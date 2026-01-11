SuperLega, la Sir batte il Modena anche al ritorno

La Sir Susa Scai Perugia fa suo il 15° turno di regular season battendo un’agguerrita Valsa Group Modena in 4 set. Una partita ad alta intensità quella di questa sera con una Modena diversa da quella incontrata all’andata al PalaPanini. La squadra di coach Alberto Giuliani, reduce da cinque vittorie consecutive, parte sprint e costringe i padroni di casa ad inseguire per tutto il primo set, trascinandolo ai vantaggi. I Block Devils riescono a chiuderlo 27-25, ma nel secondo la reazione degli emiliani è letale e forzando dai nove metri e in attacco sono proprio i gialloblù a rimettere i conti in paro con margine piuttosto netto (19-25). Negli altri due parziali continuano gli scambi lunghi e la lotta punto a punto per larghi tratti, ma sono i padroni di casa ad imporsi, chiudendo la contesa 3-1, spinti dalle bordate di Plotnytskyi e Semeniuk, dalle difese di massimo Colaci, dai colpi dal centro di Loser e Russo e dalla magistrale gestione del gioco di capitan Giannelli, che mette a referto anche 8 punti di cui un block vincente. Sarà lui a prendersi l’mvp di questa partita.

Tra le file di Modena assente questa sera l’opposto libico Ahmed Ikhbayri per un problema muscolare; il miglior realizzatore è stato Luca Porro, che chiude con 19 palloni punto di cui 4 muri. Estremamente equilibrata la partita a livello di numeri: Perugia chiude con il 57% in attacco e 5 muri a fronte del 54% e 7 Block vincenti degli emiliani, 6 i servizi punto di Perugia e 7 quelli di Modena.

Il match

Due punti a testa in avvio con Perugia a segno con il primo tempo di Loser e il tocco di prima intenzione del capitano. Modena si tiene in equilibrio con l’attacco di Porro e l’ace di Buchegger che vale il sorpasso, ma Ben Tara ristabilisce subito la parità. Si procede punto a punto, Sanguinetti va a segno dal centro, ma spreca dai nove metri. Loser colpisce in primo tempo, Davyskiba in maniout e Modena avanza a +2 con l’attacco di Porro che chiude lo scambio del 9-11 e amministra il vantaggio puntando sui centrali.

Con la pipe di Plotntytskyi, il maniout di Semeniuk e di nuovo Plotnytskyi, che trova il varco lungo la parallela, Perugia recupera il gap e torna a contatto e Giannelli chiude lo scambio che vale il nuovo equilibrio (16-16). Ace di Semeniuk e vantaggio per i padroni di casa. Il muro di Plotnytskyi su Buchegger vale il +2, Davyskiba riporta i suoi a contatto e il muro di Porro su Ben Tara scrive una nuova parità in questo intenso primo set che regala al pubblico un finale incandescente. Davyskiba gioca sulle mani del muro lungo la parallela, Ben Tara va a segno, ma il nuovo maniout di Davyskyiba vale il set point per gli emiliani, annullato da Loser che porta il set ai vantaggi. Lo schiacciatore bulgaro di casa gialloblù centra un altro maniout, ma spara il servizio in rete, capitan Giannelli mura l’attacco di Porro e questa volta sono i padroni di casa ad avere in mano il set point. L’invasione di Porro vale l’1-0 Perugia.

Punto a punto anche nei primi scambi del secondo set, Giannelli innesca Russo che va a segno in primo tempo, Davyskyiba frena da posto quattro e Ben Tara gioca sulle mani del muro. L’attacco d’astuzia di Plotnytskyi, seguito dal muro di Loser sulle pipe di Porro segnano il primo allungo bianconero del set (12-9), ma è proprio il giovane schiacciatore di Modena a ristabilire la parità. Gli emiliani consolidano il vantaggio e si spingono fino al 13-17, i padroni di casa provano a tornare in partita spinti da Simone Giannelli, ma Modena velocizza il gioco e resta avanti. Sanguinetti spreca al servizio, ma gli attacchi di Davyskiba imprimono lo sprint finale e gli emiliani arrivano al set point. Chiude subito Mati Pardo con un ace.

Modena parte spavalda nel terzo set con l’ace di Buchegger che centra il primo sorpasso. Ci pensano il capitano e Kamil Semeniuk a ristabilire il pari. L’ace dello schiacciatore polacco di casa Sir Susa Scai Perugia, seguito dal primo tempo di Loser, valgono il sorpasso bianconero, consolidato dall’attacco di Plotnytskyi che centra anche l’ace del 14-12. Due attacchi di Semeniuk raddoppiano il vantaggio. Primo tempo di Loser e scambi lunghi, da applausi. Gi emiliani si riavvicinano, ma Davyskiba spreca dai nove metri. Il capitano innesca Plotnytskyi che in diagonale scrive 20-17. Il maniout di Plotntytskyi e il primo tempo di Solè traghettano i Block Devils verso il finale. Semeniuk trova il punto tra le mani del muro emiliano e la Sir si prende il set 25-21.

La battuta fuoco di Kamil Semeniuk infiamma l’avvio del quarto set. Va a segno dai nove metri anche il capitano e i padroni di casa tengono le distanze spingendo in attacco con lucidità. Il maniout di Plotnytskyi vale un ulteriore allungo. Nella fase centrale Loser accelera, Davyskiba accorcia lungo la parallela, e Buchegger riporta i suoi a -2, ma i padroni di casa vogliono chiudere i conti e prima Plotnytskyi, con un attacco che piega le mani del muro emiliano, poi Semeniuk, guidano l’allungo definitivo. Chiude Semeniuk.

IL TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA – VALSA GROUP MODENA 3-1

Parziali: 27-25, 19-25, 25-21, 25-20



ARBITRI

Armando Simbari di Milano e da Maurizio Canessa di Bari

LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 8, Ben Tara 11, Loser 9, Russo 4, Semeniuk 15, Plotnytskyi 14, Colaci (libero), Argilagos, Dzavoronok, Solè 2, Cvanciger. N.E. Crosato, Ishikawa 1 Gaggini (libero).

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.





VALSA GROUP MODENA : Tizi-Oualu 2, Buchegger 16, Mati 9, Sanguinetti 7, Davyskiba 13, Porro 19, Perry (L), Anzani. N.E:, Federici (L), Massari, Tauletta Bento, Osazuwa, Giraudo.

All. Alberto Giuliani, vice Roberto Ciamarra.

PERUGIA: b.s.19, ace 6, ric. pos. 39%, ric. prf. 17% att. 57%, 5 muri.

MODENA: b.s. 27, ace 7, ric. pos. 49%, ric. prf. 32%, att. 54%, 7 muri.