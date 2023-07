Successo per “Spoleto sul palco music band”

Ieri la prima serata al Complesso Monumentale di San Nicolò. Da oggi a sabato 22 luglio previsti altri 15 concerti. L’assessore Chiodetti:”Siamo alla prima edizione e l’evento può crescere ancora in futuro”

Successo ieri sera, lunedì 17 luglio, per la prima di “Spoleto sul palco music band”, l’evento dedicato alle band spoletine. Organizzato dal Comune di Spoleto, curato dall’associazione Dilettarti ed inserito nel cartellone di “Accade d’estate a Spoleto”, fino a sabato 22 luglio al Complesso Monumentale di San Nicolò saranno sei le serate interamente dedicato ai gruppi musicali della città.

“ Aver organizzato un evento dedicato alla creatività musicale del nostro territorio, essere riusciti a coinvolgere così tante band, con una programmazione che ci ha permesso di offrire un’intera settimana di musica lo riteniamo di per sé già molto positivo – sono state le parole dell’assessore Danilo Chiodetti – Spoleto sul palco music band è alla sua prima edizione, ma riteniamo che siano state gettate ottime basi per far crescere questo evento in futuro”.

A partire dalle ore 20.30, tranne giovedì 20 luglio quando i concerti inizieranno alle ore 20.00, saranno tre le band che ogni sera si alterneranno sul palco con performance di circa 75 minuti ciascuna.

Dopo le performance delle band Quelli che non, Ragni a 4 zampe e Disforia, che si sono esibite nella prima serata di lunedì 17 luglio, questa sera, martedì 18 luglio sarà la volta di Gently weeper (ore 20.30), Strimpella (ore 21.45) e Fisarmoniche Tomassetti (ore 23.00), che suoneranno al posto del gruppo Cecilia e Demetrio.

Sempre seguendo la stessa programmazione, mercoledì 19 luglio si alterneranno sul palco del San Nicolò le band Giacomo Trisciani, Cooperazione rock e Sei minuti a mezzanotte.

Giovedì 20 luglio alle ore 20.00, si esibirà la Sbrok Band, alle 21.00 i Profeti di periferia, mentre alle 22.30 sarà la volta del Ripostiglio delle scope.

Per le ultime due giornate in programma, venerdì 21 luglio suoneranno le band Logaritmo (ore 20.30), Quota 100 (ore 21.45) e Cecilia (ore 23.00), mentre sabato 22 luglio chiuderanno la programmazione di “Spoleto sul palco music band” i Crooel Monroe (ore 20.30), Hikonika (ore 21.45) e i Pino Daniele project (ore 23.00).