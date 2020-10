SuperLega, domani la Sir ospita la Top Volley

Terzo “Wednesday Night” casalingo consecutivo per Perugia che cerca la quinta vittoria contro l’attuale maglia nera della classifica. Ma la Top Volley, che può contare sul fresco arrivo in panchina di Boban Kovac e su giocatori di grande qualità a livello internazionale come Tillie, Randazzo e Szwarc, vale molto di più e venderà certamente cara la pelle. Consueti sette di questa prima fase per Heynen. Fischio d’inizio e diretta tv su Raisport alle ore 20:40





Ancora un mercoledì sera al PalaBarton, il terzo di fila, per la Sir Safety Conad Perugia.

È ancora fresco il ricordo del blitz esterno di domenica a Verona, ma la Superlega non concede soste e domani mette in calendario il quinto turno del girone d’andata con i Block Devils che ospitano al PalaBarton la Top Volley Cisterna. Fischio d’inizio e diretta tv su Raisport alle ore 20:40 a Pian di Massiano. Resta ad oggi il punto interrogativo sulla capienza prevista per la sfida di domani e per l’eventuale ordinanza della Regione Umbria, in questa fase complicata e difficile per tutti, per la concessione di una deroga alle duecento persone previste attualmente. Domani si saprà, con la società bianconera che resta fiduciosa e con gli organi preposti alacremente al lavoro per una possibile parziale apertura.

Passando al campo, ancora una preparazione al match brevissima per Perugia che, dopo la seduta di scarico di ieri, svolgerà oggi pomeriggio l’allenamento tecnico e di studio tattico e domattina la rifinitura pregara. Difficile, con i tempi così ristretti tra una partita e l’altra, curare nel dettaglio aspetti tecnici e situazioni di gioco. Per cui adesso, aspettando che il calendario conceda un minimo di respiro, è fondamentale il recupero psicofisico dei ragazzi e rivolgere l’attenzione su due-tre questioni di maggiore rilevanza e su pochi fondamentali specifici.

Heynen domani dovrebbe proseguire sul trend dell’ultimo periodo per quanto concerne la formazione di partenza. Vedremo quindi al via Travica in regia in diagonale con Ter Horst, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

Per la classifica l’incontro di domani è il più classico dei testa-coda (Perugia prima a punteggio pieno ed intenzionata a mantenere la vetta, Cisterna ultima e desiderosa di togliere lo zero dalla casella dei punti), ma chi mastica di pallavolo sa bene quanto l’incontro stesso sarà equilibrato e combattuto, molto più di quanto non dica appunto la graduatoria.

La Cisterna di Boban Kovac (grande ex della gara ed in sella proprio da oggi sulla panchina pontina al posto di Tubertini) è infatti formazione dagli alti valori tecnici e fisici e con tanti giocatori di qualità ed esperienza anche a livello internazionale. In più il cambio alla guida tecnica provoca sempre delle scosse a livello emotivo e caratteriale. Scosse a cui Perugia dovrà fare molta attenzione.

Con l’opposto Sabbi in recupero (in panchina già mercoledì a Ravenna), ma probabilmente non ancora pronto, Kovac dovrebbe dare continuità alla squadra delle ultime uscite di Superlega con il bulgaro Seganov al palleggio in diagonale con il canadese Szwarc (centrale di ruolo), Rossi ed il giovane tedesco Krick in posto tre, il francese Tillie e Randazzo schiacciatori di banda e Cavaccini a comandare la seconda linea.

Atleti come Tillie, Seganov, Szwarc, Krick e Randazzo, diversi dei punti fermi e tutti stabilmente nel giro delle proprie selezioni nazionali, raccontano bene delle potenzialità di Cisterna, squadra certamente a trazione anteriore con attacco e battuta come punti di forza.

Per i Block Devils altro match difficile e da interpretare al meglio per puntare a prendersi l’intera posta in palio.



PRECEDENTI



Sedici i precedenti tra le due formazioni. Quindici le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, un successo della Top Volley Cisterna. L’ultimo confronto diretto il 26 dicembre 2019 proprio al PalaBarton con vittoria di Perugia in quattro set (24-26, 25-17, 25-21, 25-22).



EX DELLA PARTITA



Non ci sono ex in campo nel match tra Perugia e Cisterna. Un ex invece in panchina. Su quella di Latina proprio da oggi siede Boban Kovac, allenatore di Perugia dal 2011 al 2014 e poi dal dicembre 2015 al novembre 2016.



DIRETTA TV SU RAISPORT



Il match di domani tra Perugia e Cisterna sarà visibile in diretta tv su Raisport a partire dalle ore 20:40 con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.



DIRETTA SUI CANALI SOCIAL E RADIOFONICA SU UMBRIA RADIO



La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live domani alle ore 20:40 Perugia-Cisterna sui canali social della società bianconera e su Umbria Radio, network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in streaming sul sito della radio.



DIFFERITA DEL MATCH SU TEF CHANNEL



Perugia-Cisterna sarà trasmessa in replica giovedì 15 ottobre alle ore 21:00 sul canale 112 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.



PROBABILI FORMAZIONI:



SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Ter Horst, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

TOP VOLLEY CISTERNA: Seganov-Szwarc, Krick-Rossi, Randazzo-Tillie, Cavaccini libero. All. Kovac.

Arbitri: Mariano Gasparro – Bruno Frapiccini