SuperLega, la Sir si impone 3-0 contro Cuneo

I Block Devils si impongono 3-0 nel palazzetto caldissimo di Cuneo combattendo con i padroni di casa che, reduci dallo scontro diretto con Grottazzolina, vinto in 3 set, al cospetto dei campioni del Mondo per Club in carica hanno spinto a tutto braccio sfoderando una delle migliori prestazioni della loro stagione. Sostenuti dall’apporto del proprio pubblico hanno messo in campo quell’aggressività che li ha portati a condurre gran parte del primo set, protrattosi ai vantaggi, ma conquistato dai Block Devils grazie al muro decisivo di Roberto Russo.

Scambi lunghi e ampi tratti punto a punto anche nel secondo parziale, vinto ancora da Perugia che sulla scia del 2-0 scende in campo nella terza frazione centrando subito un allungo importante per chiudere i conti. Cuneo ricuce lo strappo e rientra in partita sotto i colpi di Feral che sarà il miglior realizzatore del match con 20 punti. Ma i ragazzi del Presidente Sirci giocano di squadra, amministrati in maniera superlativa, dal capitano Simone Giannelli che questa sera si prende il secondo Mvp consecutivo dopo quello di domenica con Modena. La Sir Susa Scai Perugia archivia il match con il 55% di efficacia in attacco complessiva, 5 muri e 3 ace e conquista altri tre punti pieni con i quali consolida la vetta della classifica a quota 41 punti, staccando di due lunghezze la Rana Verona e allontanandosi da Trento che, sconfitta 3-1 in trasferta da Modena, resta ferma a 36.

Il match

Avvio equilibrato, poi il muro di Ben Tara sull’ex Zaytsev segna il primo break bianconero (3-5), Codarin accorcia, Solè va a segno dal centro e Perugia resta avanti di due lunghezze. I padroni di casa tornano a contatto con l’attacco di Copelli e agganciano con il nuovo acquisto Strehlau. L’ace di Riccardo Copelli vale il +3 per i piemontesi (11-8). Zaytsev amministra il vantaggio in pipe, Semeniuk frena l’allungo avversario, Feral sfrutta le mani del muro di Russo e Ben Tara e trova il maniout vincente, capitan Giannelli innesca l’opposto tunisino che va a segno, poi è Ishikawa a chiudere lo scambio lungo che riporta i Block Devils a contatto con una diagonale stretta. Pallonetto di Ben Tara, ma Cuneo torna avanti con l’ace di Feral (16-13). Nella fase più calda, con tre punti consecutivi di Kamil Semeniuk, il set torna in equilibrio, ma con l’attacco e il maniout di Feral i padroni di casa centrano un altro break, incrementato dalla battuta out di Semeniuk. Pallonetto spinto di Ben Tara che poi va a segno dai nove metri con l’ace che vale il sorpasso bianconero dopo un lungo inseguimento. Coach Battocchio chiama il time out e al rientro in campo Cuneo ribalta e aggancia il set point. Perugia rientra e centra a sua volta il set point, ma errori al servizio da entrambe le parti allungano la contesa. Nel punto a punto dei vantaggi. Il muro di Roberto Russo su Strelhau chiude il primo, lunghissimo set 27-29.

Perugia parte subito avanti 3-0 nel secondo set con l’attacco di Ben Tara e con il muro di Russo-Ishikawa su Feral. L’opposto tunisino di casa bianconera chiude in diagonale lo scambio lunghissimo del 5-8. Copelli accorcia in primo tempo, ma Perugia mancina punti con Ishikawa che centra il massimo vantaggio dall’inizio del match (7-11). Baranowicz va a segno di prima intenzione e Cuneo torna a -2 con il maniout di Feral. Nella fase centrale entra Sedlacek per Strehlau, Codarin trova il punto, ma dai nove metri spreca (16-20). I padroni di casa recuperano due lunghezze e con due attacchi out di Semeniuk tornano a contatto nella fase più calda del set e Zaytsev aggancia (20-20). Il servizio di Feral è out, ma nello scambio successivo trova l’attacco vincente che ristabilisce la parità; entra in battuta il giovane Bonomi che al servizio spreca, mentre capitan Giannelli trova l’ace nella zona di conflitto. Perugia è al set point con la battuta out di Copelli. Chiude Semeniuk in pipe 23-25.

I Block Devils partono a tutto gas nel terzo set con la diagonale strettissima di Ishikawa che vale l’8-2, pipe di Strehlau e scambi lunghi. Cuneo prova a rientrare con gli attacchi di Codarin, il neoentrato Crosato conquista il suo primo punto con il muro sull’attacco di Feral, poi l’opposto francese trova il maniout. Nel turno al servizio di Ivan Zaytsev, i padroni di casa tornano a -2, e Strehlau amministra il vantaggio giocando sulle mani del muro bianconero; Feral chiude lo scambio con cui riporta i suoi a contatto. L’attacco di Strehlau finisce out, ma Feral chiude lo scambio lungo che tiene vivo il set. Baranowicz spreca al servizio, ma c’è di nuovo Feral, che trova le mani di Russo, poi Codarin con un block vincente su Dzavoronok aggancia la parità. Russo avanza dal centro e Feral questa volta trova le mani di Crosato, ma il videoceck rileva la sua invasione sottorete (22-20). Zaytsev si riporta a contatto, ma con l’errore al servizio di Feral la Sir è al match point. L’attacco out dell’opposto francese chiude il match.

IL TABELLINO

MA ACQUA SAN BERNARDO CUNEO – SIR SUSA SCAI PERUGIA –0-3

Parziali: 27-29, 23-25, 22-25



ARBITRI

Alessandro Rossi di Ventimiglia e Mauro Carlo Goitre di Torino.

LE CIFRE

MA ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Baranowicz 1, Feral 20, Copelli 6, Codarin 8, Strehlau 7, Zaytsev 7, Cavaccini (L), Sedlacek 1, Bonomi, Sala. N.E: Stefanovic, Oberto (lib), Cattaneo Giraudo.

All. Matteo Battocchio, vice Fabio Genre.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 1, Ben Tara 15, Russo 6, Solè 4, Semeniuk 13, Ishikawa 9, Colaci (libero), Dzavoronok, Loser, Plotnytskyi 1, Crosato 1. N.E: Cvanciger, Gaggini (libero), Argilagos.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi

CUNEO: b.s. 19, ace 2, ric. pos. 56%, ric. prf. 35%, att. 51%, 4 muri.

PERUGIA: b.s. 15, ace 3, ric. pos. 41%, ric. prf. 26% att. 55%, 5 muri.