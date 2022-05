Superbonus, Barbarito: “A Giano dal 2021 avviati 395 procedimenti in ambito edilizio”

Le parole del vice sindaco con delega all’urbanistica



“Dall’1 gennaio 2021 al 30 aprile di quest’anno il settore urbanistica del Comune di Giano dell’Umbria ha avviato e gestito complessivamente 395 procedimenti in materia di edilizia, relativi alle pratiche necessarie per il Superbonus 110%. Si tratta di una mole di lavoro importante, che pure ha visto l’ufficio rispondere con efficienza per favorire le istanze di cittadini e imprese e accelerare quanto più possibile il recupero del patrimonio edilizio privato, nell’ottica dell’efficientamento e della transizione energetica prevista dal legislatore”. E’ quanto dichiara il vice sindaco con delega all’urbanistica, Jacopo Barbarito.

“Nello specifico, sono state gestite e completate 142 pratiche di accesso agli atti, 87 tra Cila e Cilas, 65 Scia, 36 autorizzazioni paesaggistiche necessarie alla presentazione di Cilas e Scia, 25 permessi di costruire, altrettante agibilità e 15 condoni edilizi definitivi per accedere al Superbonus”, spiega l’assessore, che conclude “ricordando l’opera di digitalizzazione avviata dall’amministrazione lo scorso anno, con mille pratiche già disponibili telematicamente, proprio per favorire le richieste dei cittadini e il lavoro dell’ufficio, ringraziando infine il personale preposto, a cominciare dal responsabile Massimo Zampedri, per l’impegno profuso su questo fronte, vista l’accresciuta mole di lavoro di questi mesi”.