Salzano, Vantaggiato e Peralta: blitz rossoverde in riva al lago

(DMN) Como – la Ternana di Cristiano Lucarelli batte il Como di Giacomo Gattuso, con un rotondo 3-0 nella seconda giornata della Supercoppa di Serie C. I rossoverdi raggiungono il Perugia a quota 3 punti mentre i lariani chiudono il loro triangolare a zero punti. Nel prossimo turno, quello decisivo per l’assegnazione del trofeo, la Ternana ospiterà al Liberati il Perugia. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 15 di sabato 22 maggio.

Como (3-4-1-2): Bolchini; Iovine, Bovolon, De Nuzzo; Terrani (26′ st Daniels), Bellemo (Cap.), Celeghin, Dkidak (37′ st Soldi); Gatto (37′ st Vincenzi); Gabrielloni (26′ st Walker), Cicconi (1′ st Rosseti). A disp.: Zanotti, Koffi, Ferrari. All.: Giacomo Gattuso

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Boben, Kontek, Mammarella; Proietti (12′ st Paghera), Salzano; Partipilo (28′ st Russo), Falletti (18′ st Peralta), Furlan (28′ st Torromino); Vantaggiato (18′ st Raičević). A disp.: Casadei, Laverone, Frascatore, Damian, Onesti, Ferrante. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Federico Fontani (Siena)

Assistenti: Carmelo De Pasquale (Barcellona Pozzo di Gotto), Emilio Micalizzi (Palermo)

IV Ufficiale: Michele Giordano (Novara)

Marcatori: 20′ pt Salzano (T.), 40′ pt Vantaggiato (T.), 25′ st Peralta (T.)

Ammoniti: Falletti, Paghera e Boben (T.); De Nuzzo e Bellemo (C.)

Recuperi: 1/3