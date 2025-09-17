Nei mesi di agosto e settembre 2025 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli Organi Provinciali e Regionali del SUMAI( Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana) che rappresenta gli specialisti ambulatoriali convenzionati.

Nella recente tornata elettorale è stata riconfermata alla guida della Segreteria Regionale la dott.ssa Francesca Castellani, che mantiene anche il ruolo di Segretario Provinciale di Perugia.

La Segreteria Regionale è composta, oltre che dal Segretario Castellani, dai Vice Segretari Andrea Damiani, Matteo Trionfetti e dal Tesoriere Massimo Salibra.

La Segreteria Provinciale di Perugia include i Vice Segretari Amalia Guglielmina Bordoni e Fortunato Vallillo.

A Terni è stato eletto Segretario Provinciale Gianni Proietti, che succede ad Andrea Raggi, giunto al termine del suo mandato per sopraggiunti limiti di età. Proietti sarà affiancato dai Vice Segretari Marina Ponteggia e Matteo Toni.

“In un contesto sanitario in continua evoluzione – ha dichiarato Francesca Castellani – il SUMAI Umbria non si limita alla tutela professionale, ma promuove una visione più ampia: quella del dialogo costante con la politica, le istituzioni e i cittadini.

Vogliamo essere interlocutori attivi nella costruzione di una sanità territoriale più equa, accessibile e centrata sui bisogni reali delle persone, proponendo soluzioni concrete per migliorare il sistema salute.

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i colleghi per la fiducia che continuano a riporre in me e per il sostegno costante dimostrato nel corso degli anni. Un plauso va anche agli specialisti ambulatoriali eletti nei vari ruoli sindacali.”

La maggior parte dei Consiglieri uscenti è stata riconfermata, a testimonianza della solidità e della capacità del gruppo dirigente di interpretare il ruolo del sindacato in modo moderno e inclusivo.

I colleghi pensionati sono stati sostituiti da nuove leve, che avranno il compito di consolidare e rafforzare l’azione sindacale a tutela della salute dei cittadini, della professione medica, veterinaria e delle altre professioni sanitarie, promuovendo una migliore organizzazione del lavoro attraverso la collaborazione attiva di tutti.

Un ringraziamento speciale va a tutti i Colleghi che, nel tempo, hanno contribuito con impegno e dedizione a mantenere il SUMAI l’organizzazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e nazionale: libera, indipendente dai mutamenti politici, e sempre pronta a intercettare le esigenze di salute dei cittadini, che continuano a riconoscere nella sanità pubblica un’eccellenza nazionale, affidabile e capace di dare risposte concrete.