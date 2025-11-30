SuperLega, Cisterna cade al PalaBarton, la Sir incassa 3 punti

Un’altra vittoria da tre punti per la Sir Susa Scai Perugia, che si impone su Cisterna con un netto 3-0 nel secondo match casalingo consecutivo dopo il turno infrasettimanale con Monza.

Primo set tenuto sempre sotto controllo dai padroni di casa, che chiudono con ampio margine (25-18). Nel secondo parziale i Block Devils sprecano qualche attacco di troppo sul finale e Cisterna ne approfitta per rientrare in partita, ma l’errore in parallela di Guzzo non permette ai pontini di portare il set ai vantaggi e i padroni di casa se lo prendono 25-23. Ultima frazione combattuta per quasi tutta la durata punto a punto, poi Perugia ingrana la quarta e chiude 25-20.

Miglior realizzatore del match, per la seconda volta consecutiva, l’opposto Wassim Ben Tara, che chiude il match con 22 punti, 2 ace, un muro e l’83% in attacco. Nella metà campo pontina in doppia cifra Tommaso Guzzo ed Efe Bayram che chiudono rispettivamente a 10 e 11 punti.

Questa sera Russo e Ishikawa non erano del match perché dovranno sottoporsi a degli accertamenti nei prossimi giorni.

Il match

L’ace di Plotnytskyi guida il primo allungo bianconero in avvio del match, break Cisterna con l’attacco di Mazzone, Giannelli arma Ben Tara che prima ristabilisce l’equilibrio, poi porta avanti i suoi risolvendo lo scambio lungo del 5-4. Pipe di Bayram, primo tempo di Solè e la prima fase procede punto a punto.

Plak dal centro va a segno per due volte consecutive, poi dai nove metri spreca e Perugia centra il sorpasso con il maniout di Ben Tara. Mazzone pareggia in primo tempo. I Block Devils alzano il muro e volano a +3 (15-12), Lanza accorcia in diagonale, ma il muro di Plotnytskyi mantiene inalterata la distanza dei padroni di casa. Bayram recupera una lunghezza, ma la diagonale e il maniout di Semeniuk incrementano il gap (20-16). Il capitano pontino accorcia le distanze giocando sulle mani del muro bianconero lungo la parallela, ma arrivano una super pipe di Plotnytskyi e il muro di Solè sullo stesso Lanza e la Sir Susa Scai vola a un passo dal set point, che aggancia nello scambio successivo. Chiude Ben Tara in maniout 25-18.

Equilibrio nei primi scambi del secondo set; l’attacco di Solè sigla il 7-7 e poi scatta l’applauso del PalaBarton Energy per Oleh Plotnytskyi che chiude lo scambio lungo dell’8-8. Ben Tara guida il sorpasso bianconero e porta i suoi a quota 10, Loser consolida e i Block Devils salgono a +3 con il muro di Ben tara su Lanza (14-11). Mazzone trova il maniout, ma Giannelli di prima intenzione tiene avanti i suoi. Cisterna nella fase centrale si riporta a contatto, ma i padroni di casa continuano ad avanzare con il primo tempo di Solè e l’ace di Kamil Semeniuk (18-15). Diagonale fulminea di Plotntyskyi e Perugia vola a +4 con l’attacco di ben Tara e l’attacco out di Mazzone (21-17). Loser incrementa, Bayram spreca al servizio, ma sul finale l’attacco di Barotto, seguito dall’attacco out di Semeniuk e dall’attacco vincente dello schiacciatore turco di casa Cisterna riavvicinano le due squadre, che tornano in parità con l’attacco out di Solè (23-23). Giannelli arma di nuovo il centrale argentino che conquista il set point con un primo tempo imprendibile, e la parallela out di Guzzo chiude 25-23.

Anche la terza frazione si apre punto a punto. I Block Devils che avanzano con la pipe di Plotnytskyi, Cisterna risponde con l’attacco di Diamantini. Break Perugia con il maniout dello schiacciatore ucraino (9-7), ma Cisterna torna a contatto con l’attacco di Bayram. I Padroni di casa avanzano con l’attacco di Giannelli e le pipe di Semeniuk (12-11), i pontini rispondono con gli attacchi di Mazzone. Solè riporta avanti i suoi e la Sir avanza a +2 con l’invasione a rete dei pontini (20-18). Lanza in parallela torna a contatto, ma Salsi spreca al servizio. Maniout di Ben Tara che va a segno anche lungo la parallela (23-20). L’ultimo punto è di Dzavoronok che sigilla il 25-20.

IL TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA – CISTERNA VOLLEY 3-0

Parziali: 25-18, 25-23, 25-20.





ARBITRI

Denis Serafini – Stefano Caretti



LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 22, Solè 9, Loser 3, Plotnytskyi 9, Semeniuk 9, Colaci (libero), Argilagos, Dzavoronok 1, Crosato. N.e: Cvanciger. Gaggini

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.





CISTERNA VOLLEY: Fanizza 2, Guzzo 10, Mazzone 9, Plak 4, Lanza 5, Bayram 11 Currie (L), Diamantini 2, Muniz, Barotto 1, Salsi. N.E. Finauri (L), Tosti, Tarumi.

All. Daniele Morato, vice Paolo Falabella

PERUGIA: b.s.12, ace 4, ric. pos. 53%, ric. prf. 30% att. 63%, 4 muri.

CISTERNA: b.s. 15, ace 2, ric. pos. 50%, ric. prf. 31%, att. 55%, 1 muri.