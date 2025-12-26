SuperLega, i Campioni del Mondo si rituffano nel campionato: Cisterna battuta 3-0

Freschi dal rientro dal Brasile, dopo gli impegni del Mondiale, i Campioni del Mondo si rituffano nel Campionato nel miglior modo possibile: un autentico blitz, sul campo di Cisterna Volley, espugnato 3-0 in poco più di un’ora di gioco. Match sempre sotto controllo per i Block Devils che vincono il primo parziale con grandissimo margine (14-25) e amministrano negli altri due set chiusi entrambi 20-25.

Coach Lorenzetti conferma Ben Tara, Mvp del mese di novembre ed Mvp anche questa sera, in diagonale con capitan Giannelli, al centro fiducia a Crosato e a Roberto Russo che, tornato titolare proprio in questo boxing day, chiude il match in doppia cifra con 11 punti di cui due muri. E proprio la correlazione muro difesa si conferma il fondamentale in cui il gruppo sta trovando una continuità e una crescita, aspetto che sarà molto importante in vista degli impegni imminenti, a cominciare dalla gara unica dei Quarti di Coppa Italia, in programma a Perugia martedì 30 dicembre con la Lube. In banda Plotnytskyi e Ishikawa hanno garantito pressione costante al servizio e continuità in attacco. La linea di difesa è stata affidata questa sera a Marco Gaggini. La squadra archivia il match con un 58% di efficacia in attacco, l’ace di capitan Giannelli e 7 muri.

Il match

Punto a punto in avvio di match, Plotnytskyi chiude lo scambio lungo del 3-4 e consolida in diagonale. Plak va a segno dal centro, Ben Tara trova il maniout, Ishikawa parte titolare e imprime subito lo sprint con una battuta molto insidiosa e con i suoi attacchi veloci. L’opposto tunisino di casa Sir Susa Scai centra l’allungo (8-12), la parallela di Filippo Lanza e la diagonale di Mazzone finiscono out e Perugia scappa (8-15). Guzzo gioca sulle mani del muro, ma Ishikawa tiene avanti i suoi. Giannelli arma Russo, oggi titolare, e il centrale bianconero va a segno in primo tempo e consolida a muro (10-19). Muro vincente anche per Plotnytskyi e la Sir vola a +10. Barotto trova l’attacco vincente, Russo risponde in primo tempo e i Block Devils arrivano in scioltezza al set point: chiude Ishikawa in pipe 14-25.

La battuta insidiosa di Plotnytskyi è il tratto distintivo che apre il secondo set, Crosato trova l’appoggio vincente, Bayram tiene i suoi a contatto e Mazzone mura l’attacco di Ishikawa. Ben Tara torna avanti con un muro out e Plotnystskyi blocca con un altro muro vincente l’attacco dei pontini. Nella fase centrale l’ex Filippo Lanza con un ace ristabilisce il pari (10-10), ma Perugia torna a macinare con gli attacchi del suo schiacciatore giapponese. Cisterna pareggia di nuovo i conti con il muro di Bayram su Ben Tara, che poi riporta avanti i suoi centrando il break e allungando a +4 (14-18). Crosato e Plotnytskyi spingono verso il finale, Lanza questa volta spara il servizio out, poi arrivano gli applausi di tutto il PalaSport di Cisterna per lo spettacolare recupero di Ishikawa che salva un pallone dalla zona panchine nello scambio chiuso poi da Roberto Russo (17-22). La squadra di casa recupera un break, ma Barotto spreca al servizio e Russo chiude con uno slash 20-25.

Il terzo set si apre punto a punto e il primo allungo è di Perugia con capitan Giannelli che con un ace firma il 5-7. Ben Tara consolida, Cisterna accorcia di nuovo le distanze con il doppio muro su Ishikawa, prima di Barotto, poi di Plak, che va a segno anche dai nove metri ristabilendo la parità (11-11). Si innesca un nuovo punto a punto, ma Ishikawa riporta i suoi a +2 giocando sulle mani del muro pontino e poi ripetendosi con la pipe del 15-17. Il primo tempo di Crosato tiene avanti Perugia, Plak accorcia con lo stesso colpo d’attacco. Ben Tara con una diagonale e una parallela traghetta i suoi verso il finale del match (18-21). Barotto spreca dai nove metri e il neoentrato Dzavoronok trova il maniout vincente. Altro errore al servizio di Cisterna e Perugia è al match point. Chiude Dzavoronok 20-25.

IL TABELLINO

CISTERNA VOLLEY SIR SUSA SCAI PERUGIA 0-3

Parziali: 14-25, 20-25, 20-25.





ARBITRI

Rossella Piana di Carpi, Vincenzo Carcione di Roma.



LE CIFRE

CISTERNA VOLLEY: Fanizza, Barotto 11, Mazzone 6, Plak 4, Lanza 8, Bayram 8, Currie (L), Diamantini, Muniz 4, Guzzo 1, Salsi. N.E. Finauri (L), Tosti, Tarumi.

All. Daniele Morato, vice Paolo Falabella





SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 16, Crosato 4, Russo 11, Ishikawa 11, Plotnytskyi 6, Gaggini (libero), Dzavoronok 2. N.E. Semeniuk, Loser, Argilagos, Solè, Cvanciger. Colaci (libero).

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.





CISTERNA: b.s. 18, ace 2, ric. pos. 48%, ric. prf. 23%, att. 43%, 5 muri.

PERUGIA: b.s. 9, ace 1, ric. pos. 49%, ric. prf. 22% att. 58%, 7 muri.