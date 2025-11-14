SuperLega, la Sir batte anche Cuneo e fa sei su sei

Una vittoria rotonda e perentoria quella della Sir Susa Scai Perugia che, dopo due trasferte consecutive, torna a giocare in casa nell’anticipo dell’11° giornata e batte la MA Acqua San Bernardo Cuneo in 3 set con i parziali di 25-19, 25-16, 25-21. Coach Lorenzetti affida ancora la cabina di regia a Bryan Argilagos, che dopo la prestazione di domenica a Piacenza, questa sera parte titolare in diagonale con Ben Tara, che sarà Mvp del match con 16 punti, 2 ace, 2 muri e un 60% in attacco. Cuneo arriva a Perugia meno aggressiva rispetto alle prime uscite di campionato, in cui è stata spesso capace di strappare dei buoni set alle grandi. L’ex schiacciatore bianconero. Ivan Zaytsev, mette a referto solo 5 attacchi vincenti, mentre nella metà campo piemontese il miglior realizzatore sarà l’opposto Feral con 15 punti.

I padroni di casa chiudono con 6 ace, il 59% di efficacia in attacco e 8 muri.

In doppia cifra anche Ishikawa e Plotnytskyi: questa sera in banda hanno chiuso il match rispettivamente a 16 e 14 punti. La difesa della seconda linea è stata affidata questa sera a Marco Gaggini, che ha giocato titolare per tutto il match.

Il match

Il match si apre con l’attacco di Ben Tara. Un paio di occasioni al servizio sprecate da entrambe le parti, e sono gli ospiti a firmare il primo allungo, con il muro di Stefanovic sull’attacco dell’opposto tunisino di casa Perugia; Zaytsev gioca sulle mani del muro bianconero lungo la parallela e consolida. Plotntytskyi aumenta i giri dai nove metri e Loser chiude lo scambio e poi centra il block vincente che riporta i suoi a contatto. Ishikawa va a segno in attacco, ma manda out al servizio. È Oleh Plotnytskyi, con due colpi d’astuzia, a completare la rimonta: lo segue Ben Tara che in diagonale chiude lo scambio del sorpasso (14-13). Il muro di Loser sulla pipe di Zaytsev fa esplodere il palazzetto. Cuneo tenta la rimonta con le diagonali di Cattaneo, ma è ancora Loser sugli scudi. Zaytsev manda il servizio in rete e la Sir Sale a quota 20, per poi consolidare con l’ace di Ben Tara (21-18). È il momento di Yuki Ishikawa: attacco vincente seguito dall’ace del 23-19. E sempre con un servizio vincente chiude il set 25-20.

I padroni di casa partono forti in avvio della seconda frazione: primo tempo di Solè, nuovo ace di Ishikawa e attacco di Plotnytskyi ed è +4 (8-4). Feral spreca al servizio, ma poi trova l’attacco vincente che riavvicina i suoi. Argilagos mostra un’ottima intesa con Ishikawa che va a segno (12-8). Cuneo si riavvicina con un attacco e un muro, ma Ben Tara ha la meglio su tre scambi lunghi consecutivi e scava il solco (17-11). Il muro di Argilagos su Cattaneo fa volare i padroni di casa a +7 e Ishikawa consolida (19-11). Altro ace di Wassim Ben Tara e il gap aumenta. Lo schiacciatore giapponese di casa bianconera preme sull’acceleratore, l’Acqua San Bernardo recupera un paio di lunghezze, ma Cattaneo dai nove metri manda in rete e la Sir si avvicina al finale, centrando il set point con l’appoggio di Ben Tara (24-15); chiude Loser con un pallonetto.

La squadra di coach Battocchio prova a rientrare in partita e parte avanti nella terza frazione, ma i padroni di casa sono determinati a chiudere la pratica e con l’ace di Ishikawa, un attacco e un muro di Plotnytskyi si tengono avanti: il muro di Loser su Zaytsev scrive 10-6. Lo schiacciatore giapponese di casa Sir Susa Scai Perugia trova il varco, ma Cuneo rincorre e completa l’aggancio con il maniout di Feral. Time out Lorenzetti e Argilagos serve Solè che va a segno in primo tempo. Maniout di Ishikawa che dai nove metri spreca, Feral al servizio pesta la linea e Perugia resta avanti con Ben Tara che guida in velocità la corsa dei Block Devils verso il finale del match. Muro di Plotnytskyi su Feral, Zaytsev prova a riaprire in maniout, Copelli dai nove metri prima va a segno, poi spreca; Ishikawa accelera e in diagonale firma il 22-19. Parallela out di Zaytsev e la Sir Susa Scai Perugia trova l’allungo finale e chiude i conti 25-21.

IL TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA – MA ACQUA SAN BERNARDO CUNEO 3-0

Parziali: 25-19, 25-16, 25-21



ARBITRI

Serena Salvati di Roma e Maurizio Canessa di Bari.

LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Argilagos 1, Ben Tara 16, Loser 7, Solè 4, Plotnytskyi 14, Ishikawa 16, Gaggini (libero), Dzavoronok, Cvanciger, Crosato N.E: Semeniuk, Russo, Giannelli, Colaci (libero).

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi

MA ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Baranowicz, Feral 15, Codarin 5, Stefanovic 1, Zaytsev 5, Cattaneo 3, Cavaccini (L), Coppelli 2, 1, Bonomi, Sala, Oberto. N.E:, Sedlacek, Giraudo, Colasanati (lib)

All. Alberto Giuliani, vice Marco Lionetti.

PERUGIA: b.s. 13, ace 6, ric. pos. 36%, ric. prf. 16% att. 59%, 8 muri.

CUNEO: b.s. 13, ace 1, ric. pos. 33%, ric. prf. 20%, att. 34%, 6 muri.