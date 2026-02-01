SuperLega, la Sir mura Padova in 4 set

La Sir Susa Scai Perugia espugna la Kioene Arena di Padova 3-1 a suon di muri!

I Block Devils tornano a casa dalla trasferta della 19° giornata con il bottino pieno, altri tre punti con i quali consolidano la vetta della classifica, a quota 50, allungando di cinque sulla Rana Verona, battuta in casa dalla Lube.

Un match iniziato in salita, a causa dell’uscita, dopo i primi scambi del primo set, dello schiacciatore Yuki Ishikawa, che in fase di ricaduta da un salto ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il giocatore sarà subito sottoposto ad esami medici nella giornata di domani, lunedì 2 febbraio.

Al suo posto, Donovan Dzavoronok ha risposto presente chiudendo il match con 9 punti, un ace e tre muri.

I padroni di casa hanno confermato di essere una formazione particolarmente insidiosa tra le mura amiche, mandando due set ai vantaggi e conducendo punto su punto per larghi tratti della gara. Ma i Block Devils, di squadra e con il giusto atteggiamento, hanno trovato i loro schemi, in una serata dove il servizio non è stata la solita arma letale, hanno alzato il muro e chiuso il match con 21 block vincenti. Mvp il capitano, Simone Giannelli, che anche questa sera ha orchestrato il gioco da fuoriclasse, innescando i suoi centrali, Loser e Russo, che hanno chiuso entrambi a 10 punti, armando le sue bocche di fuoco e chiudendo il match con 8 punti, un ace e 4 muri.

Il match

I padroni di casa partono avanti in avvio di match con lo slash del capitano, Alberto Polo, che vale il 3-1. Ben Tara centra un muro out e Perugia torna a contatto con il maniout di Plotnytskyi. Sorpasso bianconero con tre muri consecutivi, prima di Loser sull’attacco di Masulovic, poi block di capitan Giannelli e ancora Loser (6-7). Fase centrale in equilibrio, con la Sir a segno con Ben Tara e i padroni di casa con Davide Gardini. Capitan Giannelli chiude di prima intenzione lo scambio del 15-16, ma Masulovic lungolinea pareggia. Punto a punto e Perugia centra il break con altri due muri consecutivi, prima su Orioli, poi di Dzavoronok su Masuolvic. Ben Tara porta i suoi a quota 20, ma il muro di Alberto Polo sullo stesso opposto tunisino ristabilisce il pari. Ancora Ben Tara, in maniout e Perugia arriva al set point con l’errore in battuta di Masulovic. Gardini lungolinea annulla e porta il set ai vantaggi, ma al servizio spreca. Plotnytskyi colpisce in diagonale, risponde Orioli, Dzavoronok chiude lo scambio del 26-27. Il muro di Ben Tara su Gardini chiude il set 26-28.

Il primo tempo di Loser apre il secondo parziale. Perugia tiene le distanze con l’attacco di Plotnytskyi e la diagonale di Dzavoronok. Padova aggancia e sorpassa con la pipe di Truocchio. Ace dello schiacciatore ceco di casa Sir Susa Scai, Giannelli consolida e i bianconeri tengono le distanze (7-11). Doppio muro consecutivo di Loser e servizio vincente del capitano: la Sir è a +6 (8-14) e coach Cuttini chiama il time out. Il regista bianconero innesca ancora Loser che va a segno con una veloce; muro Sir sulla pipe di Orioli e muro di Truocchio su Russo.

Perugia suona la carica e prende il largo con il primo tempo dello stesso centrale palermitano e la sassata lungolinea di Ben Tara. Il maniout di Plotnytskyi chiude lo scambio del 16-23. Sul finale di set Mattia Orioli centra l’ace, ma Giannelli arma ancora Loser che aggancia il setpoint, chiude Dzavoronok 19-25

Il muro di Loser su Stefani apre il terzo set, che procede in equilibrio nei primi scambi, con la sassata di Plotnytskyi, l’attacco di Orioli e la parallela di Ben Tara. I padroni di casa si tengono avanti con il primo tempo di Andrea Truocchio e la diagonale di Orioli. Perugia torna a contatto con il suo opposto che colpisce lungolinea, ma Alberto Polo tiene i suoi a +2 (11-9). I padroni di casa consolidano il vantaggio con il muro di Gardini su Ben Tara (15-11). Dopo il time out di coach Lorenzetti l’opposto tunisino prima va a segno in diagonale, poi dai nove metri, dimezzando lo svantaggio. Primo tempo di Russo, Orioli gioca lungo la parallela con le mani di Giannelli, Truocchio spreca al servizio, ma Padova resta avanti con il nuovo attacco di Orioli.

Maniout di Plotnytskyi e il monster block di Loser su Stefani vale il pari. Allungo dei padroni di casa sul finale, con Todorovic che vince il duello a rete con Dzavoronok e Orioli che firma l’ace del 22-20. Masulovic in maniout mantiene le distanze e Truocchio aggancia il set point. Muro di Solè su Masulovic e attacco out di Truocchio e anche questo set va ai vantaggi (24-24). Sono i padroni di casa a trovare il guizzo finale con il muro di Gardini che vale il 26-24.

L’attacco di Plotnytskyi guida il primo vantaggio bianconero in apertura del quarto set. Ben Tara chiude lo scambio lungo del 2-4, Masulovic accorcia da posto due, ma Perugia allunga con il muro di Russo su Gardini. Il centrale di casa Sir Susa Scai trova anche l’ace che vale il +3 (6-9). Plotnytskyi consolida con un maniout. Gardini torna a contatto con un muro out, ma i Block Devils tengono le distanze con l’attacco di Ben Tara. È di nuovo Gardini, questa volta direttamente dai nove metri, a firmare il sorpasso con due ace consecutivi (14-13), poi spara out. Il gioco sale di intensità ed è di nuovo punto a punto, con due maniout di Plotnytskyi che tengono in equilibrio, poi arriva il muro di Ben Tara su Masulovic e la Sir sorpassa e consolida con una sassata di Dzavoronok (18-20). Muro di Giannelli su Gardini, Masulovic accorcia con un maniout, e Oleh Plotnytskyi centra il match point. Chiude Loser 22-25.

IL TABELLINO

SONEPAR PADOVA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 1 – 3

Parziali: 26-28, 19-25, 26-24, 22-25

ARBITRI

Andrea Clemente di Parma e Stefano Cesare di Roma

LE CIFRE

SONEPAR PADOVA : Todorovic 3, Masulovic 11, Polo 8, Truocchio 11, Gardini 16, Orioli 15, Diez (L). Zoppellari, Stefani 3, Toscani (L). N.E: Held, Nachev, Bergamasco, Mc Raven.

All. Jacopo Cuttini, vice Alberto Salmaso

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 8, Ben Tara 17, Loser 10, Russo 10, Plotnytskyi 15, Ishikawa, Colaci (libero), Dzavoronok 9, Solè 1, Cvanciger 1. N.e:, Gaggini (libero), Argilagos, Semeniuk, Crosato.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

PADOVA: b.s. 22, ace 4, ric. pos. 42%, ric. prf. 15%, att. 46%, 12 muri.

PERUGIA: b.s. 22, ace 4, ric. pos. 31%, ric. prf. 8% att. 47%, 21 muri.