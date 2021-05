Supercoppa, Perugia-Como 2-1

Melchiorri-Elia: i grifoni battono anche i lariani

(DMN) Perugia – Il Perugia di Fabio Caserta batte il Como e si aggioudica la prima partita di Supercoppa di Serie C. Sabato 15 verrà disputata Como-Ternana mentre sabato 22 l’ultima gara sarà tra la Formazione di Lucarelli ed i grifoni.

La cronaca

4-3-1-2 per Fabio Caserta con Fulignati in porta, Cancellotti, Angella, Sgarbi e Crialese in difesa, Moscati, Burrai e Di Noia a centrocampo con Minesso alle spalle della coppia Melchiorri-Bianchimano.

Giacomo Gattuso risponde con il 3-4-3 con Facchin in porta, Bovolon, Bellomo e Crescenzi in difesa, M’Haidat, Arrigoni, Gatto e Dkidak a centrocampo con Terrani, Gabrielloni e Rosseti

Primo tempo

1’inizia la gara. Perugia in maglia rossa (con scritte in argento per celebrare la vittoria del campionato), pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, Como in completo nero con inserti gialli. Primo possesso per i grifoni

2′ subito Gabrielloni fermato da Fulignati ma l’attaccante lariano era in fuorigioco

8′ occasione per il Perugia in contropiede con Bianchimano ma la difesa lariana di salva

13′ tentativo dai 25 metri di H’Maidat, Fulignati si salva in tuffo

18′ Melchiorri atterrato in area, il Perugia reclama il rigore ma l’arbitro lascia correre

24′ palo colpito da Gatto a Fulignati battuto

26′ Perugia in contropiede: Moscati recupera palla, serve Melchiorri che serve Bianchimano che non impatta la sfera a tu per tu con Facchin

30′ lancio lungo per Bianchimano, aggancio del numero 20, tiro, respinta del portiere e tiro al volo di Melchiorri che piazza la sfera sotto la traversa: 1-0

33′ fallo di mano in area lariana: rigore. Ammonito H’Maidat

33′ rigore di Minesso alle stelle

39′ occasione per il Perugia con Minesso: ribattuta da un difensore

45′ assegnato 1′ di recupero

45+1′ finisce la prima frazione

Secondo tempo

1′ inizia la ripresa, primo possesso per i lariani. Non ci sono sostituzioni

2′ ammonito Di Noia

3′ la difesa del Perugia si addormenta e Gabrielloni ne approfitta : 1-1

6′ Rosseti lanciato in contropiede, bella uscita di piede di Fulignati al limite dell’area

8′ Entrano Murano ed Elia per Bianchimano e Cancellotti

14′ bella deviazione in angolo di Fulignati su tiro di Arrigoni

20′ azione d’attacco del Perugia, Murano spreca

20′ Escono Melchiorri e Burrai, entrano Rosi e Vanbaleghem

23′ atterrato Elia in area: rigore

24′ Moscati sbaglia il rigore ma sulla ribattuta Elia deposita in rete : 2-1

28′ nel Como entrano De Nuzzo, Daniels per Dkidak e Terrani

33′ Di Noia atterrato in are, l’arbitro lascia correre

36′ nel Como esce Gabrielloni per Walker, nel Perugia Moscati lascia il campo a Konate

41′ nel Como entrano Ferrari e Koffi per Gatto e Rosseti

45′ traversa colpita da Minesso. Assegnati 4′ di recuperi

45+4′ finisce 2-1

Perugia Como Formazioni Ufficiali

PERUGIA: 1 Fulignati, 3 Favalli, 4 Sgarbi, 5 Angella, 8 Burrai (20’st 19 Vanbaleghem), 9 Melchiorri (20’st 2 Rosi) , 10 Di Noia, 17 Moscati (36’st 15 Konate) , 18 Minesso, 20 Bianchimano (8’st 11 Murano) , 27 Cancellotti (8’st 7 Elia)



A disposizione: 12 Bocci, 25 Minelli, 6 Monaco, 13 Sounas, 14 Crialese, 15 Konate, 23 Falzerano, 28 Kouan



Allenatore: Fabio Caserta

COMO: 1 Facchin, 5 Bovolon, 7 Terrani (28’st 3 De Nuzzo), 9 Gabrielloni (36’st 19 Walker) , 10 Gatto (41’st 32 Ferrari) , 13 Crescenzi, 14 Bellomo, 17 Rosseti (41’st 25 Koffi) , 18 H’Maidat, 21 Arrigoni, 34 Dkidak (28’st 24 Daniels)



A disposizione: 12 Bolchini, 8 Celeghin, 11 Cicconi, 15 Soldi



Allenatore: Giacomo Gattuso

Arbitro: Sig. Gino Garofalo della sezione di Torre del Greco

Assistenti: Sig.ri Roberto Fraggetta della sezione di Catania e Luca Testi sezione di Livorno



IV Ufficiale: Sig. Mario Saia della sezione di Palermo



Marcatori: 30′ Melchiorri, 3’st Gabrielloni, 24’st Elia



Ammoniti: H’Maidat, Di Noia, Arrigoni, Daniels



Espulsi: –

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Spettatori: porte chiuse