SuperLega, il 3-0 della Sir al Verona la vetta della classifica e la qualificazione Champions

Una serata perfetta per la Sir Susa Scai Perugia che espugna il campo della Rana Verona con un netto 3-0 e vince matematicamente la regular season con una giornata di anticipo.

Ma la vittoria di questa sera fa centrare ai Block Devils anche un altro obiettivo importante: vale infatti l’accesso alla Champions League per la prossima stagione.

Due obiettivi in una sera dunque, per i ragazzi del Presidente Sirci che archiviano il match con una prova corale e convincente, con poche sbavature e grande precisione, basti pensare alla prestazione superlativa in battuta, con soli 7 errori e 5 ace. Capitan Giannelli anche questa sera amministra il gioco da fuoriclasse laureandosi ancora una volta mvp, con 6 punti a referto di cui 3 ace e un muro. Al centro Russo e Crosato chiudono entrambi a 7 punti, in banda Plotnytskyi e Semeniuk chiudono rispettivamente a 8 e 9 e Ben Tara con 13 punti è il miglior realizzatore nella metà campo bianconera, la cui seconda linea è stata blindata nelle mani di Massimo Colaci.

Il match

Darlan Souza subito letale in diagonale, risponde Semeniuk e Perugia centra il break con il servizio out di Keita (2-4). I padroni di casa agganciano con l’attacco di Lorenzo Cortesia, ma capitan Giannelli con un ace riporta i suoi a +2 (4-6), Ben Tara consolida, Semeniuk porta i suoi a quota 10 giocando sulle mani del muro di Darlan e Perugia allunga di 5 (7-12). Giannelli incrementa il vantaggio a +6 (8-14). Keita prima piazza l’ace poi spara out e i Block Devils scavano il solco con l’ace di Roberto Russo (10-16) e altro servizio vincente del capitano bianconero. Crosato va a segno in primo tempo e Semeniuk sigilla il vantaggio con un attacco lungo la parallela. Lo segue Ben Tara (13-21). Ancora lo schiacciatore polacco a segno in maniout, Perugia aggancia il set point con un altro block e Plotnytskyi chiude con un maniout 15-25.

I padroni di casa partono a tutto gas, spinti dal proprio pubblico, ma Perugia con Ben Tara rimette subito i conti in parità. Arriva l’ace di Darlan, i Block Devils rispondono con l’attacco potente di Plotnytskyi e il primo tempo di Crosato (6-6); lo schiacciatore ucraino di casa bianconera risolve anche lo scambio successivo, dopo una difesa monstre di Kamil Semeniuk. Fase centrale equilibrata: l’ace dello schiacciatore polacco segna il 12-12, ma Verona centra il sideout con l’attacco di Sani. Con la diagonale di Ben Tara il set resta in parità e con il secondo ace personale di capitan Giannelli la Sir centra il sorpasso. Plotnytskyi chiude lo scambio successivo e coach Fabio Soli chiama il time out. Perugia amministra il vantaggio esprimendo il proprio gioco in scioltezza. Il primo tempo di Crosato sigilla il 17-21. Russo ribadisce il vantaggio e capitan Giannelli aggancia il set point e Plotnytskyi chiude 21-25.

I Block Devils partono avanti anche in avvio della terza frazione, con un gioco aggressivo e ben distribuito dal capitano. Russo piazza un primo tempo vincente sulle mani del muro veneto, poi chiude lo scambio del +3 (8-11), Sani accorcia le distanze, ma Semeniuk con un maniout ribadisce il vantaggio. Muro di Ben Tara su Keita e Perugia prende il largo. Verona accorcia le distanze con la parallela di Darlan e l’ace di Keita, che poi spara out (14-18). Anche l’attacco di Sani è out e i Block Devils volano a +5 con il lungolinea di Plotnytskyi (15-20). Crosato a tutto braccio incrementa, Nedeljkovic accorcia, Colaci recupera un pallone impossibile e il finale diventa incandescente. Francesco Sani trova l’ace, ma poi spara in rete (19-22), Anche il servizio di Plotnytskyi si infrange nella rete, Semeniuk in diagonale va a segno, risponde Darlan e Russo aggancia il match point: Ben Tara spreca dai nove metri. Il servizio in rete di Keita chiude il match.

IL TABELLINO

RANA VERONA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 0-3

Parziali: 15-25, 21-25, 23-25.



ARBITRI

Stefano Cesare di Roma e Ubaldo Luciani di Chiaravalle.

LE CIFRE

RANA VERONA: Christenson, Darlan 17, Vitelli 2, Cortesia 6, Mozic 1, Keita 9, Staforini (L). Nedeljkovic 3, Zingel, Planinsic, Sani 9. N.E: Glatz. D’Amico (lib), Bonisoli.

All. Fabio Soli, vice Matteo De Cecco.





SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 6, Ben Tara 13, Russo 7, Crosato 7, Semeniuk 8, Plotnytskyi 9, Colaci (libero). Dzavoronok, Gaggini. N.E: Cvanciger, Solè, Argilagos, Ishikawa (libero).

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi

VERONA: b.s. 18, ace 4, ric. pos. 33%, ric. prf. 15%, att. 53%, 4 muri.

PERUGIA: b.s. 7, ace 5, ric. pos. 49%, ric. prf. 26% att. 65%, 3 muri.