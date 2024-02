Con Ropret in cabina di regia e la coppia Leon-Semeniuk in banda, i ragazzi di Angelo Lorenzetti si prendono i tre punti dopo una gara difficile per tre set abbondanti. Leon (Mvp) e Semeniuk fanno tanta legna in posto quattro, bell’ingresso per Herrera. Decisivo il servizio bianconero che chiude con 13 ace

Torna al successo dopo due sconfitte la Sir Susa Vim Perugia.

I Block Devils espugnano in quattro set il Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina nell’ottava di ritorno di Superlega e mettono un bel mattone per blindare il secondo posto nella griglia dei prossimi playoff scudetto con otto punti di vantaggio sulla terza a tre giornate dalla fine della regular season.

È stata dura stasera per gli uomini di coach Lorenzetti che ha dato un turno di riposo a Giannelli mandando in campo dal primo pallone Gregor Ropret. Partita per tre set abbondanti piuttosto equilibrata con il terzo set vinto in rimonta da Perugia dopo essere stata sotto di 5 punti (11-6) decisivo nell’economia generale della gara.

Numeri del match per alcuni aspetti simili con i bianconeri fanno la differenza in attacco (50% contro 43% di Cisterna) e soprattutto dai nove metri dove i Block Devils mettono una pressione costante e vanno a segno 13 volte contro le 4 dei padroni di casa.

Mvp della partita Leon che chiude con 19 palloni vincenti, 2 muri e 3 ace. Grande prova anche del compagno di reparto Semeniuk che ne mette 18 con 4 ace ed il 58% in attacco. Doppia cifra per la coppia di opposti Ben Tara (11 con 2 muri) ed Herrera (10 con l’80% in attacco e 2 ace) che Lorenzetti ruota durante la partita. Da sottolineare i 3 muri vincenti di Russo, la buona prova di Ropret in cabina di regia ed i 2 ace di Held che entra al servizio nel finale di quarto set e chiude i giochi.

IL MATCH

C’è la novità Ropret in regia per Lorenzetti, in banda conferma per Leon e Semeniuk. Si parte con l’ace proprio di Semeniuk (0-1). Doppio ace anche per Leon (3-6). Mazzone accorcia e poi pareggia (8-8). Prosegue l’equilibrio (11-11). Lo spezza un altro ace di Leon (11-13). Ben Tara mantiene il break di vantaggio, poi contrattacco di Solè (13-16). Ancora un servizio vincente per i bianconeri, stavolta di Ropret (13-17). Ace di Ramon (15-17) ed ace di Semeniuk (15-19). Cisterna non molla e con Peric torna a -2 (18-20), i Block Devils però tengono botta con Ben Tara e Leon (19-23). Grande azione chiusa da Ben Tara ed è set point (19-24). Il muro di Russo manda avanti i bianconeri (19-25).

Si riparte con Leon due volte a segno (0-3). Il muro di casa e l’errore di Ben Tara rimettono tutto in parità (5-5). Altro muro di Cisterna ed errore di Leon, padroni di casa avanti (7-5). Perugia cala intensità e Faure porta i suoi a +3 (9-6). Due punti di Semeniuk (il secondo d’astuzia) riportano a contatto i bianconeri (9-8). Il muro di Mazzone ristabilisce il gap (11-8), ancora Semeniuk ricuce a -1 (11-10). Ace di Semeniuk e parità (12-12). Attacco out di Leon (14-12). Muro vincente di Russo (14-14). Faure e Ben Tara spingono forte da posto due (18-18). I bianconeri non sfruttano una ghiotta occasione e Cisterna ne approfitta per andare a +2 (22-20). L’ace di Ben Tara, con l’ausilio del nastro, firma l’ennesimo pareggio del parziale (22-22). Il muro di Nedeljkovic dà due set point a Cisterna (24-22). Altro muro, stavolta di Ramon, per il pareggio dei pontini (25-22).

Ben Tara e Leon aprono la terza frazione (1-3). Peric pareggia con un grande attacco (3-3). Semeniuk fa ripartire i suoi (3-5). Muro di Faure (5-5). Pesta la linea dei tre metri Ben Tara poi muro di Mazzone (7-5). Contrattacco di Peric ed ace di Baranowicz (9-5). Ace di Ramon (11-6). Il neo entrato Herrera va a segno dalla seconda linea poi contrattacco di Semeniuk poi ancora Herrera (11-10). Muro di Ramon su Herrera (16-13). Muro di Russo su Faure (16-15). Ace di Herrera (16-16). Sorpasso bianconero con Semeniuk (17-18). Out Faure (17-19). Errori al servizio da una parte e dall’altra (21-23). Leon porta i suoi al set point (22-24). Ace di Herrera, Perugia di nuovo avanti (22-25).

Solè nel quarto (2-4). Russo mantiene il piccolo gap (6-8). Attacco e muro di Leon poi ace di Semeniuk (8-12). Fuori Leon (10-12). Muro di Mazzone, Cisterna è di nuovo a contatto (14-15). Solè e Ropret, sempre a muro, danno linfa ai Block Devils (14-18). Fuori l’attacco di Ramon (14-19). Ace di Ramon (17-20). Semeniuk fa girare i suoi (17-21). Herrera tra le maglie del muro avversario poi ancora Semeniuk di seconda intenzione (18-23). Ace del neo entrato Held, match point Perugia (18-24). Altro ace di Held, i tre punti sono per i Block Devils (18-25).

I COMMENTI

Wilfredo Leon (Sir Susa Vim Perugia): “È stata una gara complicata, sono molto contento della vittoria e faccio i complimenti a Cisterna che ha giocato un’ottima partita. Noi ci stiamo preparando per i playoff dove affronteremo squadre che giocheranno come ha fatto Cisterna stasera e dovremo essere pronti. Il terzo set decisivo? Direi di sì. All’inizio di quel set abbiamo accusato un calo, poi lo abbiamo recuperato e penso sia stata la chiave del match”.

IL TABELLINO

CISTERNA VOLLEY – SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3

Parziali: 19-25, 25-22, 22-25, 18-25

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 2, Faure 23, Mazzone 8, Nedeljkovic 6, Ramon 10, Peric 8, Piccinelli (libero), Rossi. N.e.: De Santis, Czerwinski, Giani, Finauri, Bayram. All. Falasca, vice all. Cocconi.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Ropret 2, Ben Tara 11, Russo 6, Solè 5, Leon 19, Semeniuk 18, Colaci (libero), Held 2, Flavio, Herrera 10. N.e.: Plotnytskyi, Giannelli, Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Armando Simbari – Stefano Caretti

LE CIFRE – CISTERNA: 20 b.s., 4 ace, 27% ric. pos., 8% ric. prf., 43% att., 12 muri. PERUGIA: 17 b.s., 13 ace, 28% ric. pos., 8% ric. prf., 50% att., 10 muri.