SuperLega, la Sir inaugura i quarti battendo Monza

Parte con il piede giusto l’avventura della Sir Susa Scai nei Play Off di Superlega. Davanti al proprio pubblico trascinante come di consueto, i Block Devils superano in rimonta il Vero Volley Monza 3-1 in gara 1 dei quarti di finale.

La squadra di Lorenzetti perde il set d’apertura dopo un ottimo avvio, ma poi ha la forza di fare tesoro di quanto accaduto all’alba della sfida, di reagire, di tornare a macinare gioco e punti, e – particolare che più conta – di portare a casa il primo atto della serie con pieno merito.

Perugia vince la battaglia dai 9 metri 6 ace a 1, e quella a muro chiusa 13-10. L’Mvp di serata è Kamil Semeniuk, autore di 17 punti con il 54% in attacco.

A fine partita, grandi emozioni per tutto il popolo bianconero. La Sir Susa Scai onora la Supercoppa vinta a Trieste con un giro di campo con il trofeo e un video celebrativo della due giorni friulana.

Gara 2 dei quarti di finale è in programma a Monza domenica 15 marzo alle 17.



Il match

La Sir Susa Scai approccia la partita al meglio. Pronti-via si porta sul 4-1, costringendo Eccheli al primo timeout di serata. Al rientro in campo, bolide di Plotnytskyi dai 9 metri per il 5-1. Monza reagisce con Mosca che mura Semeniuk per il -2: 8-6. Frascio accorcia ulteriormente: 8-7. Un errore di Ben Tara rimette lo score in parità: 8-8. Il sorpasso lo firma Knipe: 9-10. Ace di Atanasov per il 10-13. Quando il Vero Volley trova l’11-15, è Lorenzetti a fermare la partita. E Perugia prova a scuotersi. Giannelli firma il 18-20 a muro ma non basta. La squadra ospite mantiene quel gap necessario per portare a casa il primo set chiuso da Rohrs.

Ace di Semeniuk in apertura di secondo set: 3-0. Pochi istanti più tardi è 6-2 per i Block Devils. Il PalaBarton esplode quando Solé – che nel corso del gioco precedente ha rilevato Crosato – mette a terra il pallone del 7-2. Il centrale si ripete per il 13-7. Russo fa “doppietta” dai 9 metri per il 15-7. La reazione dei bianconeri è veemente. La logica conseguenza è l’1-1 che si concretizza con una diagonale di Semeniuk.

Ora, vietato distrarsi. All’alba del terzo set, la Sir Susa Scai mette per la prima volta la testa avanti con il punto che genera il 4-3. Prezioso il muro di Ben Tara per il 5-3. Come quello di Solé per il 14-9 che certifica come la squadra di Lorenzetti abbia aumentato prepotentemente i giri del motore. E quando Perugia accelera, starle dietro è dura. Altro muro di Solé per il 16-10. Il 19-12 è copyright di Russo. Mani-out di Semeniuk per il 20-12. Pandemonio al PalaBarton Energy.

Il primo strappo nel quarto set è ad opera di Giannelli con la battuta del 4-2. Un’invasione brianzola aggiorna lo score sul 5-2. Semeniuk in parallela ed è 8-4. Lorenzetti, a pochi centimetri dal polacco, gradisce. Da uno schiacciatore ad un altro: sul 13-7 Giannelli serve Plotnytskyi, puntuale nel trovare il +7: 14-7. Qualche brivido quando Monza si porta sul -3 (19-16), ma la rimonta brianzola è tardiva. Nel finale, la Sir Susa Scai non sbanda. Magia di Plotnytskyi per il 21-16, ace di Semeniuk per il 22-16, ancora il polacco per il 23-16, set point di Russo (24-17), altra magia di Giannelli per il 25-17 che chiude ogni discorso. Pandemonio al PalaBarton Energy, prima delle emozioni regalate dalle celebrazioni della Supercoppa. Il modo più coinvolgente per archiviare gara 1 dei Play Off di Superlega. Che sorride alla Sir Susa Scai.



IL TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA 3-1

Parziali: 21-25, 25-20, 25-16, 25-17.



ARBITRI

Andrea Pozzato di Bolzano, Stefano Caretti di Roma.



LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 4, Ben Tara 15, Crosato 2, Russo 12, Plotnytskyi 13, Semeniuk 17, Colaci (libero), Dzavoronok, Solè, 8, Gaggini (libero). N.E: Ishikawa, Argilagos, Cvanciger.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.



VERO VOLLEY MONZA: Zimmerman 1, Frascio 19, Beretta 8, Mosca 7, Atanasov 18, Röhrs 7, Scanferla (L). Velichkov 1, Larizza. N.E. Pisoni (L), Mapelli, Ciampi, Knipe.

All.Eccheli, vice Andriani



PERUGIA: 12 b.s., 6 ace, ric. pos. 56%, ric. prf. 30%, att. 47%. 13 muri.

MONZA: 10 b.s., 1 ace , ric. pos 43.%, ric. prf. 23%, att. 42%, 10 muri.