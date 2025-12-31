SuperLega, la Sir in final four: Lube battuta 3-1

Siamo in Final Four!!!! Obiettivo raggiunto per Sir Susa Scai Perugia che torna a giocare tra le mura amiche da Campione del Mondo e stacca davanti al proprio pubblico il pass per la Final Four di Coppa Italia, in programma all’Unipol Arena di Bologna sabato 7 e domenica 8 febbraio battendo la Cucine Lube Civitanova 3-1. Match ad alta intensità, con i padroni di casa che partono a tutto fuoco, si prendono il primo set con un margine piuttosto ampio, per poi cedere ai marchigiani la seconda frazione al termine di una battaglia combattuta per larghi tratti punto a punto. Scambi lunghi e spettacolari hanno infiammato il resto del match, con entrambe le squadre incisive in battuta, come da pronostico. I Block Devils si prendono il terzo e quarto set tenendo bene in ricezione e trovando la giusta varietà di colpi d’attacco. Equilibrato il computo degli ace (6 per entrambe le formazioni). La Sir fa meglio in attacco, chiudendo con il 60% di efficacia offensiva e 7 muri. E a proposito di battuta, è Oleh Plotnytskyi l’mvp di serata con 15 punti di cui 5 servizi vincenti. Il best scorer è Wassim Ben Tara, che mette a terra 18 palloni vincenti. Ma la vittoria è stata dell’intera squadra che è scesa in campo compatta, determinata a prendersi un posto in Final Four e con una prestazione di carattere si è regalata e ha regalato ai tifosi il miglior finale per questo 2025!

Il match

Tre punti a testa in avvio, con la Lube che spinge fin dalle prime battute con gli attacchi di Nikolov e i padroni di casa che rispondono col braccio di Semeniuk e con il muro-out centrato da Plotnytskyi. La Lube centra il break con il muro sull’attacco dello schiacciatore polacco di casa bianconera, ma la Sir aggancia e sorpassa con il muro di Loser su Nikolv che fa esplodere il PalaBarton: da qui i Block Devils con la forza crescente in questo fondamentale allungano a +8, con Ben Tara che annienta l’attacco di Porya. Perugia avanza verso il finale, Gargiulo frena in primo tempo la corsa dei padroni di casa, ma Ben Tara consolida. Porya colpisce lungo la parallela, ma l’attacco di Loser vale il set point (24-16). Ancora Porya a segno, ma ci pensa Plotnytskyi a chiudere con un pallonetto. (25-17)

È lo stesso Plotnytskyi che, con la forza della sua battuta insidiosa, apre l’avanzata bianconera dopo un equilibrio iniziale: due ace e i padroni di casa allungano aggressivi, lo schiacciatore ucraino di casa Sir Perugia consolida attaccando sulle mani del muro marchigiano (18-15). La Lube ricuce lo strappo con Nikolov che accorcia in diagonale, seguito da D’Heer che con un servizio vincente riporta i suoi a contatto. Bottolo aggancia in maniout. Si apre una fase punto a punto. Semeniuk lancia una fiammata imprendibile in diagonale, ma il primo tempo di D’Heer avvia l’allungo finale dei marchigiani che chiudono con l’ace di Loeppky. (22-25).

In Block Devils spingono sull’acceleratore in apertura della terza frazione, con il muro di Loser su Bottolo che vale il 7-5. La Lube recupera e si riporta a contatto con l’ace di Nikolov, ma Semeniuk, Ben Tara e Solè mantengono il vantaggio a +2. Nella fase centrale torna l’equilibrio e torna il punto a punto e gli scambi diventano sempre più lunghi e spettacolari. Loser tiene a contatto i suoi e Semeniuk aggancia in pipe (20-20). Sono i padroni di casa ad avere la meglio sugli scambi lunghi e il Palabarton “esplode” per quello chiuso da Ben Tara, seguito dall’ace di Oleh Plotnytskyi. Bock Devils al set point con l’errore in battuta di Nikolov e il muro di Seba sullo stesso schiacciatore bulgaro di casa Lube chiude il set 25-22.

Plotnytskyi a segno dai nove metri anche in avvio della quarta frazione, che si apre punto a punto. Gli attacchi di Ben Tara e il primo tempo di Solè traghettano i padroni di casa a +4 (14-10), Semeniuk in diagonale sorprende Nikolov, Loeppky centra il muro out lungo la parallela, ma il muro di Loser su Bottolo consolida il vantaggio bianconero. Bottolo si riscatta andando a segno sulle mani del muro, ma il primo tempo di Loser porta i suoi a quota 20, lasciando i marchigiani a 6 lunghezze di distacco. Semeniuk in maniout è letale, lo seguono Solè, che in primo tempo scrive 22-16, e Ben Tara, che firma con un ace il punto successivo. Raggiunto il set point i ragazzi del Presidente Sirci chiudono i conti 25-16.

IL TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1

Parziali: 25-17, 22-25, 25-22, 25-16.



ARBITRI

Marco Zavater di Roma e Massimiliano Giardini di Verona



LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 1, Ben Tara 18, Solè 8, Loser 9, Semeniuk 14, Plotnytskyi 15, Colaci (libero), Russo, Ishikawa, Dzavoronok. N.e: Gaggini (libero), Argilagos, Crosato, Cvanciger.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.





CUCINE LUBE CIVITANOVA : Boninfante 2, Nikolov 16, Bottolo 14, Loeppky 12, D’Heer 6, Gargiulo 9, Balaso (L). Duflos Rossi, Orduna, Porya 3, Bisotto, Koukartsev 1, Bisotto (L). N.E. Tenorio, Podrascanin.

All.Medei, vice Oleni

PERUGIA: b.s. 11, ace 6, ric. pos. 29%, ric. prf. 10% att. 60%, 7 muri.

CIVITANOVA: b.s.19, ace 6, ric. pos. 48%, ric. prf. 25%, att. 51%, 4 muri.