SuperLega, la prima al PalaBarton è spettacolo: la Sir batte la Lube al tiebreak

Finalmente di nuovo in campo davanti al proprio pubblico!

Il big match della seconda giornata di regular season rispetta tutte le aspettative di uno scontro diretto tra due grandi squadre che ambiscono ad essere protagoniste di questo campionato. È la Sir Susa Scai Perugia a vincere al tiebreak al termine di due ore e 11 minuti di gioco. I padroni di casa partono in scioltezza e si prendono il primo set con ampio margine (25-15) spinti in avvio dagli attacchi dal centro di Roberto Russo in formato “nazionale” (7 punti nel solo primo set, con l’86% in attacco e un muro), i marchigiani vincono il secondo parziale spingendo al servizio e variando gli assetti in campo. Perugia torna avanti, ma la Lube trascina la contesa al tiebreak, con gli attacchi di Nikolov che sarà il miglior realizzatore del match (21 punti). Nell’ultima frazione la Lube arriva al cambio campo avanti di due lunghezze, ma i Block Devils tornano in partita trascinati da un Kamil Semeniuk letale nell’ultimo set, tanto da prendersi l’MVP. La Lube fa meglio al servizio con 10 ace rispetto ai 3 servizi vincenti dei padroni di casa. In attacco Perugia chiude con il 54% di efficacia offensiva a fronte del 45% dei marchigiani e 13 muri contro i 7 dei biancorossi.

Il match

È subito punto a punto in avvio, con scambi lunghi e difese e contrattacchi che infiammano l’inizio della contesa. È di Perugia il primo break con la diagonale di Semeniuk (6-4). La Lube recupera e aggancia. Sull’8-8 ci mette la mano con potenza Simone Giannelli che apre all’allungo bianconero (11-8). Perugia vola a +5 con l’attacco di Ben Tara e Russo consolida prima con uno smash, poi risolvendo lo scambio lungo del 19-12. Nikolov spara la parallela out e la Sir Susa Scai avanza in scioltezza verso il finale di set (22-12). Porya cerca di invertire la rotta, ma al servizio non capitalizza. Giannelli manda la squadra al setpoint e il primo set è dei padroni di casa.

Il secondo set si apre a tutto fuoco, con i marchigiani a spingere al servizio, ma i Block Devils sfoderano due muri consecutivi, il primo su Bottolo e il secondo su Nikolov, con cui avanzano a +3 (9-6); ancora scambi lunghi e questa volta ci pensa Loser a chiudere.

La Lube torna a contatto, pareggia i conti e passa avanti dai nove metri, prima con l’ace di Mattia Boninfante, poi con Bottolo e Porya. Le difese di Max Colaci arginano i colpi di Nikolov e Perugia recupera punto su punto, riportandosi a contatto con il primo tempo di Loser. Ben Tara colpisce lungo la parallela e Loser centra prima il maniout e poi il block vincente che riporta i suoi a -1. La Lube sul finale trova l’allungo e aggancia il set point con l’attacco di Porya. Il servizio di Dzavoronok si infrange nella rete ed è 1-1.

La Sir Susa Scai parte avanti nel terzo set con il maniout di Ishikawa che segna 3-0. La Lube si tiene a contatto, ma Giannelli arma Loser che dal centro va a segno. Perugia avanza grazie a un’ottima correlazione muro-difesa; Ishikawa spinge in velocità, Porya attacca out e i Block Devils sono a +5 (16-11). Russo in primo tempo colpisce in scioltezza, Ben Tara va a segno per due volte in diagonale e i padroni di casa arrivano al set point amministrando il vantaggio e si prendono il set con l’attacco out marchigiano (25-20).

La diagonale di Ishikawa segna il primo allungo bianconero in avvio del quarto set. Si alzano ulteriormente i giri con i Block Devils intenzionati a chiudere i conti e i marchigiani ad allungare il match. Nikolov trova il maniout, ma Ben Tara piazza l’ace del 13-8. Nella fase più calda Ben Tara piazza un muro su Nikolov che fa esplodere il palazzetto. La Lube ritrova l’equilibrio sul finale e Porya dai nove metri prima ne approfitta, poi spreca (20-20). Ishikawa mantiene la parità e il finale è incandescente: si gioca punto a punto ed è la Lube a centrare il +2, con l’ace di Tenorio, che spreca il secondo servizio. Ben Tara nega agli avversari, arrivati al set point, di chiudere il parziale, ma la battuta di capitan Giannelli si infrange nella rete e si va al tiebreak.

Il quinto parziale si apre ancora sull’equilibrio (4-4), Tenorio sorprende Colaci, Giannelli riaggancia il pari con un colpo di prima intenzione, ma il muro di Loser vale il break bianconero. Sorpasso Lube con l’ace di Mattia Boninfante, che porta i suoi al cambio campo avanti +2. Arriva un’autentica magia del capitano che recupera un pallone al limite del campo e Ben Tara chiude lo scambio infilando l’attacco tra le mani del muro. Il regista bianconero si affida ancora al suo opposto che prima riporta i suoi a contatto, poi pareggia i conti. La pipe di Semeniuk vale il sorpasso (10-9). Ishikawa consolida, ma Porya riporta i suoi a -1

IL TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2

Parziali: 25-15, 22-25, 25-20, 23-25, 15-11



ARBITRI

Alessandro Cerra e Umberto Zanussi



LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 6, Ben Tara 19, Russo 11, Loser 14, Semeniuk 13, Plotnytskyi 4, Colaci (libero), Solè 1, Ishikawa 9, Dzavoronok. N.e: Gaggini (libero), Argilagos, Crosato, Cvanciger.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.





CUCINE LUBE CIVITANOVA : Boninfante 6, Nikolov 21, Bottolo 13, Loeppky 2, D’Heer 3, Gargiulo 6, Balaso (L). Orduna, Bisotto, Porya 13, Koukartsev, Bisotto (L) Duflos Rossi 1, Tenorio 2. N.E. Podrascanin.

All.Medei, vice Oleni

PERUGIA: b.s.21, ace 3, ric. pos. 38%, ric. prf. 25% att. 54%, 13 muri.

CIVITANOVA: b.s.26, ace 10, ric. pos. 45%, ric. prf. 31%, att. 45%, 7 muri.