Suggestiva serata liederistica a Villa Redenta

La stagione del Teatro Lirico Sperimentale prosegue con Madama Butterfly

La Sala Monterosso del Complesso di Villa Redenta di Spoleto ha ospitato ieri, mercoledì 15 settembre, la serata liederistica del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, OPERALIEDER 2021. Il pubblico, numeroso seppur ridotto nel rispetto delle normative anti-covid, ha potuto godere di un’atmosfera intima e suggestiva, in cui la musica è stata valorizzata non solo dall’ottima preparazione degli interpreti e dei danzatori, ma anche dall’allestimento e dalle luci appositamente pensate per lo spettacolo. Il programma ha visto eseguire la raccolta An die ferne geliebte (All’amata lontana), op.98, di Beethoven, un brano per viola e pianoforte dai Märchenbilder, op.113 di Schumann e otto lieder, sempre su musica di Robert Schumann, della raccolta Frauenliebe und Leben, op.42.

La Stagione Lirica Sperimentale continua con la nuova produzione di MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini al Teatro Nuovo di Spoleto, al debutto domani venerdì 17 settembre alle ore 20.30 [I rappresentazione], in replica sabato 18 settembre alle ore 20.30 [II rappresentazione] e domenica 19 settembre alle ore 17.00 [III rappresentazione]. Lo spettacolo andrà in scena anche oggi, giovedì 16 settembre alle ore 18.00, per l’ultima anteprima aperta a scuole, over 65 e associazioni.

L’incontro di presentazione dello spettacolo si terrà venerdì 17 settembre 2021 alle ore 18.00, alla Terrazza dell’Albergo Ristorante Il Panciolle. Ingresso libero. Saranno presenti i direttori artistici Michelangelo Zurletti ed Enrico Girardi, il direttore musicale Carlo Palleschi e il regista Stefano Monti.

La produzione, inoltre, andrà in scena al Teatro Morlacchi di Perugia nei giorni di lunedì 20 e martedì 21 settembre alle ore 20.30.

BIGLIETTI IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 – Piazza della Vittoria, 25. Tel. 0743. 47967, aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30, chiuso il sabato pomeriggio) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. La biglietteria centrale del Teatro Nuovo sarà aperta nei giorni 17 e 18 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 a inizio spettacolo. Il 19 settembre dalle ore 15.00 a inizio spettacolo. Platea, posto in palco di platea e di I ordine €30 | posto in palco di II ordine €25 | posto in palco di III ordine €20 | galleria €15 . Ingresso unico alle anteprime €15 . Per informazioni chiamare il numero 0743.222889 – 338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.