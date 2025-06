“Suggestioni d’Arte” apre i battenti per il 68° Festival dei Due Mondi

( R.Be.) – Katy Laudicina, pittrice spoletina di lungo corso, continua nella sua preziosa opera di raccordo tra artisti di estrazione e scuole artistiche diverse. E non poteva mancare, anche quest’anno, la consueta kermesse festivaliera in quella sorta di cenacolo che è diventato “La Bottega dell’arte” al numero 55 del salotto buono di corso Mazzini. La collettiva aprirà i battenti domani, venerdì alle ore 17,30. Ad esporre le proprie opere sono i pittori Mirian Bellon, Giolimpia Canova, Alvaro Caponi, Stefania Cappellettti, Alessandro Fiammenghi, Giovanna Gubbiotti, la stessa Katy Laudicina, Fabiola Lazzarini, Gabriella Martinelli, Michela Mascagna, Gino Meddi, Maria Caterina Morella, Elio Morettini, Michele Sbicca, Pio Serafini, Marco Antonio Sorcetti, Donatella Tomassoni e Lolly Venturini. La sezione scultura ospita, invece, Armandì, Rosella Baciocchi, Maurizio Gallo, Patrizia Latini e Michele Sbicca. Artisti conosciuti dal grande pubblico spoletino e che, altrimenti, sarebbero impossibilitati ad esporre singolarmente le loro opere, visti i costi proibitivi dei locali in concomitanza con la manifestazione festivaliera. Ecco, quindi, la preziosa opera di “mecenatismo” svolta da Katy Laudicina, artista appassionata ed amante della propria città. La kermesse potrà essere visitata mercoledì pomeriggio, e per l’intera giornata di giovedì, venerdì, sabato e domenica. Per visite “extra time” si possono contattare i numeri 393 4944472 e 339 1640937. Il 12 luglio vi sarà un incontro con gli artisti (ore 17,30) introdotto da Luca Filipponi, presidente del Menotti Art Festival cui seguirà un reading poetico.