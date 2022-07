Successo per le iniziative dalla Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli a Spoleto65

Tante persone in piazza Pianciani

Si è chiusa all’insegna del successo di pubblico la serie di eventi organizzati dalla Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli a Spoleto in occasione del Festival dei 2 Mondi che da anni dedica ampi spazi ai temi della legalità e al sociale.

Per l’occasione la ADM ha scelto la straordinaria cornice della centralissima Piazza Luigi Pianciani, tra i personaggi più famosi della città e che nel 1832 entrò a far parte delle dogane fino a diventarne, 12 anni più tardi (1844), Ispettore generale.

Migliaia i cittadini e turisti che si sono fermati a visitare dapprima la Bubble room in cui è stata esposta una Ferrari 250Gt contraffatta e, dal 1 luglio, la Cupola Geodetica in cui erano esposti diversi oggetti fake, tutti sequestrati in operazioni di contrasto agli illeciti in porti, aeroporti italiani, tra cui la replica di un ciclomotore elettrico “Vespa”.

La presenza dei chimici dei Laboratori ADM di Livorno e Torino ha consentito al pubblico di conoscere le analisi e i controlli che vengono fatti sui giocattoli, a volte anche mortali se non realizzati nel rispetto delle norme, e sulle gemme.

Ancora ieri, prima del Concerto di Gala diretto dal maestro Sir Antonio Pappano che ha concluso la 65ma edizione del Festival, si è registrata la visita alla Cupola geodetica di molte illustri autorità: dal Capo dello Stato della Repubblica di San Marino, il Capitano Reggente professor Paolo Rondinelli, al Magnifico Rettore dell’Università di Perugia, professor Maurizio Oliviero, insieme allo stilista e umanista Brunello Cucinelli, l’europarlamentare Camilla Laureti, i senatori Franco Zaffini e Emma Pavanelli, il presidente del Banco Desio e della Brianza, avvocato Stefano Lado.

Tanti gli attestati di stima ricevuti per il quotidiano lavoro svolto dalla ADM: il più simpatico e “rumoroso” resterà quello dei 300 vespisti del Vespa Club di Spoleto che, in occasione del raduno nazionale, hanno dato vita ad un flash mob “puntando” le proprie Vespa originali “contro” quella contraffatta e suonando i clacson in segno di protesta contro chi danneggia il Made in Italy e la stessa economia del Paese.

Toccante il momento in cui il Direttore Territoriale Roberto Chiara ha consegnato a nome del Direttore Generale, professor Marcello Minenna (presente a Spoleto per l’inaugurazione della Bubble room e all’indomani al Convegno Ispra per la consegna dei certificati Emas), e di tutte le donne e gli uomini della Agenzia, una targa ricordo alla Vedova di Antonio Montinaro, il capo scorta del Giudice Giovanni Falcone, ospite del Comune per l’arrivo in città della teca contenente i resti della “Quarto Savona Quindici”, l’auto in codice saltata in aria a Capaci e di cui quest’anno ricorrono i 30 anni della strage mafiosa.

Molto apprezzata, specie nei giorni più caldi della kermesse, la fontanella di acqua pubblica plastic free installata dalla ADM in piazza grazie alla collaborazione della Valle Umbra Servizi SpA del presidente Vincenzo Rossi e della Ase del presidente Luigi Battaglini.

I fuochi d’artificio che come tradizione hanno concluso la manifestazione menottiana, quest’anno, tra le tante bandiere di tutto il Mondo issate all’ingresso della Città del Festival, hanno visto sventolare anche quella della ADM.