiocabili. Altri tre punti preziosi per la squadra del Presidente Gino Sirci, che consolida ulteriormente la vetta della classifica, a 47 punti, staccando di tre lunghezze la Rana Verona, quando mancano ormai solo quattro giornate al termine della regular season.

Ospite d’eccezione questa sera a seguire il big match, la Presidente della Regione dell’Umbria, Stefania Proietti, che ha seguito tutto il match insieme al patron bianconero, esultando per ogni punto e complimentandosi, ancora una volta, per l’immagine che questo club conferisce all’Umbria: quello di una realtà compatta, vincente, corretta, entusiasta che porta questa piccola regione in alto nel mondo!

Il match

L’avvio è subito di fuoco dai primi scambi, punto a punto con i primi tempo di Flavio e gli attacchi di Ben Tara e Solè (3-3). Il muro trentino sull’attacco di Plotnytskyi vale il break dei gialloblù, che incrementano con i block di Bristot su Ben Tara e di Bartha sullo schiacciatore ucraino. Il centrale trentino consolida con un pallonetto e Theo Faure sigilla con un ace (3-9). Trento continua a macinare bloccando a muro ogni tentativo di attacco bianconero e forzando al servizio. Il nuovo ace di Faure vale il 3-12. Bristot consolida giocando sulle mani del muro di Perugia lungo la parallela e porta i suoi al massimo vantaggio. Loser accorcia in primo tempo, Ben Tara prima trova l’attacco vincente, poi al servizio spreca, Faure mura Dzavoronok e Bristot mura Ben Tara (8-20). L’Itas allunga verso il finale con il primo tempo di Bela Bartha, Ishikawa colpisce in parallela, ma Faure con una diagonale che sfiora le mani del muro avversario porta i suoi a due passi dal set point. Lo centra Bristot con un ace e Barha chiude 11-25.

Il muro di Faure su Loser sigla il primo allungo trentino in avvio del secondo set, ma ben Tara inverte la rotta e riporta i suoi a contatto. Semeniuk trova il varco e Ben Tara con un ace aggancia (5-5). Trento risponde con un altro ace di Bristot; equilibrio con il muro di Solè su Ramon, e la Sir sorpassa con il muro di Plotnytskyi su Faure. Sbertoli continua ad innescare il suo opposto che trova il manuoiut, ma Semeniuk prima in diagonale, poi con un muro su Bristot tiene avanti i suoi (14-11). Trento ricuce o strappo e trova il pari con il muro su Semeniuk (15-15), Ben Tara si riporta avanti in diagonale. Plotnytskyi e Loser consolidano il vantaggio e il muro di capitan Giannelli su Ramon vale il +3. I padroni di casa avanzano 21-17 con l’ace di capitan Giannelli. Loser in primo tempo allunga verso il finale, Faure prova a riaprire i conti, ma Ben Tara centra l’attacco vincente (23-20). Negli ultimi scambi Trento torna a contatto, ma Faure spara il servizio out e la Sir è al set point. Ancora Faure a segno, ma Ben Tara chiude 25-23.

L’opposto tunisino di casa bianconera guida l’avanzata della Sir in avvio della terza frazione (5-1), Marcelo Mendez chiama il time out, ma al rientro in campo Plotnytskyi con un ace incrementa. Semeniuk firma il 7-1, consolidato da Loser. Lo schiacciatore ucraino letale anche in pipe, Sememiuk va di nuovo a segno e Ben Tara centra in velocità il maniout del 12-3. Bartha trova il varco, ma il martello polacco di casa bianconera firma un pallonetto vincente e Plotnytskyi chiude lo scambio del +10 (14-4). Bristot firma il servizio vincente, poi spreca, Ben Tara allunga con due colpi vincenti in parallela (17-8), Loser in primo tempo tiene le distanze e il muro di Solè prima e di Loser poi fanno volare i Block Devils verso il finale del set. I padroni di casa arrivano al set point. Il primo è annullato dal muro di Flavio su Loser, ma Garcia spara il servizio out e il set si chiude 25-15.

Semeniuk firma il primo allungo dei padroni di casa in avvio del quarto parziale. Punto a punto con l’attacco di Faure e il primo tempo di Solè. Ancora a segno lo schiacciatore polacco, risponde Flavio (6-6). Intesa prefetta Giannelli-Solè e si va avanti in equilibrio. Ben Tara centra il maniout, Semeniuk la pipe e Loser trova il break, sigillato da Plotnytskyi con un ace (11-9). Nel turno al servizio del martello ucraino i Block Devils volano a +5 con l’attacco di Semeniuk che firma il 14-9. Servizio vincente anche per Augustin Loser (16-11) e Solè in primo tempo frena il tentativo dei trentini di riaprire la partita. Plotnytskyi chiude lo scambio lungo del 19-13, poi arriva un nuovo muro di Solè su Flavio e la Sir vola. Semeniuk firma l’ace del 21-13 e Plotnytskyi allunga verso il finale. Chiude Loser in primo tempo. 25-18

IL TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA ITAS TRENTINO 3-1

Parziali: 11-25, 25-23, 25-15, 25-18

ARBITRI

Marco Zavater e Vincenzo Carcione di Roma

LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 24, Loser 10, Solè 7, Semeniuk 12, Plotnytskyi 8, Colaci (libero). Ishikawa 1, Dzavoronok, Russo. N.E: Crosato, Cvanciger, Argilagos, Gaggini (libero),

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Faure 19, Flavio 8, Bartha 8, Bristot 19, Ramon 6, Laurenzano (L), Giani 1, Pesaresi, Garcia 2, Acquarone. N.E: Sandu (lib), Torwie, Boschini.

All. Marcelo Mendez, vice Adriano Di Pinto.

PERUGIA: b.s. 14, ace 6, ric. pos. 36%, ric. prf. 21% att. 56%, 8 muri.

TRENTO: b.s. 16, ace 5, ric. pos. 32%, ric. prf. 18%, att. 53%, 14 muri.