Continua la striscia vincente dei Block Devils che si impongono 0-3 in casa di Milano. Atanasijevic e Leon girano a mille in attacco, decisiva la battuta nei momenti cruciali di primo e secondo set. Grande festa e dedica per Marko Podrascanin, assente e rientrato a Perugia per la nascita del secondogenito

Dedicato a Matija Podrascanin!

La Sir Safety Conad Perugia sbanca l’Allianz Cloud di Milano, sconfigge in tre set i padroni di casa di coach Piazza e prosegue la sua striscia vincente arrivata a quota quindici tra Superlega, Champions e Coppa Italia.

È festa grande alla fine e dedica per Marko Podrascanin, assente oggi e rientrato a Perugia per la nascita del secondogenito. Augurissimi grande Potke!

Prova importante degli uomini di Vital Heynen che, contro una delle squadre più in forma del campionato e quarta della classe, tirano fuori una prestazione fatta di tecnica e grande cuore, con la battuta che, in un match per gran parte equilibrato, si erge a protagonista nei momenti topici di primi e secondo set quando prima Leon e poi Atanasijevic trovano il turno che indirizza la partita nella metà campo bianconera. Nel terzo Milano, spinta dal proprio pubblico, le prova tutte ed arriva ancora ai vantaggi dove decide un errore in attacco di Abdel-Aziz.

Mvp meritatissimo per Aleksandar Atanaisjevic. Il bomber serbo (18 punti) gioca un match concreto in attacco, togliendo più volte le castagne dal fuoco ai compagni e spalleggiato da par suo da Leon (19 punti con 3 ace ed alcuni attacchi di potenza inaudita). Ennesima prova importante di Colaci in seconda linea e da sottolineare la staffetta vincente in posto quattro tra Plotnytskyi e Lanza.

Tre punti di grande valore per le casse bianconere che tengono a distanza Milano e consentono ai Block Devils di mantenere la seconda piazza della Superlega.

Ora si torna subito a Perugia per un’altra settimana piena di impegni importanti con il match casalingo di mercoledì contro Tour per la quarta giornata di Champions e poi domenica la sfida ancora al PalaBarton contro Padova.

IL MATCH

Non c’è Podrascanin, diventato papà proprio nelle ore antecedenti al match, quindi coppia tutta italiana Russo-Ricci al centro con Plotnytskyi insieme a Leon in posto quattro. Leon ed errore di Petric, Perugia parte bene (0-2). Gran difesa dei bianconeri e punto di Atanasijevic (1-4). Milano accorcia con due muri consecutivi (3-4). Petric pareggia (4-4). Bel colpo in attacco di Atanasijevic (6-7). Abdel-Aziz capovolge con attacco e muro (9-7). Ancora l’opposto olandese (11-8). Leon prima accorcia con l’attacco e poi pareggia con il muro (12-12). Attacco ed ace di Abdel-Aziz (14-12). Perugia è molto fallosa dai nove metri e Milano ne approfitta con Clevenot ed Abdel-Aziz (19-15). L’attacco out di Atanasijeivc scrive sul tabellone 22-18. Perugia torna in parità con il turno al servizio di Leon che infila due ace di seguito (23-23). In rete la battuta di Leon, set point Milano (24-23). Plotnytskyi manda il parziale ai vantaggi (24-24). In rete anche il servizio del neo entrato Taht (25-24). Magia di Atanasijevic (25-25). Abdel-Aziz a segno (26-25). Primo tempo di Ricci (26-26). Contrattacco di Leon, stavolta il set point è per Perugia (26-27). Lungo il servizio di Plotnytskyi (27-27). In rete anche Gironi (27-28). Sempre Abdel-Aziz (28-28). Bomba di Leon (28-29). Chiude Russo dopo un grande scambio (28-30).

Partenza a razzo di Milano nel secondo parziale (4-1). Muro di Atanasijevic e poi attacco ancora dell’opposto serbo (4-4). Primo tempo di Kozamernik, poi errore di Atanasijevic (8-5). Doppietta di Plotnytskyi (8-7). In rete la pipe di Petric, si torna in parità (10-10). Contrattacco vincente di Atanasijevic, sorpasso Perugia (11-12). Punto Abdel-Aziz, controsorpasso Milano (13-12). Meraviglia di Leon (13-14). Primo tempo vincente di Russo (14-16). Fuori Lanza, di nuovo parità (16-16). Doppio ace di Atanasijevic, poi contrattacco di Lanza e poi contrattacco di Atanasijevic (17-22). Fuori Clevenot (17-23). Maniout d’autore di Lanza, set point Perugia (18-24). Chiude l’errore al servizio di Gironi (19-25).

Break per Perugia in avvio di terza frazione con Leon (3-5). Primo tempo di Kozamernik e parità (6-6). Attacco e muro di Ricci (7-9). Il muro di Russo tiene il doppio vantaggio, poi ace di Leon e contrattacco di Atanasijevic (10-14). Doppietta di Petric (14-16). Muro a tre su Leon, Milano torna a contatto (16-17). Leon porta a +3 i suoi (17-20). Ace di Gironi, fuori Leon e parità (20-20). Si riscatta Leon (20-21). Maniout di Lanza (21-22). Diagonale stretta millimetrica di Atanasijevic (22-23). Ancora l’opposto serbo dalla seconda linea, match point Perugia (23-24). Entra Plotnytskyi al servizio. Kozamernik manda tutto ai vantaggi (24-24). Leon (24-25). Alletti (25-25). In rete il servizio di Sbertoli (25-26). Fuori Abdel-Aziz, Perugia sbanca l’Allianz Cloud (25-27).

IL TABELLINO

ALLIANZ MILANO – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-3

Parziali: 28-30, 19-25, 25-27

ALLIANZ MILANO: Sbertoli 1, Abdel-Aziz 20, Kozamernik 4, Clevenot 4, Petric 12, Gironi 4, Pesaresi (libero), Alletti 2, Okolic, Basic. N.e.: Hoffer (libero), Izzo, Weber. All. Piazza, vice all.Camperi.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco, Atanasijevic 18, Russo 6, Ricci 5, Leon 19, Plotnytskyi 5, Colaci (libero), Zhukouski, Lanza 5, Taht. N.e.: Piccinelli (libero), Hoogendoorn, Biglino. All. Heynen, vice all Fontana.

Arbitri: Daniele Rapisarda – Andrea Pozzato

LE CIFRE – MILANO: 15 b.s., 3 ace, 53% ric. pos., 33% ric. prf., 47% att., 5 muri. PERUGIA: 20 b.s., 5 ace, 49% ric. pos., 31% ric. prf., 52% att., 6 muri.