SuperLega, domenica la Sir impegnata a Vibo Valentia

Block Devils al lavoro, oggi doppia seduta, in vista della trasferta di dopodomani in terra calabrese contro la squadra probabilmente più in forma della Superlega e reduce dalle vittorie a Civitanova ed a Trento.

Doppio allenamento oggi per la Sir Safety Conad Perugia.

In vista del match di domenica a Vibo, con il gruppo bianconero in partenza domani alla volta della Calabria, Vital Heynen ha programmato una doppia seduta di lavoro per i Block Devils, bisognosi di ritrovare ritmo ed automatismi di gioco. Attività in sala pesi e di tecnica sui fondamentali al mattino, gioco di squadra nel pomeriggio con la rosa finalmente al completo.

In tutto questo c’è naturalmente anche il lavoro di studio e di preparazione al prossimo avversario per i tre punti, la lanciatissima Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, vera rivelazione di questa prima parte di stagione, per la prima giornata di ritorno.

Terzo posto con 19 punti con 7 vittorie e solo 3 sconfitte per la formazione di coach Baldovin che, dopo i ko con Perugia e Modena nelle prime due giornate, ha inanellato una serie impressionante di risultati positivi con gli scalpi eccellenti di Civitanova e Trento (entrambi fuori casa) mettendo in mostra un gioco concreto ed una eccellente fase break.



Equilibrio è la parola che caratterizza Vibo il cui gioco passa per le mani e le geometrie dell’ex bianconero Saitta. Intorno al regista siciliano una squadra ben assortita ed appunto equilibrata con un opposto dal braccio pesante come il mancino brasiliano Aboubacar, due centrali entrambi di propensione offensiva come Cester ed il francese Chinenyeze, due martelli estremamente tecnici in attacco e bravi in ricezione come l’americano Defalco ed il francese mancino Rossard (sicuramente il punto di riferimento principale di Vibo, diabolico nei palloni sporchi), un libero di categoria ed esperienza come Rizzo. Tutto questo senza dimenticare l’ultimo acquisto di Vibo, a stagione già iniziata, il terzo transalpino della rosa, quel Lyneel pure lui mancino e pure lui atleta di grandissima qualità sotto il profilo tecnico.

Perugia dovrà avere molta pazienza, accettare il fatto che il pallone non vada a terra al primo tentativo, lavorare anch’essa con qualità nella correlazione muro difesa e trovare le contromisure giuste agli attacchi di posto quattro avversari.

Il percorso di recupero dallo stop causa Covid prosegue, ma i Block Devils non perdono ovviamente di vista gli obiettivi immediati come spiega il centrale bianconero Fabio Ricci:

“La vittoria di Milano è stata importante, sia per la classifica e sia soprattutto per l’entusiasmo del gruppo. Adesso ci aspetta la terza trasferta di fila di questa settimana. Una trasferta lunga e molto complicata. Vibo sta giocando una grande pallavolo, il terzo posto provvisorio e gli ultimi risultati lo dimostrano. Noi stiamo lavorando per riprendere prima possibile una buona condizione sia fisica che tecnico-tattica, ma domenica si gioca per i tre punti e daremo il massimo per portarli a casa”.