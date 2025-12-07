SuperLega, blitz a Milano per la Sir

Con il terzo 3-0 consecutivo dopo Cisterna e Grottazzolina, la Sir Susa Scai Perugia chiude il girone di andata nel migliore dei modi!

I Block Devils, avendo già giocato l’ultimo turno con Cuneo, che sarebbe stato in programma in concomitanza con la partenza per il Mondiale per Club, con la vittoria di oggi, si assicurano un posto tra le prime tre squadre in classifica, posizione che vale la possibilità di giocarsi il Quarto di Finale di Coppa Italia in casa.

Stasera all’Allianz Cloud Giannelli e compagni hanno messo in campo una prova di carattere. Subito incisivi e concreti in avvio di match, hanno spinto in battuta fin dal primo pallone e gestito il gioco in scioltezza, arginando a muro i tentativi d’attacco dei padroni di casa. Un primo set vinto con ampio margine (10-25) e gli altri due conquistati entrambi 19-25. Oleh Plotnytskyi, con 12 punti, 3 ace il 56% in attacco e 4 muri, sarà mvp del match. In doppia cifra anche Kamil Semeniuk, con 11 punti e due servizi vincenti e Sebastian Solè, che ne mette a terra altrettanti di cui un ace e un muro. Ha firmato ben 5 muri vincenti dei nove punti complessivi e attaccato con il 100% di efficacia Agustin Loser che chiude il match con un’altra prestazione sontuosa, dopo quella di mercoledì a Porto San Giorgio.

La squadra archivia la pratica Milano con il 63% in attacco, 7 ace e 11 muri in soli tre set e ora si proietta sulla Champions, con la prima gara della fase a gironi in programma mercoledì sera, 10 dicembre, in casa con Praga, prima della partenza per il Mondiale per Club.

Il match

Kamil Semeniuk apre il match con un ace. Attacco vincente di Plotnytskyi, Ben Tara chiude i due scambi successivi e la Sir Susa Scai Perugia parte con il piede sull’acceleratore (0-4). Milano accorcia con i maniout di Otsuka, Il muro di Plotnytskyi su Reggers infiamma i tifosi bianconeri, presenti in gran numero all’Allianz Cloud. Recine attacca lungo la parallela, Reggers trova il maniout, ma il muro di Solè su Otsuka consolida il vantaggio bianconero. Masulovic va a segno, ma Perugia continua a tenere sotto controllo il gioco e il primo tempo di Solè vale il +10 (9-19). Muro implacabile di Loser su Reggers e i Block Devils volano verso il finale del set, con l’appoggio di Plotnytskyi che sigilla il 10-23. Set point agganciato dalla diagonale di Ben Tara, chiude Loser dal centro 10-24.

Francesco Recine gioca sulle mani del muro bianconero in avvio del secondo set. Si procede punto a punto nella fase iniziale, con i Block Devils particolarmente incisivi a muro: il block vincente di Giannelli su Otsuka vale il break di Perugia, consolidato dall’attacco dello stesso capitano dello scambio successivo (11-15). Arriva un doppio un muro di Loser, prima su Recine, poi su Di Martino (13-18) e poi sale in cattedra dai nove metri Oleh Plotnytskyi, che con due ace consecutivi scava il solco (14-21). Volata finale in scioltezza per i Block Devils che arrivano al set point e si prendono il parziale con l’errore in battuta di Staforini (19-25).

Otsuka guida i suoi in avvio del terzo parziale. Ben Tara è costretto a uscire dal campo per un problema alla caviglia sinistra accusato nel primo scambio. Entra Cvanciger e la squadra si compatta: Giannelli arma i suoi centrali e Plotnytskyi di potenza chiude lo scambio che porta i bianconeri a contatto. L’attacco dell’opposto croato vale il pareggio. È punto a punto anche in questa fase, ma Plotnytskyi, in serata di fuoco dai nove metri mette a segno un altro ace. Semeniuk consolida con un maniout. Milano va a segno con l’attacco di Caneschi, ma Semeniuk in diagonale è implacabile. Ancora Caneschi, che blocca con un muro l’attacco di Cvanciger, ma nello scambio successivo il capitano bianconero gli serve un nuovo pallone che il giovane opposto capitalizza con un maniout. Perugia avanza a grandi passi con la forza del muro. Semeniuk firma un altro ace e incrementa il gap (9-15). Cvanciger va a segno lungo la parallela e lo schiacciatore polacco di casa bianconera incrementa con una pipe. Il primo tempo di Solè spinge i suoi verso il finale. Otsuka manda il servizio out. Reggers prova a rientrare in partita con una diagonale vincente, ma la Sir avanza impalcabile e arriva al match point. Chiude Cvangiger in parallela.

IL TABELLINO

ALLIANZ MILANO – SIR SUSA SCAI PERUGIA 3-0

Parziali: 10-25, 19-25, 19-25.





ARBITRI

Dominga Lot di Santa Lucia di Piave (TV) e da Mauro Carlo Goitre di Torino.

LE CIFRE

ALLIANZ MILANO: Kreling 1, Reggers 9, Caneschi 6, Di Martino, Otsuka 8, Recine 4, Catania (L), Staforini, Ichino, Msulovic 2, Lindqvist. N.E: Benacchio.

All. Roberto Piazza, vice Nicola Daldello





SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 9, Loser 9, Solè 11, Plotnytskyi 12, Semeniuk 11, Colaci (libero), Cvanciger 7, Crosato. N.e: Dzavoronok, Argilagos. Gaggini (lib).

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.





MILANO: b.s. 11, ace 0, ric. pos. 45%, ric. prf. 15%, att. 34%, 2 muri.

PERUGIA: b.s.14, ace 7, ric. pos. 42%, ric. prf. 26% att. 63%, 11 muri.