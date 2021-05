Supercoppa, Ternana-Perugia 1-0

Salzano decide la straregionale, i rossoverdi alzano il trofeo

(DMN) Terni – la Ternana di Cristiano Lucarelli si prende la terza sfida della Supercoppa di Serie C ed alza il trofeo. A decidere la straregionale contro il Perugia di Fabio Caserta è stato un gol di Salzano messo a segno nella ripresa.

Le formazioni

Lucarelli conferma il 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, Defendi, Boben, Kontek e Mammarella in difesa, Salzano e Proietti in mediana con Partililo, Falletti e Furlan alle spalle di Vantaggiato.

4-3-3 invece per Fabio Caserta con Minelli tra i pali, Rosi, Monaco, Sgarbi e Crialese in difesa , Kouan, Vanbaleghem e Sounas a centrocampo con Elia e Minesso a supporto di Melchiorri.





Il tabellino

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap., 36′ st Russo), Boben, Kontek, Mammarella (21′ st Frascatore); Proietti, Salzano; Partipilo (21′ st Paghera), Falletti (36′ st Peralta), Furlan; Vantaggiato (26′ st Raičević). A disp.: Casadei, Damian, Ferrante, Torromino, Onesti, Laverone, Palumbo. All.: Cristiano Lucarelli

Perugia (4-3-2-1): Minelli; Rosi (26′ st Bianchimano), Sgarbi (31′ st Konate), Monaco, Crialese; Kouan, Vanbaleghem, Sounas (26′ st Vano), Elia, Minesso (17′ st Di Noia); Melchiorri (Cap., 26′ st Murano). A disp.: Fulignati, Bocci, Favalli, Falzerano, Cancellotti, Angori. All.: Fabio Caserta

Arbitro: Marco D’Ascanio (Ancona)

Assistenti: Gianluca D’Elia (Ozieri), Simone Teodori (Fermo)

IV Ufficiale: Cristian Cudini (Fermo)

Marcatori: 20′ st Salzano (T.)

Ammoniti: Kontek (T.), Vanbaleghem e Vano (P.)

Espulsi: Vanbaleghem (P.)

Recuperi: 1/4