SuperLega, la sir supera Grottazzolina e consolida la vetta

Uniti nello spirito di squadra e di gruppo, i Block Devils si impongono in trasferta a Porto San Giorgio, battendo Grottazzolina in tre set. Capitan Giannelli, mvp della partita, guida i suoi e amministra il gioco in maniera equilibrata, mandando in doppia cifra il solito Ben Tara e Agustin Loser, che chiudono entrambi a 12 punti. Al centro spazio anche a Crosato, titolare questa sera con il compagno di reparto argentino; in banda Plotnytskyi e Semeniuk hanno spinto in battuta e in attacco e in seconda linea in campo dal primo minuto Marco Gaggini. Molto buono l’ingresso nel terzo set di Donovan Dzavoronok, che ha dato il suo contributo centrando anche due ace. Saranno 6, al termine del match, i servizi vincenti della squadra che chiude con il 49% di efficacia in attacco e 6 muri. Vittoria importante in un campo difficile in cui i padroni di casa, a braccio sciolto, hanno giocato con sfrontatezza, forzando al servizio come da pronostico. Con i tre punti conquistati questa sera, nona giornata di regular season, la Sir Susa Scai resta saldamente ancorata alla vetta della classifica a quota 26 punti, a tre lunghezze da Verona, con due partite in più giocate.

Il match

Avanti la Sir Susa Scai Perugia nel primo set, con un block vincente, il primo tempo di Loser e l’ace di Ben Tara. I padroni di casa accorciano con il maniout di Fedrizzi e l’attacco di Magalini e nei primi scambi si va sul punto a punto. Giannelli arma Plotnytskyi che va a segno da posto quattro. I marchigiani sprecano al servizio e i Block Devils ne approfittano per centrare il primo allungo, con l’attacco di Semeniuk che vale l’8-11. Ben Tara tiene avanti i suoi, ma i ragazzi di Ortenzi pareggiano con l’ace di Golzadeh.

I bianconeri si riportano avanti con i colpi dell’opposto tunisino e di Loser, i marchigiani sciupano qualche attacco di troppo e Ortenzi chiama il time out sul 17-22. Al rientro in campo i padroni di casa recuperano e con l’ace di Golzadeh si riportano a -2 (21-23), Stankovic mura Plotnytskyi, ma capitan Giannelli di prima intenzione aggancia il set point. Attacco di Petkov, ma il capitano bianconero si affida nuovamente a Ben Tara che in diagonale chiude 23-25.

Equilibrato l’avvio del secondo set. Perugia avanza con l’attacco di Crosato e la pipe di Plotnytskyi, Grottazzolina risponde con i colpi di Fedrizzi ed è punto a punto anche in questa fase; sono i padroni di casa ad interrompere l’inerzia con un nuovo ace dell’opposto Golzadeh che vale l’11-9, ma il suo doppio errore, prima dai nove metri, poi in attacco, ristabilisce l’equilibrio. Cominciano gli scambi lunghi, Semeniuk va a segno per due volte consecutive e guida il sorpasso bianconero, i padroni di casa si tengono a contatto e si va avanti a braccetto in tutta la fase centrale del set. L’ace di Simone Giannelli è un punto importantissimo nel finale (20-21). Plotnytskyi chiude lo scambio successivo, Ortenzi chiama il time out, ma al rientro in campo i Block Devils in scioltezza arrivano al set point. Il servizio out di Giulio Magalini chiude il set 21-25.

I padroni di casa spingono in avvio della terza frazione e con il muro di Pellicani su Giannelli avanzano 4-1. Magalini consolida, ma Perugia accorcia con l’ace di Dzavoronok (5-3) e negli scambi successivi trova l’aggancio con l’attacco di Ben Tara e il sorpasso con il servizio vincente di Agustin Loser. Il primo tempo di Iliya Petkov ristabilisce l’equilibrio, i Block Devils avanzano con la pipe di Plotnytskyi, ma arriva l’ace di Petkov che sigla la nuova parità (10-10). Parallela out di Fedrizzi e Dzavoronok chiude lo scambio del +2 (10-12). Perugia consolida con l’attacco di Ben Tara e avanza verso il finale amministrando il vantaggio; l’ace di Dzavoronok vale il +5 (12-17). I marchigiani sprecano invece al servizio e la Sir Susa Scai si porta a quota 20 con il primo tempo di Crosato, che poi consolida murando l’attacco di Fedrizzi. È proprio lo schiacciatore ceco di casa bianconera ad agganciare il set point. Il servizio out di Fedrizzi chiude il set 21-25 e chiude il match 3-0 per i Block Devils.

IL TABELLINO

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 0-3

Parziali: 25-23, 25-21, 25-21.





ARBITRI

Andrea Pozzato di Bolzano e da Anthony Giglio di Trento.

LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 4, Ben Tara 12, Loser 12, Crosato 4, Plotnytskyi 7, Semeniuk 6, Gaggini (libero), Dzavoronok 4, Argilagos. N.e: Cvanciger, Solè, Colaci.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.





YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi, Golzadeh 12, Pellicani 1, Petkov 6, Fedrizzi 11, Magalini 14, Marchisio (L), Stankovic 1, Marchiani, Tatarov. N.E. Cubito, Vecchi, Petkovic (L), Koprivica.

All. Massimiliano Ortenzi, vice Mattia Minnoni

PERUGIA: b.s.12, ace 6, ric. pos. 50%, ric. prf. 30% att. 49%, 6 muri.

GROTTAZZOLINA: b.s. 17, ace 4, ric. pos. 36%, ric. prf. 18%, att. 49%, 3 muri.