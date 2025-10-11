Sudando sette camicie, ma la Ducato Futsal si prende tre punti fuori casa

  • Redazione
  • Ottobre 11, 2025
  • Calcio a 5
    • Polisportiva Ternana: Chiappalupi, Garofoli, Francia, Del Bianco, Malaspina, Onofri, Timpano, Fabrizi, Corradetti, Testa, Sapora, Garnica, Morlando. All. Silvi

    Ducato Futsal Spoleto: Ceccarelli, Baratta, Rosi, Vasilache, Cocco, Paloni, De Moraes, Giusti, Tacchilei, Botteghin, Paolino. All. De Moraes

    Arbitri: Nuccioni di Orvieto e Apicella di Terni (Liorni di Terni)

    Primo tempo (1-2): 2’ Onofri, 3’autorete Polisportiva, 12’ Cocco

    Secondo tempo (2-4): 4’ Timpano 16’ Cocco, 19’ Botteghin

               Una vittoria meritata quella della Ducato Futsal al San Valentino di Terni, ma concretizzata solo nelle ultime fasi di un match che gli spoletini hanno interpretato con molta generosità.

               Ducato che si presenta alla seconda trasferta consecutiva praticamente spuntata visto che, oltre al lungodegente Trapasso, non c’è l’acciaccato Vitinho e l’indisponibile Del Gallo. Ci pensa addirittura De Moraes a dare un po’ di respiro a Cocco nel ruolo di riferimento offensivo. Avvio da incubo per gli spoletini, che si fanno sorprendere da Onofri. Rabbia unita ad un po’ di fortuna e arriva subito il pareggio, con un angolo messo nelle propria porta dalla difesa ternana. Incanalato sul pari, il match cala molto di ritmo, con i padroni di casa che si caricano, comunque, di diversi falli. Una fiammata di Giusti, finalizzata da Cocco, vale il sorpasso spoletino. Un attimo dopo la Polisportiva colleziona anche il quinto fallo, quando mancano poco meno di sette minuti alla fine. Prima dell’intervallo, dopo una gran parata di Ceccarelli, c’è anche il tempo di andare a calciare un tiro libero, ma Chiappalupi effettua una splendido intervento su Botteghin.

               Inizio svagato anche nella ripresa per la squadra di De Moraes, che rischia di subire subito il pareggio, ma la Polisportiva spreca. Dopo un episodio un po’ controverso, in cui la Ducato chiede l’espulsione di un giocatore avversario già ammonito e reo di un fallo di mano, arriva il pari dei padroni di casa: break di Timpano e gran tiro all’incrocio. Come nel primo tempo, con il tabellone in equilibrio, le due squadre sembrano avere paura di sbagliare, anche se è la Ducato che ha le migliori occasioni, con Paloni (salvato dal portiere) e due volte con Vasilache, generosissimo, ma poco lucido sotto porta. Gli spoletini la sbloccano al 16’: devastante azione di Rosi in banda, servizio al bacio per Cocco che appoggia in rete la sua settima marcatura stagionale. I padroni di casa inseriscono il portiere di movimento, ma vengono puniti da Botteghin per il 4-2 finale. Tre punti che sono ossigeno per la classifica della Ducato, a sette giorni da una partita (quella casalinga contro il Miriano) in cui non sarebbe male sfatare anche il tabù PalaRota.

