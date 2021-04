Successo per l’iniziativa “Accendi una luce blu” dedicata all’autismo promossa dalla Cooperativa Il Cerchio

Il 2 aprile scorso distribuite centinaia di lampadine per accendere la consapevolezza sui disturbi legati all’autismo

Consapevolezza e solidarietà: con queste due parole si può riassumere la giornata del 2 aprile scorso che la Cooperativa Il Cerchio ha dedicato alla Giornata mondiale dell’autismo.

Grazie alla collaborazione con Coop Centro Italia è stata portata l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema dell’autismo.

Di fronte all’ingresso del centro commerciale Il Ducato, venerdì 2 aprile, ragazzi ed operatori della Cooperativa Il Cerchio, infatti, hanno offerto una lampadina blu, simbolo della consapevolezza di questo disturbo che colpisce sempre più giovani e ragazzi del nostro territorio. Molti di coloro che hanno acquistato la luce hanno poi illuminato di blu le loro case inviandoci una foto a testimonianza del gesto di vicinanza e solidarietà.

Un’azione di sensibilizzazione ma anche di raccolta fondi: grazie alla generosità di moltissime persone sono stati raccolti oltre mille euro che saranno utili ad acquistare attrezzature e strumenti per allestire una palestra per la psicomotricità. Si tratta di uno spazio che fornisce a ragazzi affetti da questo tipo di disturbi un’opportunità di autonomia e socializzazione.

Pertanto la Cooperativa Il Cerchio ringrazia il Comitato soci Coop Centro Italia per la preziosa collaborazione e l’opportunità di sensibilizzare così tante persone ed anche tutti coloro che acquistando la lampadina o effettuando una donazione hanno dimostrato vicinanza a questa problematica. Per avere ulteriori informazioni o donare è possibile visitare la pagina https://ilcerchio.net/progetti/#luceblu.